Føler meg som ei ku på Dyrskun! MÅ GODTA MYE: Isabell Tangerud fra Bamble skriver bloggen isabellsvilleverden (Foto: Privat) annonse Er du gravid, må du i følge Isabell Tangerud finne deg i den ene kommentaren verre en den andre. Les den elleville oppsummeringen. 08.05.2018 kl 11:26 (Oppdatert 12:17)



Dette innlegget er først publisert på bloggen til Isabell Tangerud, isabellsvilleverden

Det er vår i lufta! Endelig :)

De tykke vinterklærne kan endelig legges på loftet og man kan dra frem lettere jakker, sko og kjoler.

For min del kunne ikke våren kommet på et bedre tidspunkt. Dynejakka er på bristepunktet, og det er bare med et nødskrik at jeg faktisk får lukket glidelåsen. Støvlettene mine er også blitt hakket for små og de tykke ullgenserne mine har på mystisk vis blitt forvandlet til magetopper!. Hva har skjedd spør du?

Neida, jeg har ikke gått i dvale i vinter og spist som en bjørn. Men jeg gror et lite menneske inni meg.

Som ifølge legen skal melde sin ankomst i midten av august en gang. Spennende saker er på gang.

Det er bare et skår i gleden!

Det er alle disse kommentaren som folk presterer å lire av seg når man er gravid! Er det virkelig sånn at bare fordi man bærer et barn inni seg så er plutselig kroppen allemannseie? Er det ingen som har tenkt at man kanskje burde være eeeekstra forsiktig med hva man sier til en hormonelt kvinnemenneske med alle verdens bekymringer for den lille i magen etc?

Tydeligvis ikke! Jeg har aldri vært borti å få slengt kommentarer om kroppen min på den måten jeg får nå som jeg er gravid. Det er helt utholdelig noen ganger, og jeg får seriøst lyst til å eksplodere. På tross av at jeg vet at kommentarene som regel ikke er ment som noe slemt, ondskapsfullt eller er for å mobbe. Men det er ofte den følelsen man sitter igjen med allikevel.

Her skal jeg ta ei lita liste med eksempler over idiotiske ting. Dette er altså ting som har blitt sagt av ikke bare vilt fremmede på gata, men også fra nærmeste familie og venner.

- Nå har du blitt brei over ræva, etterfulgt av rå latter

- Du får sove nå, mens du kan, blir ikke noe søvn før kiden er tenåring nå

- Er du sikker på at det bare er EN inni der?

- Å herregud, termin i August. Det blir en hard sommer for deg

- Du har jo lagt på deg jevnt over du

- Hva? Bare 5 kg opp? Er det normalt a?

- Sitter her med Isabell nå, og hu er bare 17 uker på vei, såååå svær allerede vettu! Hu kommer jo til å bli gigantisk

- Kan jo hende det er trillinger da?

- Så stor mage er vel ikke normalt å ha så tidlig?

- Du må ha en bolle i ovnen vel?

Dette er bare et lite knippe av kommentarer jeg har fått til nå. I morgen er jeg 26 uker på vei. Så har jo noen flere måneder igjen. Og da hadde jeg satt pris på om man holdt kjeft med mindre man har noe hyggelig å spørre om eller si angående graviditeten. Jeg føler meg svær nok som det er, vekta øker og kroppen forandrer seg totalt. Det er noe som skjer med absolutt alle gravide, og man har jo alle forskjellige måter å takle dette på. Men det å få meg til å føle meg unormal er ikke greit. Dette er første barnet vårt, og jeg har null å sammenligne med. Så alt som skjer med kroppen er en like stor overraskelse hver gang. Når det kommer til hyggelige kommentarer så må jeg jo ta med de også. For det skal jo sies at det ikke kun er negative kommentarer jeg har fått. Og de hyggelige blir satt ekstra stor pris på. Tusen takk for fine ord!

- Du har så fin gravid glød

- Du stråler av lykke

- For en flott mage

- Håper du føler deg like fantastisk som du ser ut

- Gravide mager er det fineste jeg ser

- Du er alltid så pen i klærne du, til og med nå som du er gravid

- Du kommer til å bli den beste mammaen i verden

Poenget mitt med dette innlegget var ikke at man bare skal skryte uhemmet av folk fordi de er gravide, men jeg vil bare at man skal tenke seg om to ganger før man sier noe som den gravide kan tolke som negativt. For det er mye rart som svirrer oppi hodet på oss kvinner generelt, og det blir ikke noe mindre når hormonene tar overhånd.

Så folkens! På forhånd takk for at dere nå vil tenke dere om to ganger før dere slenger ut kommentarer til gravide!

Blogger Isabell Tangerud.

http://m.isabellsvilleverden.blogg.no/