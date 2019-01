– Vi styrer mot den store katastrofen. På første klasse NYTTÅRSØNSKER: Gisle Roksund har to viktige ønsker for det nye året. FLYKTNINGER: Gisle Roksund frykter mange flyktninger som følge av klimaendringer. Bildet er fra en flyktningeleir på Lesbos i Hellas. (Foto: Scanpix) Vi styrer mot den store katastrofen. På første klasse. Skjønner politikerne alvoret? 01.01.2019 kl 16:14

FRIE TØYLER

Vi har det utrolig godt her i landet. De fleste av oss. Vi spiser oss mette hver dag, og vel så det. Vi fryser ikke. Vi lever i det tryggeste hjørne av kloden. Vi har et helsevesen som hjelper oss når vi er syke, med tilgang på høyteknologisk medisinsk utredning og behandling når vi trenger det. Gratis. Vi har en av verdens beste permisjonsordninger for foreldre og ligger på verdenstoppen i likestilling.

Men vi styrer mot den store katastrofen. På første klasse. FNs klimatoppmøte i Katowice er nettopp avsluttet rett før jul. 196 land og EU kom fram til en enighet om en ny klimaavtale. Man ble enige om et regelverk for hvordan Parisavtalen fra 2015 skal iverksettes. Men mange mener avtalen ikke er ambisiøs nok. Optimistene sier de fortsatt tror at kan nå klimamålene på 1,5 grad. Men det er ikke mer enn 50 % sjanse for at vi skal nå en karbonnøytral verden innen 2050. Mest sannsynlig går vi mot to grader temperaturstigning, i verste fall 3–4 grader. Vi ser resultater av klimaendringene allerede, ikke bare med mindre snøsikre vintre. Vi opplever mer ekstremvær som tørkeperioder med uhyggelige skogbranner og nedbørsperioder med ødeleggende ras og flom. Det er stor sannsynlighet for at vi vil oppleve en stor strøm av klimaflyktninger.

Mitt første håp for det nye året er at politikerne skjønner alvoret og øker ambisjonsnivået for utslipp slik at vi kan overlate våre barnebarn en planet som er trygg og god å bo på. Mitt andre håp knytter seg til de økte forskjellene vi ser mellom ulike grupper av mennesker. Mellom nord og sør, og internt i de vestlige land. Bjørgulf Braanen skrev en tankevekkende kronikk i Klassekampen rett før jul. «Vi ser en økt polarisering i alle samfunn og politiske systemer som et resultat av skjerpede sosiale, økonomiske og klassemessige motsetninger» skriver han. Og videre: «Polariseringen øker dramatisk når et samfunn ikke klarer å løse sine grunnleggende problemer innenfor eksisterende rammer og forutsetninger, f.eks. når flertallet holdes utenfor makt og ikke får ta del i velstandsutviklingen».

Disse økte forskjellene er en sentral årsak til det vi ser av politisk kaos i USA, Storbritannia, Frankrike og hos våre nærmeste naboer i øst. Det franske opprøret er et uttrykk for at den sosiale kontrakten er i ferd med å gå i oppløsning. Mange hektes av velferdsutviklingen og sliter med å få endene til å møtes. Samtidig skjønner ikke elitene hvor farlig dette er, og styrer fortsatt mot større ulikheter.

Vi ser noe av det samme her på berget, om enn ikke i samme omfang som på kontinentet og «over there». Gjennom arbeidet som fastlege vil jeg trekke fram følgende eksempler på endringer som går utover de svakest stilte og dem som strever mest. For det første Regjeringens vedtak fra i fjor om innstramninger i erstatningsordninger for foreldre til alvorlig syke barn, de såkalte pleiepengene. Tidsbegrensningen er nå tatt bort, men graderingsregler tar fortsatt pleiepenger bort fra foreldre som ikke har mulighet til å arbeide mens barna er i barnehage eller skole.

Det andre eksemplet er fra arbeidslivet: Vi opplever at en økende andel av friske unge ikke kommer inn i arbeidslivet. Regjeringen innførte en lovpålagt aktivitetsplikt for alle unge sosialhjelpsmottakere 1. januar i 2017 uten at det har ført til at andelen unge på sosialhjelp er redusert. Fra mitt fastlegekontor erfarer jeg at arbeidslivet ikke lenger har plass til personer som ikke fungerer 120 %. Prosessen som til slutt fører til utenforskap, begynner ofte langt nede i barneskolen som ikke er innrettet for aktive, litt sent modne små krabater. Det skapes tidlig for mange tapere, noe som er vanskelig å rette opp senere i skolen.

Disse marginaliserte havner til slutt hos fastlegen for å få sykmelding og tilgang til velferdsordninger gjennom Nav. Det er ikke sykmeldingene som avler utenforskap. Det er utenforskapet som avler sykmeldinger. På toppen av dette har Nav skjerpet sine krav til både inngang og varighet av arbeidsavklaringspenger. Nav styres stramt av Regjeringens politikk. Som fastlege må jeg bruke stadig mer tid på dette både med samtaler og krav til svært detaljerte attester. Men jeg ser stadig flere avslag på søknader om arbeidsavklaringspenger. NAVs nåløye er blitt mindre, og det går ut over de svakeste. De som har det vanskeligst, gis færre muligheter. Velferdsordningene våre er sentrale for å unngå for store forskjeller i landet vårt. Men velferdsstaten er i ferd med å utvikle seg til en konkurransestat. I konkurranser vil det alltid være vinnere og tapere.

Mitt andre håp for det nye året er at Regjeringen og andre ansvarlige politikere ser farene i de økte forskjellene og styrker i stedet for å svekke velferdsordningene våre.

Godt nytt år!

Gisle Roksund, fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin