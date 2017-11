Hvorfor så hemmelig?

«Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer», heter det i § 31. Dette er et godt og nødvendig prinsipp, og det er faktisk grunnlovsfestet; § 100 i grunnloven sier at «enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer». Folkevalgte bestemmer over milliardverdier og fatter avgjørelser som angår innbyggerne som har valgt dem. Det burde være - og er - nokså selvsagt at offentligheten har adgang til å høre på hva de sier, diskuterer og vedtar.

På spørsmål om hvorfor møtene ikke kan være åpne, svarer Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) at det har han ikke reflektert over, men sier at «det er godt å kunne samles og drøfte ting uformelt». Han er også svært opptatt av at gruppeledermøtet ikke har makt og myndighet. Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap) sier at hun bruker møtene «til å informere om saksbehandling og hva jeg planlegger». Begge presiserer at det ikke blir fattet vedtak i møtene.

BAKGRUNN:

Rent juridisk er det særlig tre begreper som er sentrale: Hva er et folkevalgt organ, hva er et møte og hva er en sak? Her kan Kommunal- og regionaldepartementet opplyse i stortingsproposisjon 152 L (2009-2010), at «Det er likevel klart at ein ikkje kan sjå bort frå møtereglane i lova ved å flytte realitetshandsaminga av saka til eit «formøte», eit «felles gruppemøte» for alle partia som deltek, eit «seminar», eit «orienteringsmøte» eller liknande, for deretter å gjere det formelle vedtaket i eit ordinært ope møte». Det er altså helt likegyldig om det fattes vedtak eller ei.

Robin Kåss satte kommuneadvokaten i Porsgrunn på saken. Juristen har funnet fram til NOU 2016:4 (om ny kommunelov), der det framgår at «det (...)bør være slik at politiske partier kan ha gruppemøter eller gruppeledermøter for å behandle en sak både før og i tilknytning til folkevalgte møter uten at gruppemøtene anses som møter i folkevalgte organer. Det bør likevel ikke være adgang til å omgå møteoffentlighetsreglene ved at samtlige partier i organet avholder ett felles gruppemøte eller gruppeledermøte før det formelle vedtaket treffes i et ordinært åpent møte». Kommuneadvokaten konkluderer derfor med at «at gruppemøtene formelt ikke kan sies å være del av kommunens saksbehandling og at møtene derfor faller utenfor kommunelovens virkeområde». Nå er riktignok gruppemøter, som kommuneadvokaten skriver, noe annet enn gruppeledermøter, men Kåss sier, på bakgrunn av dette, at han «vil sammen med gruppelederne sørge for at disse reglene følges slik at all relevant saksbehandling skjer i formelle åpne møter».

Det passet kanskje ikke Kåss eller kommuneadvokaten å lese mer i den nevnte NOU-en, for her er det mye relevant. Det påpekes blant annet at «formålet med møtet (...) er helt sentralt for å avgjøre om en sammenkomst er et møte i lovens forstand eller ikke», at «for alle situasjoner hvor det faktisk skjer saksbehandling, så skal reglene om offentlighet og saksbehandling for øvrig følges» og – hold deg fast: «Hensikten er at diskusjoner og vurderinger skal frem i offentligheten selv om det kan føles ubehagelig for den enkelte folkevalgte. Rent faglige seminarer og samlinger hvor det ikke er saker som behandles, vil imidlertid ikke være et møte, og det er derfor ikke krav om å ha åpne dører. Avgjørende for om en samling er et slikt seminar utenfor reglene om møteoffentlighet, er at konkrete saker ikke er omfattet slik at det i realiteten blir saksbehandling».