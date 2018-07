Kort karriere : (Foto: ) annonse 21.07.2018 kl 10:18 (Oppdatert 10:20)



Fordi det ikke var noen karriere, men en av mange ting jeg var innom ved siden av studiene. Jeg gjorde noen få jobber, for strikkegensere og noe for Telenor, tror jeg. Så ble det ikke mer.

Slik svarte Ola Elvestuen da Aftenposten spurte ham om hans karriere som fotomodell. Året var 2007 og Elvestuen var høyaktuell som ny nestleder i Venstre. Det ble han. Nå er han statsråd i Klima- og miljødepartementet. Det hadde han neppe blitt dersom Venstre hadde havnet under sperregrensen etter valget i fjor. Noe som var en høyst reell problemstilling på Venstres valgvake. Nestor Odd-Einar Dørum uttalte om dramatikken at han aldri hadde «aldri vært med på noe så spennende og noe så nervepirrende».

Men det ordnet seg for Venstre. Og dermed også regjeringen. Det er i overkant å si at Venstre gjorde et brakvalg i Telemark, med 2,7 prosent av stemmene. Ett av utspillene Venstre hadde i Telemark før valget, var dette: Venstre setter folk først, og vil ikke overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken i Brevik. Annonsen var signert Ola Elvestuen og førstekandidat Eli Taugbøl.

Fredag ettermiddag i forrige uke kom meldingen om at Klima- og miljødepartementet har fattet et vedtak om at deponiet i Brevik skal konsekvensutredes. En betimelig innvending kan være at dette slett ikke er det samme som at det blir et deponi for farlig avfall i Dalen gruver, og at dette kun handler om innhenting, vurdering og utredning av kunnskap og fakta. Faktum er imidlertid som følger:

Kommune- og bystyrene i Porsgrunn, Bamble, Skien og Larvik kommuner vil stanse prosjektet. Telemark fylkeskommune vil stanse prosjektet. Lokaldemokratiet vil stanse prosjektet. Man kan være for eller imot så mye man bare orker, men lokaldemokratiet har sagt sitt. Og det er at prosjektet må stanses.

På vårparten i fjor, altså noen måneder før valget, var duoen Elvestuen og Taugbøl på besøk i Bamble og Brevik. Elvestuen sa til PD at «når det gjelder deponisaken, så er Venstres klare mening slik saken står nå, at så lenge vi har en kommune som ønsker å få deponiet til seg og en kommune som har sagt klart nei, så legger vi det dit de vil ha det». Han sa også dette: «Det er lokalmiljøet som er best rustet til å vurdere hva som er riktig i deres nærområder, og ikke minst er det kommunene som er reguleringsmyndighet. Det vil ikke vi være med på å tulle med.»

Etter dette er Porsgrunn kommune fratatt nettopp denne myndigheten. Myndigheten Elvestuen ikke ville tulle med, er gitt til departementet han nå leder. Og de kjører saken videre. Mot lokaldemokratiets vilje.

Jeg har ingen problemer med å – igjen – være tydelig på at jeg mener det er en fullstendig elendig idé å etablere et deponi for farlig avfall i Brevik. Først og fremst fordi det er gammeldags og altfor enkel løsning å kvitte seg med et problem ved å grave det ned i bakken. Jeg forstår at ikke alt kan gjenvinnes og jeg forstår at industrien har et behov for å håndtere farlig avfall på en fornuftig måte. Det jeg også har forstått, er at NOAHs anlegg på Langøya i 2016 behandlet i overkant av 500.000 tonn uorganisk, farlig avfall – og mer enn halvparten av dette avfallet er importert. Vi blir fortalt at det haster å få i stand et nytt, nasjonalt deponi, fordi Langøya vil være full i 2022. I så fall er det underlig at vi importerer store mengder avfall fra utlandet.

Tidligere ble svovelsyre fra Kronos Titan i Fredrikstad sluppet ubehandlet ut. Noe som, ifølge NOAH, «drepte alt liv ved utløpet av Glomma og i skjærgården utenfor Fredrikstad». I andre land renser Kronos Titan svovelsyren. I Norge, derimot, inngår den i det jeg oppfatter som en sentral komponent i NOAHs forretningsmodell: Hvis man blander svovelsyre med et annet avfallsprodukt, altså flygeaske (som kommer fra forbrenningsanlegg), får man gips. – Fordelen er at vi samtidig kan tilføre avfall med tungmetaller inn i nøytraliseringsprosessen. Gipsen binder og stabiliserer tungmetallene, sier NOAHs prosessjef, Toril Roberg, i et infoskriv fra NOAH.

Vi vet at det er mulig å «regenerere» svovelsyre og hente ut – og utnytte – farlige og verdifulle tungmetaller fra flygeasken, men NOAHs løsning er å blande alt sammen til gips og deretter grave ned sluttresultatet. Dette er god butikk. Svært god butikk. De siste fem årene har NOAHs samlede driftsinntekter vært 2,566 milliarder kroner. Det samlede resultatet i samme periode er 568 millioner kroner. Sagt på en annen måte: For hver hundrelapp som kommer inn, sitter eier Bjørn Rune Gjelsten igjen med 22 kroner.

I dette perspektivet haster det nok å finne mer plass til å deponere, og ikke alternative behandlingsmåter for de ulike avfallskomponentene. Et åpenbart alternativ kunne ha vært krav fra myndighetene om at Kronos Titan må behandle svovelsyren. Dyrt? Sikkert, men det er ingen menneskerett å produsere store mengder farlig avfall. Vi vet litt om nettopp dette og forurensning i Grenland. I sin hovedfagsoppgave illustrerer Ole Andreas Gjerull hvordan «SFT, miljøvernorganisasjonene og folkeopinionen» var «de viktigste ytre kreftene som påvirket miljøstrategien til Hydro» og hvordan selskapet totalt endret sin miljøstrategi på 1980-tallet. Hydro gikk fra miljøversting til en foregangsbedrift, men det skjedde ikke uten eksternt press. Norske myndigheter mener, i 2018, at det er en god idé å grave ned avfall som kan renses og utnyttes. Det henger rett og slett ikke på greip.

Det er mange flotte og dyktige Venstre-folk i dette fylket. Jeg gjetter at mange av dem gremmes av denne saken. Med god grunn, for det er heldigvis sjelden vi ser så alvorlige løftebrudd. Samtidig er det verdt å påpeke at både Frp og Høyre også har et ansvar. Pussig nok har Telemarks eneste representant i statsrådskollegiet, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), argumentert for at han «er på grensen til inhabil» i saken. Fordi søsteren bor i Brevik. At begge foreldrene har vært lærere hindret ham ikke i å være kunnskapsminister, om vi kan si det slik.

Det er mye som «lukter» i deponisaken, men det som er soleklart og virkelig ille, er Venstre og Elvestuens håndtering av saken. Han har, etter min ringe vurdering, to valg nå: 1) Innrømme at det er andre enn ham som presser på for å drive Brevik-prosjektet videre eller 2) gå av som klima- og miljøminister.

Det siste vil kanskje ikke endre noe som helst, men det er ubegripelig at det er mulig å være så tydelig på hva man mener før et valg, for deretter å gjøre noe helt annet. Da har man enten blitt overkjørt eller rett og slett ikke snakket sant. Hvis det er slik at Elvestuen virkelig mener at «Venstre setter folk først, og vil ikke overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken i Brevik», må han gå av.

Uten sammenligning for øvrig: Dersom en redaktør kommer «i uløselig konflikt med mediets grunnsyn, plikter han/hun å trekke seg tilbake fra sin stilling», som det heter i redaktørplakaten. Hvor det også heter at «redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med egen overbevisning». Det er selvsagt langt i overkant å sammenlikne avisredaktører med statsråder, men jeg mener at dette er et prinsipp som er like godt som det er naturlig. Det hender vel at de fleste må finne seg i å gjøre noe annet enn det man selv mener er det riktige, men noen saker er viktigere enn andre. Da spørs det hvor prinsippfast man er og hvilken karakter man har.

Det kan hende at det er mulig å skjule seg bak at saken er i byråkratiet. I så fall vil jeg ønske lykke til med det, for hvis deponisaken ikke er politikk, er det bare å slukke lyset og gå hjem. Selvsagt er det politikk, og Elvestuen er ansvarlig for denne politikken – og at prosessen fortsetter. Noe som altså er det stikk motsatte av hva han gikk til valg på. Nettopp derfor bør Elvestuens karriere i Klima- og miljødepartementet bli like kort som modellkarrieren. Som en av mange ting han var innom etter studiene, for det som skjer nå bør ikke stå modell for noe som helst – og aller minst Venstres og landets politikk.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefsredaktør.