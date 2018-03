Jakten på politikerne OPPFATNING OG FORVENTNING: Hva er pressens rolle? (Foto: Ole Johnny Hansen) annonse REDAKTØRENS LØRDAGSKOMMENTAR: Det er mulig det høres både rart og hult ut, men det er faktisk slik at jeg liker veldig godt at det vi gjør her i avisen blir debattert og diskutert. 03.03.2018 kl 09:51 (Oppdatert 09:51)

Tom Erik Thorsen

For at vi får relativt mange tilbakemeldinger på det vi gjør, kan det ikke være tvil om. Vi får både ris og ros. Og noen ganger skikkelig kjeft. Av og til med rette.

For det er slett ikke alt vi gjør som er helt perfekt. Det er det vel få som gjør, når sant skal sies. Men så er det vel også slik at den som gjør lite, gjør få feil. Det har vel skjedd at noen har sagt det på desken hos oss. Denne uken fikk vi kritikk av Pressens Faglige Utvalg (PFU) fordi vi laget en tittel vi ikke hadde dekning for i en oppdatering på vår Facebook-side. Saken var kurant nok, men de tre ordene i tittelen var ikke gode. Hva kan vi gjøre? Lære av det, åpenbart. Tre ord er også nok. «Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!» Det er en grunn til at dette er siste setning i pressens vær varsom-plakat.

Denne uken lanserte også fire journalistikkstudenter ved Universitetet i Bergen «Vær dristig-plakaten». Masterstudentene utfordrer norsk presse til å være mer utfordrende, utradisjonell og modig. De peker på at kildenettverkene må bli bedre, at man må stille flere spørsmål til «blålysetatene» når noe skjer og at man ikke skal gi seg når man får avslag på innsyn, men «press forvaltningen i spørsmål som omhandler hva du som journalist og borger har rett på å vite og publisere». Plakaten tar til orde for å være mer kritisk til informasjon fra medievante kilder, at man skal få svar fra de saken gjelder, og ikke mellomledd, at mediebransjen selv bør sette et kritisk søkelys på seg selv, at man skal kunne bruke tiden som er nødvendig for at saken skal bli bra, at man skal utfordre og utvide sin egen kompetanse, gå mot strømmen, våge å sette seg selv i ukomfortable situasjoner, bryte tabuer og – ikke minst – «ikke lag søppeljournalistikk».Jeg er slett ikke enig i alt de sier og mener, men jeg blir inspirert og glad for helt konkrete og håndfaste forslag til hvordan faget vi jobber med kan bli bedre.

Onsdag denne uken brukte vi forsiden på denne avisen til saken «Sender 50 folkevalgte på spahotell». I ingressen på førstesiden heter det: «I neste måned drar flesteparten av bystyrets medlemmer i Skien på todagers fagsamling til Kragerø Resort, på ordfører Hedda Foss Fives invitasjon». Det framgår også at «Høyre vil ikke bli med, og synes det er sløsing med tid og penger å bli borte så lenge og betale 150.000 kroner for turen». Samme dag legger Bypartiets bystyremedlem André Prestvik (som er en svært hyggelig og oppvakt kar, til tross for at han konsekvent - og spøkefullt - bare kaller meg «gutten») ut en oppdatering på Facebook der han skriver at han «tygger på tanken om at den lokale pressen her i Grenland egentlig ønsker å få lagt ned hele bystyreformen slik den er i dag når de ukentlig kjører artikler som setter store pekefingre på hvordan lokale folkevalgt bruker skattebetalernes penger og samtidig ser det ut til at de ønsker å skremme enhver engasjert person inn i politikken i fremtiden». Han mener at man «får vel ikke akkurat rekruttert unge politikere når man kjører i gang en nærmest latterliggjøring av oss som sitter i bystyret».

Ordføreren var blant de første som meldte seg i det som etter hvert ble en omfattende debatt. Som jeg på ingen måte har noe imot. Vår nyhetsredaktør, Eirik Haugen, deltok tungt i den. Ordføreren skriver at hun «blir litt matt når man i overskrifter gir inntrykk av at politikerne flotter og ’spa-er’ seg på skattebetalernes regning». Hun skriver også at «vi må tåle kritikk om bruk av penger, men antydninger om usannheter er bare trist». Videre skriver hun at «det med at ordføreren ikke husket hva turen kostet, var et billig og fordummende poeng» og at anledningen vi benyttet til å stille ordfører og varaordfører spørsmål om seminaret, var en pressekonferanse om regnskapsresultatet i kommunen, «noe vi selvsagt ikke var forberedt på i det hele tatt». Varaordfører Erik Næs (KrF) «stusset litt over hensikten med å bruke ordet ’spahotell’, spesielt når vi ikke skal ta spa».

Nå kan det ikke være tvil om at hotellet på Stabbestad er et spahotell. Det er nokså ubestridt (det er for øvrig også et golfhotell). Vi har aldri skrevet at «politikerne flotter og ’spa-er’ seg». Det vi derimot har skrevet, er at ordføreren ikke vet hva dette koster. Det er et åpenbart og selvstendig poeng at ordføreren inviterer til et arrangement som hun ikke kjenner kostnaden ved. Så kan man sikkert diskutere om de to fremste folkevalgte i fylkets største by trenger forberedelser for å snakke om politikernes pengebruk etter en pressekonferanse om kommunens regnskapsresultat. Jeg mener åpenbart ikke det, men det var vel på siden av det de ville si, og jeg blir ikke overrasket hvis litt av problemet ligger nettopp her.

Gruppeleder Jørn-Inge Næss (Frp) har denne uken hatt et leserinnlegg i Varden og TA om at demokratiet er ingen selvfølge. Noe som er helt sant, selvsagt. Han tar opp flere temaer, blant annet at «det er prisverdig at våre lokalaviser er opptatt av at byen styres effektivt og ordentlig, at lover og regler følges, at møter skal være offentlige». Så skriver han at «det er drøyt når avisa Varden krever at hver enkelt representant skal skrifte hvorvidt representanten har fremmet forslag, hvor mange og om det arbeid den enkelte representant kan takkes for».

Hvilket er helt riktig. Vi har spurt hver eneste bystyrerepresentant om hvordan de har benyttet valgperioden fram til nå. Skien kommune bruker, relativt sett og sammenlignet med andre, svært mye penger på politikk. I oktober 2016 kunne vi fortelle at Skien kommune bruker 13,9 millioner kroner på godtgjøringer til politikerne. Hvilket var ni millioner kroner mer enn i Sarpsborg, som er en like stor kommune. Bystyret i Skien har flere medlemmer enn Drammen og Tromsø og de fleste andre det er naturlig å sammenligne seg med. Er det «drøyt» å spørre om hva de faktisk gjør? Ettersom vi faktisk har gjort det (og fått mange fornuftige svar som kommer til å bli en interessant sak), mener jeg ikke det.

Det er imidlertid påfallende at når vi stiller nettopp spørsmål, blir det fort påtakelig sur stemning på rådhuset i Skien. Noe vi utvilsomt også la merke til da vi skrev mye om politikernes godtgjøringer, USA-reisene og lukkede og hemmelige møter. Ordfører Five var for øvrig helt kategorisk i sin motstand og argumentasjon mot åpenheten, men har snudd etter at Porsgrunn gjør det. Bra, men jeg undres jo av prosessen.

Vi stiller kritiske spørsmål til mange, og det er slett ikke alle som blir like blide, men Skien skiller seg ut. Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) er blant dem vi rister i ganske ofte. Som sin forgjenger Øystein Beyer takler han det bra. Jeg kan bare, og dessverre, ikke si det samme om Skien. Her er det mange svært dyktige politikere, men jeg er blitt en smule overrasket over hvordan man takler kritisk journalistikk og hvor lite dissens det er på enkelte spørsmål. Særlig de som angår politikerne selv. Bypartiet ble byens tredje største parti etter å ha gått til valg på (blant annet og for alle praktiske formål) å erstatte det etablerte og kutte ut USA-turene. De er fortsatt i opposisjon, men framstår som stadig mer integrert med resten av det politiske liv i fylkeshovedstaden. Herunder å reise til USA.

Jeg og vi tåler veldig greit at det stilles spørsmål ved det vi gjør. Men så mener jeg også at det er helt vesentlig å fortelle om hvordan vi opplever politikken i Skien. For det er nesten så man kan få inntrykk av at noen har vevd en tverrpolitisk kokong av godtgjøring og verv som få bryter ut av. Emilie Schäffer (H) er, i ærlighetens navn, blant dem som utmerker seg positivt. Karianne Hansen (Frp) bør også nevnes. Uten at de er alene og det er neppe slik at resten føler seg jaktet på eller latterliggjort, men jeg kan garantere at vi kommer til å stille flere spørsmål til politikerne i Skien og andre steder. Om så mangt. Det er jobben vår. Vi er til for leserne. For folk.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør