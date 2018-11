Kåssgrunn - en av de virkelig store kandidatene til den prestisjefulle prisen «Årets ruskommune» Sofus: – En av de virkelig store kandidatene til den prestisjefulle prisen «Årets ruskommune» (Foto: Tore Øyvind Moen) Det flasker seg for den norske flatfyllas vugge. Kåssgrunn, Porsgrunn blant uvenner, seiler nå opp som en av de virkelig store kandidatene til den prestisjefulle prisen «Årets ruskommune.» 17.11.2018 kl 10:58 (Oppdatert 11:14)

I over et år turnerte skjenkekontrollen utestedene uten å finne en eneste gjest med under tre i promille. Det problemet ordner man nå med å la folk sitte hjemme og drikke. Nytt pol på Down Town skal sikre tilstrekkelig tilførsel av rusmidler. Den meget reflekterte politiske eliten forventer at folk følger opp den enorme jobben de gjorde da de skjenket byen et nytt pol. Det må drikkes på dugnad. Minst fire flasker sinnabrus i uka per husstand. Bystyret har tjuvstartet, kan det virke som etter å ha studert de siste vedtakene. Målet er å få den folkevalgte gjennomsnittspromillen noe høyere enn eiendomsskatten som skvalper rundt patetiske sju promille.

Porsgrunn tidligere ordfører Øystein Beyer satte verdensproblemene i perspektiv her om dagen. Da pampene i Arbeiderpartiet møttes til internt klubbmøte i rådhuset, luftet han hverdagens mange utfordringer. Problemet denne gangen, var den lange omveien til Osebro. Pensjonisten har slått seg med sammen med resten av borgerskapet i Doktor Munks Park og liker dårlig å havne bak støymurene til det nye Lilleelvkrysset. Dette kan best sammenliknes med mexicanerne som nektes adgang til Donald Trump-land, uten at Trump er i nærheten av å være like brutal på sosiale medier som den sittende ordfører, Christoffer Robin. Dette er selvsagt bare noe vi understreker for å slippe søksmål fra Trump. Til og med fangene på Alcatraz hadde større mulighet for å finne friheten enn folkene som er fanget i Hovenga. CNN trenger en ny slik sak etter at et fotballag i sommer ble reddet ut av noen grotter i Asia. Sofus vil på sin side kjøre en vegg til vegg-dekning av den anspente situasjonen. I mangel på et webkamera, blir det løpende dekning ved hjelp av et Olympus OM 10 fra 1981. Så fort filmen er framkalt, vil bildene bli kopiert og fakset over til de som måtte vise interesse.

Litt lenger midt, øst og nord i fylket er daglig leiar Stein Asmundsen blitt daglig lei av å være sjef i det meget velrenommerte søppelselskapet Irmat. Avgangen har selvsagt ingen sammenheng med de mange skandalene. Irmat-toppene er høflige. De reiser seg og går en av gangen i stedet for å rase ut av døra i flokk. I juni var det styreleder Eivind Eckbo som gikk, så her er det orden i rekkene. Utsorteringen av søppeltopper er arbeidskrevende og det vurderes nå en panteordning for oppbrukte sjefer.

Odd kommer neste år til å innføre et litt mer fleksibelt tilskuersystem. I stedet for å sette opp kampene til fast tidspunkt vil de nå spørre ti-tolv stykker om når det passer å komme, sånn at de vet at det i hvert fall kommer noen få på kampene. Det er nå flere fugletittere ved Børsesjø enn det er balltittere på Skagerak. Einar Håndlykken ble spurt om hvor mange som eventuelt dukket opp mot Stabæk, men TA fikk ikke noe svar. Tilskuertallene er hemmelige. Det er vel egentlig resultatet som burde vært sladdet.

