Skolen må være mer enn bare gratis IKKE BARE GRATIS: Grunnskolen må være gratis, men også mer enn det, skriver Varden-redaktør Tom Erik Thorsen. (Foto: OLE JOHNNY HANSEN) annonse KOMMENTAR: Å investere mer i skolen vil kunne spare samfunnet senere. 26.10.2018 kl 21:06 (Oppdatert 21:21)

Lørdagskommentar

Klassetur! Du store, det er stas. Det er imidlertid ikke veldig stas å lese om moren som, denne uken i Varden, fortalte at hun opplever et stadig press på foreldrene, helt fra førsteklasse, om å kjøpe lodd, gevinster og bake kaker til klassekassa. At noe av det første man hører når barnet begynner på skolen, er at det skal samles inn til en avslutningstur i sjuendeklasse. Og når barnet begynner på ungdomsskolen, må foreldrene samle inn 70-80.000 kroner til en tur til Sverige i tiendeklasse.

Det er mulig å argumentere for at dette ikke kan være et problem. At foreldre må bidra litt. At det ikke koster så voldsomt mye.

I så fall er jeg helt og fullstendig uenig. Den norske grunnskolen skal være gratis. Alle skal ha like muligheter. Men det er ikke alle som har like forutsetninger. For noen er en hundrelapp mye penger. Det er fristende å sitere den nylig avdøde danske nasjonalskalden, Kim Larsen, som skal ha sagt at «jeg kan ikke forstå, hvad en regering skal gøre godt for, hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De stærke skal sgu nok klare sig». Hvilket må sies å være relativt treffende. Samtidig er direkte lønnsomt for et samfunn, på flere måter, at det er relativt små forskjeller på folk. Store forskjeller og, i neste og ytterste konsekvens, utenforskap er det absolutt ingen som tjener på.

Det en populær øvelse nå om dagen å diskutere hva vi skal leve av etter oljen. Det kan vi gjerne gjøre, men enda viktigere, tror jeg, er det at folk kommer ut i arbeid. For at det skal skje, er det noenlunde åpenbart at det som skjer tidlig i livet er en vesentlig årsak til om man lykkes med dette. Eller ei. Og da er vi på skolen. Og barnehagen før det. Får man ikke en god start her, blir det fort trøbbel.

Landets kanskje mest profilerte skoleforsker, Thomas Nordahl, har pekt på læringsmiljøet som det man bør være mest opptatt av dersom man vil ha en bedre skole. Noe vi alle vil, antar jeg. Læringsmiljø dreier seg ikke om undervisningen som sådan, men om miljøet i klassen og forholdet mellom elevene. Det dreier seg om relasjonen lærer-elev og klasseledelse. Foreldre som bryr seg, skolens ledelse og hvordan det ser ut på skolen. I en svært interessant sak på forskning.no, trekker Nordahl fram åtte viktige punkter:

1: Det er viktig å ha venner, altså et godt, sosialt miljø på skolen. Krenking og mobbing ødelegger læringsmiljøet. 2: Lærerne bør være voksne. De må være ledere med en autoritet som forhindrer uro og forstyrrelser i klasserommet. Nordahl peker på at elevene vil ha lærere som opptrer som voksne og at det skal være et «asymmetrisk forhold». 3: Skolen bør ha god struktur. Det må være normer og regler. Baseskoler, det vil si «åpne landskap» og ikke klassiske klasserom, er en utfordring. Videre må det se og være ordentlig på skolen. Er det rotete, slitt og ødelagt på skolen, er det vrient å være ryddig i undervisningen.

4: Foreldre bør snakke positivt om skolen og være opptatt av og engasjert i barnas skolehverdag. Dette gjelder særlig fedre (punkt 5), mener Nordahl. Forsking har vist at når spesielt gutter gjør det dårlig på skolen, er det ofte at fedrene har deltatt lite i skolesammenheng. 6: Eleven må jobbe på skolen. Ganske enkelt. 7: «Læringstrykket» må økes ved at lærere er tydelige overfor elevene ved å forvente mer, gi tilbakemeldinger og gi elevene oppmerksomhet. Endelig er det ikke nødvendig å bruke bestemte, pedagogiske metoder (punkt 8). Det som later til å fungere, ifølge Nordahl, er at «lærere samarbeider om å drøfte sin egen praksis ut fra forskingsbasert kunnskap».

– Det er også en tendens til at elevene får best læringsutbytte på skoler der det sosiale og faglige fellesskapet står sterkt, sier Nordahl.

Nettopp derfor er det så gledelig å se hva som gjøres på flere av skolene i Skien. Det er garantert ikke bare Stigeråsen og Lunde, som Varden har skrevet om nylig, som gjør mye bra og viktig, men for å repetere: På Stigeråsen er det ingen «klassekasse» eller innsamling. Her er i stedet gratis måltider, gratis fritidsaktiviteter, et eget rom for å arrangere barnebursdager og gratis fotballskole med Odd, der elevene fikk egen drakt og vannflaske. Det var den beste dagen de hadde hatt, ifølge rektor Kim Aas.

Skolens motto er at det skal være «mer enn bare en skole». Dette tror jeg er usedvanlig riktig og helt nødvendig. Jeg tror også den forannevnte forskeren nikker anerkjennende til dette. For det er egentlig opplagt: Hvis man trives på skolen, er det lettere å lære. Voksne som mistrives på arbeidsplassen gjør også en mindre god jobb.

Norske kommuner brukte 67,7 milliarder (23 prosent av de samlede utgiftene) på grunnskolen i 2016. Selv om det bare er helse og omsorg (30 prosent) som koster kommunene mer, framstår dette som lite. Statens samlede kostnader i statsbudsjettet i år er for øvrig 1325 milliarder kroner. Vi bruker like mye på transport og kommunikasjon (les: bygging og vedlikehold av veier og jernbane) som på grunnskolen. Å pøse inn penger løser sjelden problemer, men jeg har aldri hørt om en kommunal grunnskole som har for store budsjetter. Det er snarere det motsatte.

Vi ser, for eksempel, at det er svært krevende å rekruttere skoleledere – altså rektorer. Årsaken er åpenbar: En rektor på en skole i Skien kommune tjener opp mot 750.000 kroner i året, er deromkring. Når man har ansvar for opp mot 500 elever, 60–70 ansatte og arbeid til de fleste av døgnets tider, forstår jeg godt at køen av søkere ikke er lang. Betingelsene er for dårlige, rett og slett. Det tar seg sjelden bra ut å gå i fakkeltog for toppledere, men jeg mener helt oppriktig at det er en god idé å betale det som skal til for å få gode ledere.

Det samme prinsippet gjelder åpenbart lærere: Det må være attraktivt å bli og være lærer. Ære være idealismen, men den betaler ikke veldig mange regninger. Sett at du brenner for realfag. Vil du bli matte- og fysikklærer eller sivilingeniør som tjener minst det dobbelte?

Mange kommuner, inkludert den jeg bor i, har brukt mye penger på skolebygg. Mye gjenstår. Svært mye. Det burde være så nytt, kult og friskt å være på skolen. Det er det ikke når skolebygget er 100 år gammelt, toalettene stinker og inneklimaet er elendig. Det er uhørt dumt.

Mye av det Nordahl trekker fram handler ikke om penger, men noe kan og bør gjøre det. Hvis en skole skal være mer enn bare en skole, må det være et visst handlingsrom. Det er ikke bare lærere vi trenger, men helsesøster som kan være på skolen hver dag, og ikke én dag i uken. Vi trenger solide voksenpersoner som bidrar utenfor undervisningen, ved å legge til rette for aktiviteter. Som ikke alle trenger å være med på hele tiden, men som kan rive ned hindringer og bygge det sosiale fellesskapet. Vi vet at barn kommer på skolen uten å spise frokost og tom matboks i sekken. Sultne barn lærer dårlig. Hver skole burde hatt kokker som laget sunn og god mat. Vi trenger en skolefritidsordning som er innholdsrik og der barna kan gjøre lekser. For det er dessverre ikke alle foreldre som er like flinke til å hjelpe barna med leksene. I en verden der teknologi er allestedsnærværende må skolene og elevene ha teknologien tilgjengelig.

Det er noe lett populistisk å knuse sparegrisen på denne måten, for billig er det ikke. Likevel: Finnes det noe mer fornuftig å bruke penger på enn å gi barna våre en best mulig start i livet? Det er dessverre altfor mange som ikke klarer å komme seg gjennom skolen på en god måte. Det må vi betale for senere. Mye av dette kan vi slippe ved å investere mer i barna.

Det betyr at skolen må være mer enn bare gratis.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen

sjefredaktør