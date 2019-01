Rakett-Heddas triumf - Rampegutten Robin i Kåssgrunn freser RAKETTER: Fyrverkeri - i Skien. (Foto: Jeanette Høie) Det beinharde våpenkappløpet i Grenland når nye høyder. Hedda Foss Five vil sende opp nyttårsraketter for 100.000 kroner. Rampegutten Robin i Kåssgrunn freser. Også i år må han nøye seg med å smelle en kinaputt i postkassa til naboen. 01.01.2019 kl 11:10

Sofus

Politikerne i Skien går langt for å glede egne innbyggere og skremme vettet av noen stakkar bikkjer. 100.000 kroner kunne selvsagt vært brukt på langt mer nyttige saker som lamper på ordførerens kontor eller morgenpils under eventuelle mellomlandinger på Schiphol. Porsgrunn kommer til å svare på Skiens prøvesprengning av nyttårsraketter og søker nå råd hos Kim i den nordlige Korea. Nok en gang.

Nå gjelder det bare for Hedda & co. å holde innbyggerne såpass edru at de greier å få med seg nyttårsmoroa. I så måte har kommunen jobbet forebyggende over lengre tid og er nå på vei til å lykkes med å tørrlegge alle øl- og vinstovene. Riktignok gikk skjenkesjef Eva Ul-vin på en stjernesmell da Fylkesmannen frikjente det fornemme etablissementet Gimle pub for fyllerør som fant sted en kilometer unna. Det blir som om bedehuset i Fjågesund ble stengt fordi det ble observert en ateist i Fyresdal.

Torbjørn Røe Isaksen har i et lenge intervju sagt at 2018 har vært et forferdelig år for politikerne og nevner blant annet at hans egen regjeringskollega Trine Skei Grandiosa har demonstrert at kornåkre kan brukes til mer enn matauk. Det er tydelig at Isaksen forveksler kosestunder med det motsatte kjønn med noe negativt. For eksempel får han det til å se skittent ut at en tidligere fiskeriminister tar med seg sin venninne til svigerforeldrene i Iran, der han imponerte med sine grisevitser om «pigs in the decks». Planene om å eksportere piggdekk til Iran er det største som har skjedd siden noen dykkere snublet over olja i Nordsjøen. Den eneste politikeren som ikke gjorde noe galt i 2018 er tidligere Varden-journalist Torbjørn Røe Isaksen, går det fram av intervjuet med Røe Isaksen. Hvis vi da ser bort fra den nye landbruksministeren Bård Hoksrud som tok med seg kuleramma inn i fjøset for å finne ut hvor mange spener Dagros har. Hoksrud planlegger nå en studietur til Trøndelag sammen med kulturminister Skei Grande for å studere alternativ bruk av kornåkre.

Landet styres av tre-fire relativt korpulente kvinner, men det er primært i Porsgrunn at det er mye daukjøtt. Fremskrittspartiets Adrian Ness Løvsjø vil redusere bystyreflokken for å spare penger. Disse kan nok heller brukes til å øke politikerlønninger til Frp-topper som får betalt for å klage på daukjøtt. Han mente selvsagt sauekjøtt, som jo går godt sammen med kålhuer.

Dette er trolig årets siste utgave av denne svært lite folkekjære spalta. Til neste år vil Sofus skrives på glanset papir. Riktignok med rødvinsflekker, etter at en skjelvende og viril nabo, Trygve Tryte, var innom for å låne hårføneren på vei til julebord på Herre. For å få et visst tak på det grepa kvinnfolket Mathilde var han nødt til å hente sveisen på nytt og tilføre den mindre biter av gaffateip samt superlim. Nå sitter luggen som en Trump.

