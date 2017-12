Jeg skjenker bransjen en tanke PRIKKER: Skjenkekontrollene i Grenland har blitt et hett tema de siste ukene. (Foto: Ole Johnny Hansen) annonse Det er nesten så man skulle tro at det er blitt det reneste sirkus i utelivsbransjen i Porsgrunn og Bamble. Sånn omtrent over natta. 09.12.2017 kl 10:47 (Oppdatert 10:56)

Tom Erik Thorsen

Tlf: 932 87 967

Der det er nærmest lovløse tilstander både foran og bak baren og – ikke minst – i etablissementenes IK-permer. Hvis man har slikt, da.

«Plutselig begynte det å hagle med sviende prikker mot utesteder. Årsaken er at kontrollørene opptrer anonymt,» kunne denne avisen melde for noen måneder siden. Saken omtalte at Porsgrunn, Bamble og Kragerø kommuner har engasjert selskapet Securance AS til å utføre skjenkekontroller.

Hvilket i utgangspunktet kunne synes som en nokså fornuftig idé, all den tid kontrollørene i Porsgrunn og Bamble hadde holdt det gående såpass lenge at de gjenkjent relativt umiddelbart. – Da gikk jungeltrommene med en gang de kom inn i lokalet, fortalte avdelingsleder Cato Idar Andersen i Bamble kommune.

Siden er det blitt trommet på krigstrommene. Sånn omtrent.

Og kommuner, kontrollører og utelivsbransjen har kranglet så høylytt at en skulle tro at promillen var påtakelig.

– De vet ikke hva de holder på med. Vi blir ikke tatt seriøst. Det er en hån mot oss som har hatt alt på stell i alle år. Det er som å drive i en kommuniststat, tordnet Robert Lind i begynnelsen av november. Han har drevet Café Osebro i 20 år og har antagelig vært ute en bynatt før. Det har man gjerne når man omsetter for 70–80 millioner kroner.

Lind mante til et slags opprør mot de kommunale overgrepene mot bransjen. Hvor det altså var delt ut prikker fordi alkoholfri vin var gått ut på dato og nokså mye annet som ble sett på som «pirk». Lind og bransjen møtte en lydhør Porsgrunn-rådmann, som på et oppvaskmøte innrømmet at «regelverket med prikker kan virke litt rigid». Den gamle juristen la til: – Det er en lov som står over til og med grunnloven, og det er at det er lov å bruke sunn fornuft.

Det var ikke sendt mange episoder av Dagsrevyen før det lynte til igjen. Like over brua og på den andre siden av kommunegrensa fikk Eurospar på Rugtvedt varsel om en prikk fordi en kunde skal ha åpnet en boks øl på parkeringsplassen. Prikken skal ha blitt droppet, men det er uansett bare en mild bris sammenlignet med affæren som angivelig skal ha funnet sted hos Johnny Nguyen på Ori Sushi forrige helg. Historien, som til en viss grad er i stadig utvikling, sier at skjenkekontrollørene kom og at det oppsto noe som lignet håndgemeng, hvorpå politiet ble tilkalt og stengte sjappa. I rapporten fra Securance heter det at «Kontrollørene opplyste at bevillingsstedet er pliktig til å ha et fungerende IK system og at dette måtte utarbeides. Ansvarshavende (Johnny Nguyen, red anm.) ble rasende og ba kontrollørene pelle seg ut. Ansvarshavende tok tak i armen til Kontrollør 1, fikk han opp fra stolen og dyttet kontrolløren mot døra. Klokka var ca. 18.10 på dette tidspunktet».

Videre heter det: «I døren ble Kontrollør 1 slått i høyre arm og dyttet ned trappetrinnet. Ansvarshavende truet kontrolløren med bank. Kontrollørene trakk seg par meter tilbake og gikk over gata til Ælvespeilet. Kontrollørene ringte politiet for bistand kl. 18.15. Politiet ankom kl. 18.33, som valgte å stenge lokalet. Kontrollørene forlot stedet kl. 19.00, og avsluttet kontrollrunden i Porsgrunn kommune.»

En skal være forsiktig med å mene for mye, men det går tydeligvis hardt for seg på sushirestaurantene nå for tiden. Jeg har heller ikke dyp innsikt i driften av denne restauranten som sådan, men basert på det jeg leser, er det nesten så man kan bli imponert over at det fortsatt bæres rå fisk ut dørene der: Først gravde kommunen opp Storgata og stengte i praksis tilgangen. Deretter skrev trafikkbetjentene ut parkeringsgebyr til kunder og Sushi-Johnny selv før serveringsbevillingen røk. Nå nylig ble det prikk fordi den alkoholfrie vinen var for gammel og til slutt førte altså en sjekk av internkontrollsystemet til anmeldelse for vold.

Kontrollutvalget i Porsgrunn har bedt rådmann Per Wold om en redegjørelse og i Bamble overstyrer formannskapet sin egen administrasjon og stryker prikker gitt til Quality Hotel Skjærgården etter at kontrollørene skal ha blitt hindret. Utskriften av protokollen fra det politiske møtet er knapt tørr før det på ny varsles om nye prikker til hotellet for mangelfullt innhold i «skjenkepermen».

Kan hende det er en god idé at det er kommet nye skjenkekontrollører til fjorden. Som ser på bransjen med nye og friske øyne og at det er behov for å være tydelig på at også de som skjenker må følge lover og regler ned til siste komma. Men det kan også hende at de går vel langt, og at både kontrollører og kommuneadministrasjoner i større grad må bruke sunn fornuft. Noe rådmann Wold selv har påpekt. Det kan jo også hende at det slett ikke er så galt fatt som man kan få inntrykk av.

Men at det er noe som skurrer en smule i det nye kontrollregimet er jeg ikke i tvil om. Selv om hver sak er unik. Jeg er også nokså sikker på at ingen er tjent med det høye konfliktnivået. Og at det er på sin plass å utvise en smule smidighet. Det er ikke et ukjent fenomen i utelivsbransjen at enkelte er alt annet enn seriøse. Som igjen utgjør en trussel for både samfunnet og de som driver skikkelig. Hvilket jeg tror de fleste gjør. Og de skaper verdier og arbeidsplasser. Selv om jeg ikke er blant dem som legger igjen mest i distriktets kneiper, tillater jeg meg å skjenke dem en tanke på tampen av uka.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør