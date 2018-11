Kvinner bes gå bakveien INN BAKVEIEN: Det skal ikke være mulig i Norge i 2018 at noen, fordi de ikke er menn, må gå inn bakveien. Ei heller i moskeer. (Foto: OLE JOHNNY HANSEN) KOMMENTAR: Det blir framstilt som et problem, uten at det er det, ble Vardens medarbeider forklart forleden, da vi snakket med kvinner i moskeen i Skien om at kvinner har en egen inngang til gudshuset. De var snarere stolte av inngangen sin. 23.11.2018 kl 20:19 (Oppdatert 20:34)

Det er ikke bare i moskeen i Hesselbergs gate i Skien som har en egen inngang for kvinner. Separate innganger og separate rom for menn og kvinner er utbredt i moskeene. Fellesnevneren er typisk at hovedinngangen og hovedrommet i moskeen er forbeholdt menn. Kvinnenes inngang er gjerne i bakgården eller litt ned i gaten.

I 2015 ble det et voldsomt oppstyr i Bergen, da byens muslimer var samlet i Grieghallen for å feire høytiden eid. For anledningen var det separate innganger for kvinner og menn. Styrelederen i Bergen Moské, Sajjad Younas, var oppgitt over bråket og forklarte at alle kom inn i samme rom. Han svarte slik på BTs spørsmål om hvorfor kvinner og menn hadde ulike innganger:

– Dette var en stor forsamling på 2000 mennesker som skulle inn i et lokale, og da måtte vi bruke flere innganger. Mange av kvinnene hadde barnevogner, og da var det mest praktisk å gjøre det på den måten, sa Younas.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fikk flere henvendelser om sistnevnte sak. Ombudet skriver at de «vurderte om vi skulle ta saken på eget initiativ, men valgte å svare med veiledning» der tre spørsmål ble belyst:

1) Kunne de vurdere dette som en sak når ingen hadde meldt fra om at de følte seg eller ble diskriminert? «Synspunktet måtte i så fall være at ordningen medførte at samfunnet som sådan ble stilt dårligere fordi kjønnsdelte innganger i praksis er segregering, som er uheldig og uønsket i Norge,» skriver LDO.

2) Hvor mye skal til for at man ble «stilt dårligere» enn andre på grunn av kjønn? «Separate innganger sender utvilsomt et dårlig signal, samtidig ble det forklart at det kun var inngangene, og ikke tilbudet på arrangementet, som var ulikt,» mener LDO, som viser til at «det rettslig sett må argumenteres for at segregeringen i seg selv medfører en negativ forskjellsbehandling».

3) Hva var religionsutøvelse? «Det viste seg at arrangøren ikke brukte koranen som forklaring på ordningen, men viste til at det var praktisk å dele inn inngangene etter kjønn», og når dette «var tilfelle, forelå det ingen religiøs begrunnelse som tilsa konflikt mellom rettigheter».

Hanna Lukris Meen Wærsteds masteroppgave fra i våres ser nærmere på hvordan kvinner i ahmadiyya-islam (en trosretning i islam) selv ser på likestilling og feminisme. I sitt feltarbeid i moskeer i Oslo, observerte hun flere åpenbare tilfeller av pardah, altså kjønnssegregering; menn og kvinner har egne innganger, forskjellige rom i moskeen, atskilte sitteplasser og egne bord for matservering i hver sin ende av rommet.

«Altså, vi ser jo hva som skjer når mann og kvinne mikses helt fritt, uten grenser og uten regler. Vi har så mye sosiale problemer som kommer av nettopp det. Det ene er ufreden. At man aldri vil føle fred i en setting hvor det er fri miks, og ingen forståelse for hvordan mann, kvinne, naturen fungerer. Ingen beskyttelse,» sier en av de kvinnelige informantene hun har snakket med.

Wærsted har også snakket om imam-posisjonen med en rekke kvinner i moskeene. «Fra kvinnene i mitt prosjekt får jeg (...) ulike argumenter for hvorfor kvinner ikke kan fylle denne rollen,» skriver Wærsted og legger til: «Argumenter som benyttes er for eksempel at kvinner er mer følsomme av natur, og at de derfor ikke egner seg for en så stor ansvarsrolle, samt at en kvinne som leder bønnen vil gå i veien for overholdelse av kjønnssegresjonen. Noreen sier i tillegg at siden kvinnen har fritak fra bønn en gang i måneden, på grunn av menstruasjon, så ville det på mange måter blitt svært upraktisk å ha ansvar for å lede bønnen».

Et annet argument som går igjen, både i Wærsteds arbeid og generelt, er at kvinner må dekke seg til eller be i annet rom, er at mennene – enkelt sagt – ikke skal fristes.

Kvinner får egen inngang fordi de har barnevogner og kan ikke være imamer fordi de har mensen. Det er altså rent praktiske forhold som gjør at kvinner og menn må være atskilt. Er det upraktisk å håndhilse på en kvinne også, tro?

Vi måtte vente til 1961 før Ingrid Bjerkås ble ordinert som den første, kvinnelige presten i Norge. Noe som åpenbart var altfor lenge. I dag mener jeg at begrepet kvinnelig prest er ubegripelig. Det er like rart som kvinnelig huseier. Enten så er man prest eller så er man det ikke. Om man er mann eller kvinne har ikke noe med saken å gjøre. Hvor mange imamer i Norge er kvinner? Enn homofile?

En gang i tiden mente vi at kvinner ikke burde utsettes for politikk eller bry seg om å stemme. De kunne bli fristet til å bry seg om annet enn hus, hjem og barn. I 1886 sto Venstre-mannen Viggo Ullmann, for øvrig med en sterk tilknytning til dette distriktet og denne avis, bak et forslag om å gi kvinner stemmerett, på lik linje med menn. Først i 1890 kom forslaget til behandling i Stortinget. Stortingsvara Johan Christian Heuch, like for øvrig biskop født i Kragerø, viste til Skriften i debatten og fyrte løs med det ene argumentet tyngre enn det andre. Blant annet at kvinner var helt ute av stand til å tenke noenlunde klart:

«Nu vel, mine herrer, tenk på det om det hadde vært deres mor, som i kraft av stemmerett og valgrett hadde deltatt her i Stortinget i går i debatten om konsulatenes avlønning. Tenk dere den ærverdige med sin stakkars fistelstemme utbre seg med all den iver og fanatisme, som lett griper kvinnen, om hvorvidt det var rimelig å beholde konsulatene i Wien og Rom! Er jeg den eneste som ville ha flyktet i redsel fra salen?»

Det ville jo være kolossalt upraktisk om kvinner umiddelbart slapp vaskebøtta i gulvet og løp fra barna hjemme for å stemme og – ikke minst – røre ustabilt rundt på Stortinget og mene ting i fanatisk og følsom tåke.

Folk er forskjellige. Også muslimer, åpenbart. Det er mange kvinner som har mye imot praktiseringen av pardah og som har helt andre forklaringer på segregeringen enn at det er praktisk. For det er det åpenbart ikke. Kvinner sitter ikke på balkongen i moskeen i Hesselbergs gate fordi det er bedre utsikt der. Det har en helt annen forklaring. Som lærde og ulærde kan diskutere så mye de bare vil. Jeg er i alle fall sikker på én ting: I Norge skal alle kunne gå inn den samme døren. Enten man er mann, kvinne, høy, lav eller noe annet. Det er en grunnleggende verdi at vi ikke gjør forskjell på folk.

Det skal ikke være mulig i Norge i 2018 at noen, fordi de ikke er menn, må gå inn bakveien. Ei heller i moskeer. Ingen skal fortelle meg at dette er noe å være stolt av, at det ikke er et problem eller at det er praktisk. Folk, enten de er menn eller kvinner, skal og må tro på det de vil. Det er en rettighet. Som samfunn må vi imidlertid være svært tydelige på at det ikke er greit at kvinner må gå inn bakveien. Vi har, jevnt over, sluttet med slike ting for ganske lenge siden.

