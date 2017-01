«Det sies at ingen nordeuropeisk by på denne størrelsen har så tydelig identitetsmerke» TRENGER ROM: Skien kirkes apside mot nord, med eget tårn, trenger rom rundt seg, mener Gunnar Thelin. (Foto: JOAKIM S. ENGER x) Gunnar Thelin kjemper for kirken sin. Dette er prestens tredje bønn for at byens landemerke ikke skal bygges inn. 05.01.2017 kl 08:00

LESERINNLEGG

Tillat meg å skifte hatt igjen. Denne gangen er jeg markedsfører.

Skien kirke er ett av byens varemerker. Det mest synlige og det som går igjen i alle bilder/brosjyrer. Det sies at ingen nordeuropeisk by på denne størrelsen har så tydelig identitetsmerke. I en stor U-dal er det bare to tårn som reiser seg mot horisonten (bare fem kirker i Norge har to tårn). Vi har ikke høyhusskrekk i Skien, som en skrev, vi vil bare ikke ødelegge identiteten vår! Ikke alt er perfekt ved kirken. Ser du etter når du kjører/går mot byen ser du at tårna er for korte i forhold til selve kirkebygningen. I Arendal er de nesten 20 meter høyere. Men tårna skaper likevel en identitet for byen.

PRESTENS BØNNER FOR KIRKEN:

I de fleste kirker er det en apside (=tilbygg). Den ligger nesten alltid mot øst. Skien kirke har en meget vakker apside (utbygg mot nord), nesten med eget tårn, kirkens tredje. Apsiden framstår nesten som en selvstendig bygning. Vi skulle gjerne hatt lys innenfra på de vakre glassmaleriene i dåpssakrestiet kveld/natt. Apsiden trenger rom rundt seg.

Skien kirke ligger nord/sør. De fleste andre øst/vest. Går du ut av Skien kirke går du rett i elva, livsveien vår i gammel tid til Europa, selv om jernbanen var kommet da kirken ble bygd. I forbindelse med oppsetningen av Ibsens Brand i Skien kirke i fjor høst, oppdaget jeg at utsmykningen i apsiden består av fire livssymboler, blant annet regnbuen og det nakne korset. Det kan forstås som en protest og et bolverk mot den piskende nordavinden og snøskredet som tar Gerd og Brand. Det finnes en deus caritatis som vil beskytte byen, tenkte kanskje arkitekten. Nå ser vi ikke lenger snødekte fjell i nord bak kirken, men vi må ha en raus åpning som gjør at vi kan tenke slik, ikke bare lange butikkvegger og små tuneller.

Alle steder trenger fysiske ikoner. Skien har mørkeloftet på Venstøp, sluser/Victoria og kirkens norskbygde orgel, et av landets største. Som ansatte i menigheten gir vi hvert år et helt årskull (6. klasse) klassevis en neste to timers forestilling i kirken hvor de også får spille på orgelet og vandre inne i rommet med 5000 piper. Nesten alle 3. videregående (også fra Porsgrunn) kommer for å arbeide med religion – ritual – kunst og kommunikasjon. De eldste i barnehagene har sin julevandring. Grupper og lag får guidet omvisning. 35 konserter gir store opplevelser. På Frøydis Grorud og Anne Gravis Klykkens fantastiske romjulsjazz i år sprudlet Knut Buen slik bare han kan: Dette et fantastisk kirkerom, men det er også en av nord-europas beste konsertsaler, utbrøt han.

Jeg tror det er stor vilje i byen til å ta vare på og videreutvikle en bygning som gir byen identitet og markedsfører den også ut over landets grenser.

Gunnar Thelin

Markedsfører