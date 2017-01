Mind blown : (Foto: ) 14.01.2017 kl 08:48

LØRDAGSKOMMENTAR

Verden er såpass global og grenseløs nå om dagen at det kan gi noen språklige utfordringer. Som når jeg forsøker å finne et dekkende uttrykk for hvordan man kan oppsummere pressekonferansen til USAs påtroppende president denne uken. For uansett hvor mye jeg prøver, klarer jeg ikke å lande på annet enn uttrykket «mind blown». Et uttrykk som egentlig ikke finnes på norsk. Selv om det betyr noe i nærheten av «ufattelig». Men ikke helt. «Sinnsskakende», kanskje?

Like fullt: Hva var det som egentlig skjedde onsdag denne uken i New York City? Vel, det var ikke mer oppsiktsvekkende at Donald Trump holdt sin første pressekonferanse siden juli. Og at påtroppende presidenter har en ting eller to å si kun ni dager før han tiltrer, er nokså normalt.

Men det var alt annet enn normalt.

Trump starter med to ting, som jeg antar er vesentlige for ham: 1) At han sluttet å holde pressekonferanser fordi han ble «gjenstand for ganske mye unøyaktig journalistikk» og 2) Gå rett i synet på sine egne etterretningsorganisasjoner.

Det siste skjedde etter at det ble kjent at russerne angivelig hadde noe på Trump. Og det var visstnok ikke særlig pent. Den påtroppende presidenten valgte da å tvitre følgende: «Etterretningsorganisasjonene skulle aldri ha latt slike falske nyheter ’lekke’ til offentligheten. Et siste anslag mot meg. Lever vi i Nazi-Tyskland?».

Washington Post hadde i 2010 en meget omfattende artikkelserie om USAs etterretningsindustri. Avisen hevdet at 1.271 offentlige organisasjoner, fordelt på 10.000 steder i USA, jobbet med terrorisme, sikkerheten innenriks og etterretning. 854.000 mennesker hadde klarering for «top secret». I og rundt Washington DC var 33 komplekser for formålet under oppføring eller var bygget siden 11. september 2001. Til sammen var arealet i byggene 1,6 millioner kvadratmeter. Sagt på en enkel måte: Etterretning er ikke småtteri i USA. Det kan man helt sikkert mene noe om, men jeg er nokså sikker på at de fleste som jobber innen etterretning har en mening om at man blir sammenlignet med Nazi-Tyskland.

En hel verden har klødd seg i hodet etter at Trump ble valgt. Man kunne ikke helt forstå det. Forklaringene har vært mange. Overraskelsene likeså. Og nå er vi altså kommet dit hen at det bare fortsetter. Selv etter at han er blitt valgt, måker han på i samme stil – og vel så det. Så kan man kanskje innvende at dette ikke burde overraske noen. Det er jo det som utgjør store deler av utfordringen med å forstå Trump og hvorfor han ble valgt. Men det er utvilsomt forskjell på hva man sier før man blir valgt og etter at man er valgt til verdens mest innflytelsesrike jobb. Alt du sier betyr noe.

Så hva betyr det at det første han gjør er å legge seg ut med sin egen etterretning? Hva betyr det at fortsetter med sin systematiske undergraving av mediene, der han ikke vil svare på spørsmål fra de han ikke liker? Den barnslige avvisningen av CNN, som ifølge Trump er «fake news», var en utrolig forestilling.

Da skuespilleren Meryl Streep mottok en Golden Globe nylig, kom hun med en nokså fengslende kritikk av Trump. Dog uten å nevne ham med navn. Trump svarte med å kalle Streep for «en av de mest overvurderte skuespillerinnene i Hollywood». Hva betyr det at en påtroppende president velger å ta seg tid til slikt? Og enda viktigere: Hva betyr det at verdens mektigste mann bare må angripe person, i stedet for å diskutere sak? Hva betyr det at USAs president er systematisk usaklig? Særlig mot kvinner. Som da han langet ut mot den særs vellykkede mediegründeren Ariana Huffington:

«Ariana Huffington er ikke attraktiv, verken på inn- eller utsiden. Jeg forstår svært godt hvorfor hennes tidligere ektemann forlot henne til fordel for en mann. Han tok en god beslutning.»

Når man sier slike ting høyt (skriver, endog), er det mer naturlig å tenke at mannen trenger hjelp, ikke kjeft. I stedet ble han valgt til president.

I Dagsrevyen kommenterte tidligere Frp-politiker Kristian Norheim Trump-pressekonferansen på en innsiktsfull måte. Ett av hans poenger var at Trumps temperament kan utgjøre en sikkerhetspolitisk fare ved at det, noen ganger, er kun små gnister som skal til for å tenne et bål. Det er rett og slett farlig å være sint. Folk med så mye makt bør unngå å være sinte.Det er ikke mindre farlig, tror jeg, å legitimere trakassering og håning av dem som er annerledes enn deg selv, enten det er meningsmotstandere eller andre. Særlig når man sitter i verdens mest framskutte posisjon. Dette krever ganske enkelt at man får søkelyset på seg, og det må man akseptere. Problemet er nemlig ikke at mediene hele tiden rapporterer ville løgner om Trump; problemet er at ikke liker det som skrives om ham. Han liker ikke hvordan han blir framstilt, og tar det tilsynelatende personlig. Og svaret er altså sinne og boikott. Noe som er svært lite statsmannsaktig.

Det er opplagt de som mener at Barack Obama ikke er historiens beste president, men det er fascinerende å se hvor forskjellig det er mulig å framstå. Mens Obama er den kule onkelen som sjarmerer publikum i senk med å synge, omtaler visepresident Joe Biden som «sin beste venn» med troverdighet, som kan vitse med at «Kendall Jenner er her, og jeg møtte henne backstage. Hun virker å være en flott, ung dame, men jeg vet ikke helt hva hun driver med», danse på tv med Ellen DeGeneres eller rappe basketstjernen Kobe Bryants avskjedshilsen og gjøre den til sin egen med «Obama out» mens han slipper mikrofonen og holder to fingre på munnen.

Mens Trumps taler i stor grad består av ord som «many, many», «tremendous», «stupid», «moron» og «loser», er Obamas talegaver av de helt sjeldne. Mens Obama er kul og statsmann samtidig, kan man vanskelig mene veldig mye annet enn at Trump er nokså ekkel. For det er ekkelt når menn med makt oppfører seg som han gjør. Tydelig og håndfast, ja vel, men det går vel an å være det uten å latterliggjøre handikappede eller insinuere at kvinnelige journalister har mensen?

For en tid tilbake, på en pressekonferanse, ville en journalist leke smarting og sette Canadas statsminister Justin Trudeau fast ved å be ham forklare forskjellen på vanlige datamaskiner og kvantedatamaskiner. Trudeau tok utfordringen på strak arm. Da Trump først kommenterte påstandene om russerne hadde påvirket valget med hacking, svarte han (med boksepromotor Don King som en nokså underlig plassert sidemann) at «datamaskiner har gjort livene våre veldig vanskelige».

Det er neppe et radikalt annerledes USA som møter meg når jeg reiser dit om et par uker. Men jeg lurer på hva det vil bety når Trump tiltrer den 20. januar. Verden vil neppe gå helt av hengslene, men Donald Trump er ikke lenger bare god underholdning. Det er alvor nå. Vi får se hvor alvorlig det blir. Eller om vi slipper unna med å være en smule «mind blown».

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør