La oss sjekke skjevheten : (Foto: ) annonse

26.01.2019 kl 09:52 (Oppdatert 09:58)



Forståelig nok ble det relativt brukbar stemning i minstejentas barnehage da resultatene fra den årlige foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet var klare. «Vår» barnehage var på listen over 248 barnehager her i landet som fikk 4,9 eller 5 – på en skala fra 1 til 5 – på foreldretilfredshet. Totalt sju barnehager i Telemark har foreldre som er så fornøyde.

Det litt finurlige med denne undersøkelsen er at private barnehager gjør det, jevnt over, litt bedre enn kommunale. Forskjellen er ikke stor, men en forskjell er det, og den er stor nok til at den fører til at mediene skriver om det og politikerne bruker den. For barnehager er en politisk brennbart. Eller rettere sagt: Hvem som eier barnehagen er et tema mange politikere er opptatt av. Det er interessant å registrere at SVs gruppeleder i Skien, Åse Gro Bakke, denne uken hadde på trykk et leserinnlegg her i avisen om undersøkelsen. Hun skriver det ikke rett ut, men det framgår nokså tydelig at hun er kritisk til bruken av undersøkelsen. Det er hun ikke alene om. Nettopp derfor, og fordi Bakke er en sentral oppvekstpolitiker, er det nødvendig å se litt nærmere på hva hun faktisk skriver.

Enkelt oppsummert: Bakke skriver at «undersøkelsen blir ofte brukt til å underbygge at foreldre i private barnehager er mer fornøyde enn i de kommunale». Hun opplyser om at Skien kommune pålegger alle kommunale barnehager å gjennomføre undersøkelsen, mens dette er frivillig for de private. Hun skriver videre at «av 30 private barnehager er det bare 19 som gjennomfører foreldreundersøkelsen» før hun siterer «Norges fremste ekspert på spørreundersøkelser», Ottar Hellevik, på at «det er problematisk at man ikke sjekker om det er skjevheter i utvalget av barnehager som velger å delta», fordi «uten å sjekke det, kan man ikke si om private barnehager har mer fornøyde foreldre».

La oss derfor se litt nærmere på undersøkelsen, men aller først: Utdanningsdirektoratet har allerede bedt Opinion om å lage en såkalt frafallsanalyse for å kontrollere for eventuelle skjevheter. Den viser, for 2017-undersøkelsen, at Oslo er noe overrepresentert i utvalget. Oslo-folk gir sine barnehager noe lavere score enn hva folk ellers i landet gjør, men avvikene er så små at resultatene herfra i «svært liten grad påvirker de nasjonale resultatene». Analysen viser også at private barnehager deltar «i noe større grad» enn kommunale barnehager, men «effekten av denne skjevheten er imidlertid svært liten på nasjonalt nivå». Allerede her begynner Bakkes argumentasjon å slå sprekker, men hva hvis vi dykker ned i hva undersøkelsen sier om Skien?

I Skien er det totalt 51 barnehager, hvis vi skal kunne stole på Utdanningsdirektoratets nettsted barnehagefakta.no. Bakke har helt rett i at 30 av dem er private. Hun har også rett i at 19 av dem har svart på foreldreundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet har gitt meg innsyn i resultatene for de enkelte barnehagene, og her ser vi at den inneholder svar fra 17 av de 21 kommunale barnehagene. Enggrav skoles barnehage har fire barn og skiller seg fra de øvrige kommunale barnehagene, så denne tillater vi oss å holde utenfor. Ergo sitter vi igjen med resultater fra 17 av 20 barnehager – altså 85 prosent.

Av de 30 private barnehagene er fem familiebarnehager og to åpne barnehager. Sistnevnte type er, enkelt sagt, et sted voksne kan være sammen med barna sine, har ikke «faste» barn og er ikke en «vanlig» barnehage. De fem familiebarnehagene drives etter de samme prinsippene som mer ordinære barnehager, men skiller seg ut ved å ha mellom fire og ti barn. Dessuten er de faktisk hjemme hos folk. Å sammenlikne disse barnehagene, som har 41 barn til sammen, med mer ordinære barnehager blir litt underlig. Dersom vi tar denne typen barnehager ut, ender vi opp med 23 private barnehager. Av disse har 19 svart – altså 82,6 prosent. Skjevheter i utvalget? Ikke veldig mye å snakke om.

Totalt 528 foreldre i kommunale barnehager i Skien har besvart undersøkelsen – av totalt 932 inviterte. Dette gir en svarprosent på 56,7. Til sammenligning har 871 foreldre fra private barnehager sagt hva de mener – av totalt 1329 inviterte. Svarprosenten blir dermed 65,5 prosent. Her begynner det å bli «skjevheter i utvalget»; det er altså vesentlig flere foreldre i private barnehager som har deltatt, sammenlignet med kommunale – og svarprosenten er markant høyere. I Trekløveren barnehage, det vil si den private sykehusbarnehagen, har 44 av 45 svart. Trekløveren en av de sju barnehagene i fylket som får toppscore av foreldrene (4,9).

Hvis vi sorterer listen etter svarprosent fra høyest til lavest, er de sju med høyest svarprosent alle private. Disse sju har en snittscore på 4,81 – noe som er vesentlig høyere enn snittet for alle barnehagene i kommunen, det vil si 4,57. Noe som neppe kan tolkes på annen måte enn at de som er fornøyde er flinke til å si hva de mener.

For Skiens vedkommende viser undersøkelsen at de kommunale barnehagene oppnår en foreldretilfredshet på 4,47, mens de private barnehagene får 4,65. Stor forskjell? Nei, men forskjell like fullt. Alle barnehagene i kommunen får en foreldretilfredshet mellom 4,1 og 4,9. Ergo står det bra til, men det er jo litt finurlig at blant dem som scorer fra 4,7 og oppover, er kun to av 14 barnehager kommunale.

Så ja, det er skjevheter, men disse er av en slik art at det er all mulig grunn til å sjekke og være kritisk til Bakkes antydninger, for konklusjonen i Bakkes egen kommune er forholdsvis entydig: Det er flere foreldre i private barnehager som deltar i undersøkelsen og de er mer fornøyd enn foreldre i de kommunale barnehagene. Dette betyr på ingen som helst måte at de kommunale barnehagene er dårlige, og undersøkelsen sier ikke at de er det.

Barnehagenes eierform er aktualisert særlig av Bakkes parti og den politiske venstresiden for øvrig. «SV mener at foreldrenes og fellesskapets penger skal komme barna i barnehagen til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere,» heter det i SVs program. Jeg antar at Læringsverkstedet er en slik eier. De har åtte barnehager i Skien. Foreldrene i disse barnehagene er mer tilfredse med Læringsverkstedet-barnehagene enn foreldre som har barn i kommunale barnehager.

Er det, i det hele tatt, mulig å hevde at «foreldrenes og fellesskapets penger» ikke kommer barna til gode når foreldrene faktisk er svært fornøyde?

Det er, i utgangspunktet, lett å være enig i at det kan være grunn til å diskutere om man skal kunne tjene penger på velferd. Det snakkes om alt fra barnehagebaroner til bestemor på anbud. Men: Når de som benytter seg av disse «kommersielle» tjenestene er mer fornøyde enn de som bruker kommunale tjenester, blir utgangspunktet for kampen mot de private høyst underlig. Hvem er politikken til for? Partiets ideologiske plattform eller innbyggerne? I dette tilfellet er innbyggerne, altså foreldre, forholdsvis klare i talen.

Hva er egentlig galt med å tjene penger når brukerne er fornøyde? Her ligger det en gedigen kortslutning, og den blir enda mer synlig hvis man følger oppfordringen fra professor Hellevik om å se nærmere på undersøkelsen. Det burde Bakke gjøre.

God helg, Telemark!