De viktige prinsippene

Jeg vil også tro at UDI burde ha viktigere ting å ta seg til enn å gå etter velfungerende medlemmer av det norske samfunnet. En dose sunt bondevett og rasjonell prioritering kunne sørget for at Mahads sak havnet i en annen bunke.

Men: Vi har et problem dersom asyl- og innvandringspolitikken skal baseres på følelser. Det går selvsagt ikke. Det er tid for prinsipper. Og det er her innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kommer inn.

Hun har, slik jeg forstår det, gitt UDI beskjed om å gjennomgå gamle saker der innvandrere har omgått sannheten da de kom til landet. Og har de gjort det, ryker statsborgerskapet, for å si det forenklet. «De som jukser seg til opphold og statsborgerskap må avdekkes og sendes ut. Det er både fornuftig og rettferdig,» skriver Listhaug på sin egen Facebook-side.

Dette prinsippet er jeg, i utgangspunktet, enig i. Det er aldri lurt å lyve. Det kan få konsekvenser. Dernest er det kanskje noen teknikaliteter og aspekter ved saken til Mahad og andre. Som at man kanskje kan forstå at man kan få seg til å si litt av hvert når man desperat flykter fra faenskap. For det er det de fleste gjør. Uten at man skal akseptere det av den grunn. Eller at Mahad var 14 år da han (angivelig) ikke snakket sant. Han var et barn.

Forvaltningsloven er ikke skrudd sammen på samme måte som straffeloven, der det er et tydelig skille mellom de som er over og under 15 år. Er du under den kriminelle lavalder er du ikke strafferettslig ansvarlig. Det er ikke alt barn gjør som er like gjennomtenkt, så dette er et fornuftig prinsipp.

Du søker imidlertid ikke om statsborgerskap i det øyeblikk du ankommer landet. Dermed er dette neppe et sentralt punkt for Mahads sak, som nødvendigvis må ha vært eldre da han søkte om statsborgerskap. Dersom opplysningene han ga som 14-åring var uriktige, blir de ikke mer riktige av å bli gjentatt når man ikke lenger er et barn.