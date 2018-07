Nok Av Trump- Omkostningene Tegning: Ole Johnny Hansen Jens Stoltenberg og Donald Trump. (Foto: Tegning: Ole Johnny Hansen) annonse 14.07.2018 kl 14:14 (Oppdatert 14:31)



Det er knapt mulig å forestille seg hvordan Jens Stoltenbergs uke har vært. Det begynte i god tid før Nato-toppmøtet i Brussel. «USA bruker mye mer på Nato enn noe annet land. Dette er ikke rettferdig, og heller ikke akseptabelt. (...) Tyskland er på én prosent [av bruttonasjonalprodukt], USA er på fire prosent,» var kun en liten del av Trumps Twitter-tirade før møtet.

Allerede her er det kanskje nødvendig å rydde litt i begrepsbruken. Trump forsøker å framstille det hele som hva som brukes på Nato. Jo visst overfører alliansepartnerne tilskudd til Natos driftsbudsjett (i overkant av 300 millioner kroner for Norges del i år), men denne saken handler om hva som brukes på forsvar. Som vanlig tar Trump feil: I 2017 brukte USA 3,57 prosent av BNP på forsvar, mens Tyskland brukte 1,24 prosent. Og ja, desimalene er ikke helt uviktige, og det er håpløst å runde opp og ned slik det passer Trump; Pentagon har bedt om 686 milliarder dollar i overføringer for 2019. Det tilsvarer sånn omtrent 5.549.740.000.000 kroner. Norge, på sin side, bruker 1,62 prosent, ifølge E24s oversikt. I rene penger bruker Norge 55 milliarder kroner på forsvar i år. Det er åtte prosent mer enn året før. Det er, med andre ord, tale om en solid økning.

Én ting er nokså glassklart: Det norske forsvaret holder ikke mål. I april la forsvarssjef Haakon Brun-Hanssen fram en årsrapport som, blant annet, viser en «bekymringsfull» situasjon rundt Sjøforsvarets skandalehelikoptre (NH90) og at beredskapen «skal bygges opp gradvis og først i 2020 skal den være tilfredsstillende og god nok». Ifølge Aftenposten har Hæren knapt helikoptre og stridsvognene er i ferd med å bli utdaterte. Mye er i ferd med å bli bedre, men svært mye gjenstår. At bevilgningene økes, er derfor både nødvendig og naturlig, gitt den globale (og nære) sikkerhetssituasjonen. Men: Fordi landets økonomi har vokst raskere enn forsvarsbudsjettene, har vi beveget oss bort fra toprosentmålet. Beregninger gjort av E24 viser at dette snur i år, men likevel: Å definere forsvarsbehovet i prosenter er helt meningsløst, både nasjonalt og internasjonalt.

Når USA kriger verden rundt – som de vitterlig gjør – er det ikke veldig rart at de bruker mye penger på «forsvar». Når Trump endatil vil øke Nato-landenes utgifter til forsvar til fire prosent, blir det derfor galopperende idiotisk. Det er vanskelig å se hvilken mening det skulle gi at Norges forsvarsbudsjett ble økte med 70 milliarder kroner over natten. Det er forholdsvis mye annet fornuftig å bruke penger på.

Ifølge Aftenposten bruker de europeiske NATO-landene 250 milliarder dollar på forsvar i dag. En økning til to prosent betyr 340 milliarder dollar. Til sammenligning – og igjen ifølge Aftenposten, utgjorde de samlede 2017-budsjettene 957 milliarder dollar. Kinas forsvarsbudsjett er på 228 milliarder dollar og det russiske budsjettet på 69 milliarder, viser tall fra det svenske fredsforskingsinstituttet SIPRI. Hvor mye penger må Nato-landene – og ikke minst Trump – bruke for å kunne opprettholde et dugelig forsvar?

Det få har spekulert i, er om Trumps agenda snarere er å styrke landets forsvarsindustri, snarere enn Natos operative evne. For det er det siste som er viktig, og ikke noe annet.

Nettopp diskusjonen om dette forsvinner totalt når Trump øser ut idioti fra start til slutt. Som på frokosten med Stoltenberg, der han blandet inn tyskernes kjøp av gass fra Russland. Bildene fra frokosten avdekket at Trumps følge så brydd ut. Det hvite hus kunne imidlertid, til The Washington Post, forklare hvorfor det var så rar stemning på frokosten: Stabssjefen (som også var på møtet) «var misfornøyd fordi han forventet en ordinær frokost, men det var bare bakverk og ost der».

Så galt er det altså blitt. Og midt i denne galskapen og en allianse som Trump forsøker å implodere, sitter Jens Stoltenberg. Og det later til at han har full kontroll og støtte fra alle. Trump inkludert. Hvilket er et briljant stykke håndverk. Selv om det, blant annet, medfører at han nærmest må krype for Trump. Som tidvis oppfører seg som et trassig barn. Det er vondt å se på, men antagelig høyst nødvendig. – Jeg tror generalsekretæren liker Trump. Sa nettopp Trump (det er noe helt eget med folk som omtaler seg selv i tredjeperson). At Stoltenberg, i motsetning til Trump, opptrer statsmannsaktig, kan det ikke være tvil om. Det er når du ser Stoltenberg i slike situasjoner at det er lett å forstå at det er mer enn en håndfull folk i hans hjemlige Ap som savner ham så mye at de vil at han skal ta over for Jonas Gahr Støre, som leder et parti som har vært langt mer i forsvar enn angrep de siste par årene.

Fredag kom også det triste budskapet om at Thorvald Stoltenberg var død, etter kort tids sykeleie. Nato-sjefen hastet torsdag kveld hjem til Oslo, direkte fra toppmøtet i Brussel, og var ved sin fars side da han sovnet fredelig inn. De to hadde et nært forhold, og det må ha vært usedvanlig krevende å håndtere krisen i Nato og den personlige belastningen samtidig.

Samtidig er det lov å bli litt imponert over Trumps evne til å sette dagsorden og fullstendig dominere showet. Enten man liker det eller ei. Jeg gjetter at hans tilhengerne elsker Trumps framgangsmåte. Alle vi andre er noe mer bekymret. For som en sveitser tvitret for et par dager siden: «NATO = Not A Trump Organization». Hvilket er et godt poeng. Det handler om Europas felles forsvar. For Trump handler det – som alltid – mest om ham.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør