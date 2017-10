Når mamma ikke har penger og pappa ikke vil lage mer mat : (Foto: ) annonse 14.10.2017 kl 14:24



Ettermiddagen er blank, fin og forbausende normal da jeg går inn porten i barnehagen. Klokka har passert 16 når jeg er på den daglige innsankingen av barn. Mine egne, fortrinnsvis. Jeg setter pris på at personalet i barnehagen tar seg tid til å snakke litt om hvordan dagen har vært. Det er verdifullt og fint.

Også denne dagen. Hvor barnehagens representant kan fortelle om hvordan junior (5) har lagt ut om familiens pengeproblemer. Sin mors tomme lommebok, for å være helt presis. – Mamma har ikke penger, var arvingens vurdering av sitt moderlige opphavs monetære stilling. Fra barnehagens voksne får jeg imidlertid høre at podens vurdering av farens finansielle situasjon er langt mer lystig.

Det hele har en naturlig forklaring: Som femåringer flest mangler det ikke på forespørsler om å kjøpe ting. Enkelte ganger får jeg inntrykk av at han kunne tenke seg å handle mesteparten av det som tilbys i butikken. Hvilket er både umulig og svært lite formålstjenlig. For å si det forsiktig. Så kan det nok tenkes at den handlevillige femåringen har vært i butikken med sin makeløse mor, og hun har besvart en av de utallige forespørslene om å kjøpe et eller annet med setningen «det har vi ikke penger til».

Hvilket nok var helt korrekt. Og veien til å slå en plate til barnehagepersonalet, om trange kår, blir kort.

Vi humret litt, både i heimen og barnehagen. Men det har fått meg til å gruble litt på hvordan ens egne barn framstiller en selv. Ikke at jeg har grunn til å være bekymret, men femåringer kan få seg til å si mye rart. Veldig mye rart. Hvorav noe føles skrekkelig feil. Som når den lille sniken er alt annet enn lysten på å pusse tennene og hoppe i loppekassa. Noe som inntreffer hver bidige kveld. Han har funnet ut at kveldsmaten kan brukes som pressmiddel. Ved å trekke det ut i langdrag. Når det tar 20 minutter å fortære en brødskive kan far bli litt utålmodig. Kanskje fordi jeg skal og må gjøre noe annet, og at jeg vet så altfor godt at han somler som best han kan for å kunne være oppe lenger. Her forleden måtte jeg sette strek for gå sakte-aksjonen under kveldsmaten. Det hele endte med at småtten til slutt havnet under dyna, og mens jeg satt på sengekanten for å si god natt kom spørsmålet fra en betuttet barnemunn:

– Pappa, hvorfor får jeg ikke mat?

De fleste spørsmål av dette kaliberet – og flere til – henger sammen med hvor flinke vi, som foreldre, er til å forklare ting. Det går med nokså mye tid til å forklare det ene og det andre. Det meste, faktisk. Det hører med. Barn må lære på et vis. Det er mye lettere å forstå hvis man tar seg tid til å forklare. Samtidig som det er et opplagt behov for å være tydelig og sette grenser. Det kan være en hårfin balansegang. Vi kan ikke ha en diskusjon hver eneste kveld om hvorfor barn må sove – og hvorfor barn trenger mer søvn enn voksne. Hvilket kan bety at vi – noen ganger og for effektivitetens skyld – hopper over forklaringen om at søvn er viktig for den kognitive og emosjonelle utviklingen og går rett på konklusjonen: «Nå er det natta.»

Samtidig kan voksne finne på å si ubegripelig mye rart til barna også. Jeg burde selvsagt ha skrevet ned mye av det høyst forunderlige som blir sagt av typen «nei, du må ikke putte penger i tissen», «få se i rumpa di» eller «det hadde vært fint om du ikke dyttet søsteren din ned fra sofaen». Det har jeg ikke gjort. Dessverre. Andre har heldigvis gjort det, og på det store, vide internett finner man diskusjonstråder hvor foreldre deler denslags med hverandre. Det kan være setninger som dette:

«Nei, vi tørker ikke buser på pus!»

«Er det du som har bæsjet i klesskapet mitt?»

«Ikke putt pus i vaskemaskinen.»

«Ikke snyt deg i servelaten!»

«Har du putta kaka i trusa?»

Mye kretser – selvsagt – rundt det voksne ikke snakker om, men som gjøres uten større viderverdigheter. Som det som har med toalettbesøk å gjøre. Med små barn (en ettåring inkludert) i hus får man et fascinerende normalisert forhold til det som kommer ut av kroppen. Når man bytter en bleie er det helt normalt å avlegge en nokså detaljert rapport om form, fasong, mengde, lukt og vekt. Kanskje ikke hver gang, skal sies. Det er, like fullt, forholdsvis absurd.

Poenget er vel at både foreldre og barn sier og gjør ting som kan framstå som i overkant unormalt. Men som likevel er helt normalt. Da får det stå sin prøve at noe av dette kommer ut på noen måter som gjør at man kan se litt rar ut noen ganger. Enten det dreier seg om pengelense foreldre som ikke vil gi ungene sine mat eller andre ting.

God helg, Telemark!