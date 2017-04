Ulvene i mørket tegning 22.04.: Storavisen The Washington Post har fått et nytt slagord. Under logoen, på nett og papir kan vi nå lese avisens nye motto: «Democracy dies in darkness». Det er like kraftfullt som det er sant og opplagt. Samtidig har det, helt nylig, vært det vi må kalle en interessant utvikling innen politikk og medier. Og det henger sannsynligvis sammen. 22.04.2017 kl 12:48

Storavisen The Washington Post har fått et nytt slagord. Under logoen, på nett og papir kan vi nå lese avisens nye motto: «Democracy dies in darkness». Det er like kraftfullt som det er sant og opplagt. Samtidig har det, helt nylig, vært det vi må kalle en interessant utvikling innen politikk og medier. Og det henger sannsynligvis sammen.

I perioden mellom det amerikanske presidentvalget i begynnelsen av november i fjor og ut januar solgte magasinet The New Yorker 250.0000 abonnement, ifølge medienettstedet Newsonomics. Det er 230 prosent flere enn samme periode året før. Også magasinet The Atlantic kan vise til en vekst på over 200 prosent i salget.

På avisfronten har The New York Times fått vanvittige 500.000 nye abonnenter de siste seks månedene. Det rapporteres også om at The Washington Post opplever også en formidabel økning, med 75 prosent vekst i nye abonnenter. The Boston Globe har nå over 80.000 digitale abonnenter, og solgte nesten halvparten så mange abonnement på årets seks første uker som i hele fjor. Financial Times opplevde en økning i salget på 33 prosent etter Trump-valget og 20 prosent vekst resten av året. I perioden rundt Brexit-valget var FTs vekst på 75 prosent.

Gravejournalistene i ProPublica, som baserer sin virksomhet på donasjoner fra publikum, fikk 104.000 dollar i gaver i januar. Tilsvarende tall for oktober var 4.500 dollar. I januar fikk ProPublica pengegaver fra 12.000 personer. Det er nesten halvparten så mange som i hele 2016.

Hvorfor denne voldsomme økningen?

Det er selvsagt en del av forklaringen at medienes nye forretningsmodeller, som i stor grad baserer seg på digitale abonnement, har fått aksept; det er nå helt naturlig at man betaler for godt innhold. Det ser vi også helt tydelig både i Norge og her lokalt i Telemark. Vi skal heller ikke glemme at det amerikanske mediemarkedet er nokså politisk ladet. New Yorker, Washington Post, Boston Globe og New York Times er klart liberale og dermed i motsatt ende av skalaen av Trump. I den grad det er mulig å plassere ham politisk.

Den mest opplagte forklaringen på at folk nå kommer løpende til mediene i USA, finner vi i Washington Posts nye slagord. Tror jeg. Landet har fått en president som lyver så det renner. Hele tiden. At statsledere kan ha – og har – et omtrentlig forhold til sannheten er ikke noe nytt. Trump har brakt tøvet til et nytt nivå. Her kan mediene spille en rolle. Ved å stille spørsmål og bringe fakta. Det er, når alt kommer til alt, ikke verre enn det.

Tillat meg å bruke noen svært nærliggende og lokale eksempler. Når disse linjene skrives fredag ettermiddag, er artikkelen om hvor man kan eller bør kjøre etter stengingen av E18 i Bamble den soleklart mest leste saken på Varden.no. Torsdagens mest leste sak var den om avviklingen av selskapet BT Invest og problemene rundt leilighetene på Skotfoss i Skien. Nest mest lest: Artikkelen om Jan Terje Olsens (H) fratreden som gruppeleder. Disse tre rykende ferske eksemplene har en fellesnevner: Fakta er uslåelig. Man trenger ikke en vinkel. Det må ikke være sensasjonelt, heller. Min – og vår – erfaring er at svært mange er opptatt av å få vite hvordan ting er. Man vil orientere seg. Da trenger man fakta.

Vi skal selvsagt være svært forsiktige med å trekke paralleller fra USA til Telemark, men prinsippene er de samme. Hvilket i bunn og grunn handler om at det er stort ønske om tilgang til sannferdig og etterrettelig informasjon. Det kan man gjerne betale for, og her ligger medienes muligheter.

Man skal også være varsom med å trekke en linje fra Trump til Russlands Putin. Men Putin er ikke kjent for å bare snakke sant, han heller. Den store forskjellen på USA og Russland er det er langt mørkere der. Reporters without borders har lagt Russland på en lite sjarmerende 148. plass på sin pressefrihetsindeks. Norge er for øvrig på tredjeplass, bak Finland og Nederland. I Russland er det risikabelt å være journalist. Det er bare noen dager siden gravejournalisten Nikolaj Andrusjenko døde av skadene han fikk etter et brutalt overfall.

For kort tid siden fikk den tyrkiske presidenten, Recep Tayyip Erdoğan, utvidede fullmakter. Makt flyttes fra nasjonalforsamlingen til presidenten og domstolene blir mindre uavhengige. Blant ganske mye annet. Det er ikke vanskelig å finne folk som mener at Tyrkia er i ferd med å bli et diktatur. Og dette skjer mens Erdogans regime kaster journalister i fengsel uten lov og dom og stenger medier som stiller ubehagelige spørsmål og forteller fakta. Dette skjer i Europa. I 2017.

Demokratiet dør hvis det blir mørkt. Makten liker ikke å bli utfordret. Men det må den. USA har, i motsetning til Russland og Tyrkia, stor grad av presse- og ytringsfrihet. Vi ser klare tegn på hvordan en forholdsvis hardt prøvet mediebransje får et oppsving. Fordi stadig flere ser viktigheten av medienes rolle. Det betyr på ingen måte at vi bør ønske oss en lokal Trump. Men det er utvilsomt vår oppgave å utfordre makten, uavhengig av hvilken støpning, form eller farge den kommer eller er i.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør i Varden