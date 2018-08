Kraftig underfinansiert helsetjeneste FASTLEGE: Gisle Roksund. (FOTO: REIDAR PEERSEN) Sist uke skrev redaktøren om fastlegeordningen i sin lørdagskommentar, med en henvisning til min forrige kommentar 30. juni. Jeg finner det nødvendig med en utdypende kommentar. Jeg er redd redaktøren gikk seg vill i lokale regneeksempler og mistet det store bildet. 05.08.2018 kl 21:10 (Oppdatert 21:23)



DDet er riktig at mange leger tjener mye, og at jo lengre pasientliste man har, jo mer penger vil man vanligvis tjene. Men den krisen vi opplever innen fastlegeordningen er ikke lokal. Den er nasjonal. Og vi må ikke redusere den situasjonen vi er oppe i, til en tradisjonell lønnskamp.

Fastlegeordningen ble innført i 2001 med et årsverksanslag på 1500 pasienter på listen for en fem dagers kurativ praksis, det vil si for en lege som har vanlig legepraksis fem dager i uka. I avtalen den gang var partene enige om at årsverksanslaget, det såkalte normtallet, skulle justeres dersom oppgaveporteføljen skulle tilsi det. Det skulle legges vekt på endringer som oppgaveoverføring til fastlegene, arbeidsvolum og omfanget av de arbeidsoppgavene som var eller ville bli tillagt fastlegen.

Etter den tid er det skjedd mange endringer i fastlegenes arbeidsoppgaver. Blant annet har myndighetene kommet med en rekke nye krav, forskrifter og retningslinjer som åpenbart burde vært fulgt opp med endringer av normtallet på 1500 pasienter. Så er ikke skjedd. Dette har vært en av flere årsaker til at fastlegeordningen har blitt hengende etter både sykehus og kommunal helse- og omsorgstjeneste hva gjelder samlet finansiering. Vi har hatt en betydelig økning i økonomien til sykehusene og kommunal helse og omsorg de senere årene, faktisk har sykehustjenestene i mange år vokst med en fastlegeordning i året. Samtidig har fastlegeordningen finansielt blitt liggende i stabilt sideleie.

Det må et betydelig løft til. Det er egentlig ganske utrolig at for eksempel samhandlingsreformen, med en bevisst overføring av svære oppgaver til fastlegene, aldri ble fulgt opp av en reduksjon i normtallet og en økning i kapasiteten, til tross for at reformens far, Bjarne Håkon Hanssen, beregnet behovet til å være over 2000 nye fastlegeårsverk.

Siden 2001 er antallet fastleger økt med ca 30 prosent, men det meste av dette er spist opp av befolkningsøkningen. Gjennomsnittlig listelengde er redusert med knapt fem prosent i samme tidsrom. Og for å ta ett lokalt tall: Selv har jeg redusert pasientlisten fra 1700 til 1000 pasienter i løpet av denne perioden. Men jeg har lengre kurativ arbeidsuke enn noen gang.

Man kan alltids argumentere som redaktøren gjør, at det bare er å redusere listelengden dersom det er for mye å gjøre. Problemet er at det ikke bare er de lengste listene som må ned. Den gjennomsnittlige listelengden må ned dersom det skal monne. Det betinger at den vanlige fastlege må stimuleres til å redusere listen. Det må skje en styrt nedjustering av normtallet, og partene må være enige om at listene virkelig skal reduseres. Samtidig må man få til en økt rekruttering. Ellers vil jo mange miste sin fastlege uten muligheter til å skaffe seg en ny. Dette krever selvfølgelig en bevisst politikk, stimulering og finansiering.

Situasjonen i dag er meget alvorlig. Vi opplever en rekrutteringstørke i store deler av landet. VG gjennomførte en landsomfattende undersøkelse i 2017, hvor det kom fram at nesten 200 kommuner meldte om ulik grad av bekymring og vanskeligheter. Vi erfarer at situasjonen er forverret, men ingen har tatt seg tid og råd til å gjøre den jobben VG gjorde, på ny. I tillegg til manglende rekruttering, opplever vi at erfarne fastleger slutter og begynner i andre jobber pga arbeidspresset. Fastlegeordningen lekker i begge ender.

Unge leger vil ikke bli fastleger fordi de ikke vil arbeide så mye som forgjengerne har gjort. Og mange opplever at dagens finansiering ikke gir dem tilstrekkelig økonomisk trygghet. Da kan vi argumentere opp ad stolper og ned ad vegger om at andre også har mye å gjøre, og at de fleste opplever at de har fått mer å gjøre med tida. Vil ikke de unge bli fastleger, vil ordningen bryte sammen. Så enkelt og så vanskelig er det.

Jeg skjønner meget godt at staten ikke ønsker en ukontrollert inntektsvekst i en allerede godt avlønnet yrkesgruppe. Men Fastlegeordningen har vært sulteforet i en årrekke. Helseministeren har ikke hørt på fastlegene som opplever problemene på kroppen. Det har heller ikke KS gjort. Ministeren har i realiteten utsatt en reell opptrapping av ordningen til tidligst 2021, ved å legge opp til en evaluering i 2019 og utarbeidelse av en plan i 2020.

Det bekymrer meg stort. Fastlegeordningen er et gode først og fremst for pasientene. Jeg er spesielt bekymret for pasienter med kroniske sykdommer og sammensatte lidelser. Mange har et nært forhold til fastlegen sin.

Unge leger vil alltids kunne finne seg andre jobber. Bryter ordningen sammen, vil spesielt kronisk syke lide.

Det må ikke skje.

God helg!