Sorteringens sprengkraft

KOMMENTAR: KrF snakker mye «kampen mot sorteringssamfunnet», men bidrar ikke partiet selv til å sortere? 09.11.2018

Det skal godt gjøres å finne noen som er mot et varmere samfunn. Men det kan jo virke som om at det er mange som er det. I alle fall hvis man skal forsøke å summere opp de siste par måneders brennhete politiske debatt. Som, i veldig stor grad, har handlet om KrF. Men også om dette landets regjering skal skiftes ut.

Jeg er blant dem som mener at KrF valgte fornuftig. Altså å gå i regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen. Uten at jeg har noen som helst problemer med å forstå at andre, særlig i KrF, ønsket en annen løsning. Slik er politikken. Det er imidlertid grunn til å reflektere litt over bakteppet.

Jeg tror fylkeslederen i Telemark KrF, Erik Næs, var inne på noe helt sentralt i NRK Telemarkssendinga i går ettermiddag, da han, langt på vei, pekte på at abortspørsmålet tar i overkant stor oppmerksomhet og at KrF har mye bra politikk på andre områder. Dette drukner helt.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er en sak KrF taper mer enn de vinner på. De fleste har fått med seg at KrF har et restriktivt syn på abort. Samtidig er det ingen grunn til å tro at det er mulig å få flertall i Stortinget for KrFs linje. Når statsminister Erna Solberg åpner for å forhandle om dagens abortlov, åpenbart for å lokke enkelte i KrF, er det et smart, politisk trekk. Men det var også en drøy manøver. Høyrekvinnene har vært tydelige i abortspørsmålet. Bortsett fra nå om dagen. Hvor påfallende mange kvinner i Høyre har mistet evnen til å si hva de mener. Kanskje fordi denne saken har utviklet seg til å bli pinlig og fordi statsministeren er i utakt med eget parti.

Jeg skal innrømme at jeg har sans for KrFs tilnærming til politikken. Det er fint å bry seg om verdier. Men det bærer galt av sted når kampen for «et varmere samfunn» gjør at de som kjemper for dette opphøyer seg selv til å ha høyere moral enn andre. Jeg vet ikke om de ser det selv, men det er nok mange som ser det slik utenfra. La oss teste logikken en smule: Hvis man mener at ens egen politikk fører til et varmere samfunn, følger det ikke da at andres politikk fører til et kaldere samfunn? Eller er det lunkent?

Det finnes ingen objektiv måleenhet for hvordan et samfunn oppleves, og dermed åpner man for slike tolkninger. I den grad vi vil bruke fantasien, for KrF har svaret selv: «Vi er i ferd med å få et kaldere samfunn der viktige verdier forvitrer, der noen mennesker sorteres bort, der flere står alene og vi kjenner mindre ansvar for hverandre, der systemet settes foran mennesker,» skriver partiet på sin egen hjemmeside.

Dette er, for alle praktiske formål, en slags sortering. Man setter politikk, politikere og mennesker i moralske båser. Hvor noen er mer opptatt av å skape et godt samfunn enn andre. Hvilken kan føre til en helt utilsiktet og direkte ubehagelig konsekvens av KrFs retorikk.

Nettopp «kampen mot sorteringssamfunnet» en av de viktigste sakene for KrF. Og da handler det om abort. KrFs utgangspunkt, slik jeg tolker det, er at «livet starter ved unnfangelsen, og derfor mener KrF at alle mennesker har rett til liv fra unnfangelse til naturlig død». Partiet vil derfor «erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv og tydeliggjør fosterets egenverdi som menneske». Her er det mulig å sette i gang en kolossalt komplisert debatt om embryologi, når et foster blir et menneske og alt annet som hører til av etisk, juridisk og medisinsk art.

Med dette som utgangspunkt blir synet på abort relativt endimensjonalt. Det må nødvendigvis bety at fosterets rett til liv er viktigere enn en kvinnes rett til å selv bestemme om man vil bære barnet fram. Dette er åpenbart og grunnleggende problematisk. Det er en direkte umyndiggjøring. For å sette det på spissen: Kvinner tvinges til å føde barn mot sin vilje. For eksempel et barn som, med høy grad av sannsynlighet, vil leve et kort liv med store lidelser. Det er ikke til å komme fra at det å politisk vedta slike ting, er et alvorlig inngrep i enkeltmenneskers frihet.

Stortinget bærer ikke fram barn. Det er ikke samfunnet som føder barn. Samfunnet kan bidra til å gjøre det som er praktisk mulig for å sikre at alle skal ha det best mulig, men til sjuende og sist er det foreldre som skal ta seg av et barn. I noen tilfeller er det altså slik at noen ikke kan eller ønsker å ta på seg dette ansvaret. Som kan være livslangt, uproblematisk, fint, vakkert eller en kamp. Eller kombinasjoner av dette. To liv er ikke like. Uavhengig av når de begynner eller slutter.

Den siste tiden har det ikke manglet på vitnesbyrd fra kvinner som har avsluttet svangerskap. For eksempel fordi de ikke har ønsket eller vurdert at de ikke har vært i stand til å påta seg ansvaret det er å ha et barn med alvorlig sykdom. Jeg er relativt overbevist om at ingen tar lett på en slik avgjørelse. Jeg tror også at disse kvinnene ikke får det lettere ved å bli beskyldt for å drive «sortering» av mennesker. Ettersom det, i stor grad, er valgfritt, må det vel være slik at man aktivt bidrar til å skape et sorteringssamfunn dersom man velger abort framfor å bære fram et barn med – for eksempel – Downs syndrom?

Det er mange problematiske sider ved abort, bioteknologi og genteknikk. Dette er verdt å diskutere. Og kanskje sette noen politiske rammer for, men det hadde vært en fordel for alle – og særlig KrF – om dette ble gjort på en måte som var raus og tolerant. Ikke noe er galt med å tro på egen politikk, men hvis denne troen – bokstavelig talt – fører til at andre føler seg satt i bås, verdivurdert og forulempet, blir det ikke et veldig mye varmere samfunn. Abort er en slik sak. Sannsynligvis fordi veldig mange av dem som avslutter et svangerskap opplever dette som alt annet enn en praktisk, enkel affære.

Får vi et varmere samfunn når et parti ikke ønsker at to personer av samme kjønn ikke skal få gifte seg – eller «vil løfte fram ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst,» som det heter i partiprogrammet? Det var vondt å se debatten som oppsto etter at stortingsrepresentant Geir Bekkevold (KrF) i sommer viet to mennesker som er glade i hverandre.

Jeg har delt postkasse med den samme, flotte jenta i snart 20 lykkelige år. Vi har to barn vi er umåtelig stolte av. Vi har aldri hatt en skikkelig krangel, men baler med de samme utfordringene som de fleste andre småbarnsforeldre strever med. Men: Vi er ikke gift. KrF mener at «ekteskapet er den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv». Det er jo helt greit å mene dette, men kan man politisk vedta hva slags samlivsform som er best? Hvis mitt samliv ikke er «forpliktende», hva er det da? Uforpliktende? Historien har vist at det er mulig å vedta ganske mye rart, men jeg skulle gjerne sett at det var opp til oss, og ikke Stortinget, å vurdere hva som er best for oss eller gradere samlivsformer og valg av livsledsager på en skala fra «best» til noe annet. En slags sortering. Kan vi, reelt sett, snakke om «likeverd»?

KrF har vært en ivrig forkjemper for kontantstøtten fordi den «i 15 år sikret småbarnsfamilier større valgfrihet i hvordan de vil organisere omsorgen for egne barn under 3 år». Her er det altså valgfriheten som er viktig. I andre spørsmål bør vi ikke ha noe valg.

KrFs mål «er et samfunn med plass for alle og der alle opplever likeverd i praksis, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi kan bidra i fellesskapet». Hvordan har de tenkt å oppnå dette målet når den praktiske politikken og retorikken peker i en helt annen retning i spørsmålene som er aller viktigst for partiet? For eksempel ved at man – om enn aldri så utilsiktet eller indirekte – bidrar til å sette friheter, rettigheter og – ikke minst – personlige valg opp mot hverandre. Det er ikke for eller mot eiendomsskatt eller om veibygging skal finansieres med bompenger det er snakk om, for å si det forsiktig.

Jeg tror at KrF har undervurdert sprengkraften i sin egen argumentasjon og politikk. Dessverre.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen

sjefredaktør