Hva man sier og hva man gjør

Prøv bare å lage en liste over politikere som sørget for å få gjennom en hel masse fornuftige ting uten å fortelle noen om det. Det kan hende det blir en snau oppstilling. Hvilket er helt naturlig, for politikk handler om hvordan man framstår.

Det er ikke matematikk. Et temmelig ferskt eksempel er dette: Landets regjering har aldri vært større, men kommunalminister Monica Mæland (H) har svaret klart til Aftenposten: – ABE-reformen har bidratt til at vi har 5477 færre statsansatte i 2017 enn året før, sa hun.

Ikke verst. ABE er for øvrig en slags forkortelse for regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Det er bare ett problem: Antall personer som står på statens lønningsliste har økt med 889, ifølge Aftenposten. Hvis man regner med de statlig ansatte som er flyttet ut av statsforvaltningen som følge av regjeringens omorganiseringer. Og det må man jo. Det er slik det blir når man, for eksempel, flytter folk fra Jernbaneverket til Bane NOR. Like statlig begge deler, men Bane NOR er bare eid av staten – og ikke en del av statsforvaltningen. Ikke ansatt i staten, men i et statlig eid selskap.

Enhver politiker som har overlevd en skoledebatt klarer å svare helt greit på en slik innvending. Det er imidlertid hakket verre å svare på veldig mye av det andre som har kommet flaksende i Erna Solbergs retning de siste ukene og månedene. For her snakker vi framstillinger og kommunikasjon de færreste har lyst til å forholde seg til.

2018 var et år der de politiske skandalene kom på løpende bånd. Trond Giske (Ap) gikk av etter en rekke varsler om seksuell trakassering. Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise led samme skjebne. Historien om Trine Skei Grande (V) og en kornåker i Trøndelag nådde overflaten. Hun omtaler også sin egen nestleder, Abid Raja, i svært lite rosende ordelag. I andres påhør. På Stortinget drysser det ut underlige reiseregninger, regnskaper som viser at det festes for betydelige summer og byggingen av tunnel og postmottak blir så ellevilt kostbart at det ender med at stortingspresident Olemic Thommessen (H) må finne seg noe annet å gjøre. Det blir kjent at det har tikket inn en melding på Sp-topp Liv Signe Navarsetes telefon, fra tidligere Sp-statssekretær Morten Søbergs telefon, der det ble redegjort for (og her er det bare å holde seg for ørene) at «vi har lyst på fitta di». Sp-nestleder Ola Borten Moe, Søberg og åtte andre Sp-folk er på hyttetur i Åre, men ingen vet hvem som har skrevet meldingen. Få tror det er Søberg.

– Det har vært et år hvor det har vært utrolig mye fokus på det politiske miljøet, men veldig lite fokus på de politiske sakene, sa Torbjørn Røe Isaksen (H) i et intervju med NRK Telemark i romjulen. Han omtalte 2018 som «et forferdelig år for norsk politikk», og mente at «du kommer et godt stykke på vei om du slutter å gjøre dumme ting». Mon det.

Men selv om det har vært et annus horribilis for norsk politikk som sådan, i sin alminnelighet og fra mange kanter, er det forbausende mye rart som kommer fra Frp-kanten. Må man bare erkjenne.

Det er bare noen små uker siden jeg, i denne spalten, skrev om Frp-topp Helge André Njåstads besynderlige reiseregninger. Som ikke var så ille som partifelle Mazyar Keshvaris, men det er en mye verre sak. Denne uken kommer nok en sak om Njåstad. Han har ledet partiets organisasjonsutvalg, men har vært i overkant løsmunnet om metoo-saker i partiet. Og må trekke seg fra alle verv. Setet i landets lovgivende forsamling kan han imidlertid ikke trekke seg fra uten videre.

Omtrent samtidig er Per Sandberg i noe som ligner verbalt håndgemeng med Karantenenemnda. Sandberg fikk karantene (som alle andre avgåtte statsråder), og får i praksis får nesten 700.000 kroner for å ikke gjøre noe som helst i et halvt år. Men, i stedet for å sitte musestille og ha det fint på skattebetalernes regning, har han angivelig hatt noen møter. I Iran. Det blir ballade.

Mens partikollegaene forsøker å ro i land en regjeringsplattform på Hadeland, lar Per-Willy Amundsen seg intervjue av TV2, og mener at «vi må sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes», ved «at man skal differensiere barnetrygden ut fra antallet barn». Han passer på å trekke fram somaliere som en gruppe som vil få mindre med en slik løsning. Støvet har knapt lagt seg etter dette før han, til Klassekampen, sier at «kvinner er opptatt av å prate om problemene, mens menn bare vil løse dem».

Hver for seg tre-fire enkeltstående saker, men samtidig ikke, for det begynner å bli mange av dem. Kommer det flere «Leirstein-saker»? Vil Carl I. Hagen igjen dukke opp på den russiske statskanalen (og propagandaverktøyet) RT for å støtte Putins folkerettsstridige annektering av Krim? Vil Christian Tybring-Gjedde på ny hylle Viktor Orbán, som har overøst Ungarn med klart antidemokratiske reformer? Hva blir Sylvi Listhaugs neste trekk? Er Anders Anundsen ferdig med å brenne aviser og lage «informasjonsfilmer»?

Erna Solbergs drømmeregjering er en manifestasjon av statsministerens bunnløse pragmatisme, skrev Trine Eilertsen i Aftenposten forleden. Det har hun nok rett i, men jeg lurer litt på hvor denne pragmatismen stopper. Hvor mye skal man godta? Hvor mye skal Solberg godta? Det er noe øredøvende unorsk i at representanter for regjeringspartiene driver med utenrikspolitikk i egenregi og fri dressur. Særlig når det går fundamentalt på tvers av den for lengst etablerte og konsensusbaserte politikken. Ingen er imot å diskutere barnetrygden, men å bruke den som et verktøy for «at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes» ...?

På et tidspunkt må den bunnløse pragmatismen nå sin grense. Sjansen for at Carl I. Hagens Krim-utspill, for å ta ett eksempel, blir norsk politikk, er minimal. Dermed blir det hele ikke annet enn et politisk bananskall som kastes ut foran statsministeren. Hvor mange ganger må Solberg si at hun «ikke ville ha brukt akkurat de ordene»? Man kan kanskje argumentere for at Per-Willy Amundsen sier det han gjør fordi det er viktig å sende noen politiske signaler. I så fall normaliserer vi en politikk og retorikk som ikke er grei. For å si det enkelt.

Ingen er interessert i å legge lokk på gode, politiske diskusjoner. Vi må ha takhøyde. Men det koker ned det til dette: Når det ikke er praktisk politikk eller kan bli det, men resulterer i en fortløpende brannslukkingsoperasjon fordi det som blir gjort eller sagt bare er dumt (og mer til), gjør det noe med hvordan hele det borgerlige regjeringsprosjektet framstår. Med et potensial for at hele byggverket deiser sammen. Nettopp fordi hva man kommuniserer – og hvordan – er så avgjørende viktig. For det kan jo hende at velgerne blir forsynte og går tom for pragmatikk.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør