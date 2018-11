En fæl løsning på Osebakken OMSTRIDT: Slik kan den nye overgangen i Vidarsgate bli seende ut. LEDER: Utvalg for miljø og byutvikling vedtok tirsdag å si ja til bygging av den – mildt sagt – omdiskuterte gangbrua over jernbanen i Vidarsgate. 20.11.2018 kl 21:20

Leder

Det hele henger sammen med et ønske om å legge til rette for bygging av 160 boliger på den gamle Grenland Papp-tomten, som i dag må kunne sies å ha det eiendomsmeklerne lett eufemistisk kaller «potensial».

Problemet er bare at Bane NOR sier nei til fortsatt åpen planovergang dersom antallet nye boliger blir så høyt. Politikerne føler dermed at de må velge mellom fortsatt åpen planovergang eller 160 nye boliger.

Vi forstår politikernes ønske om utvikling av området. Vi har imidlertid større problemer med å forstå politikerne, med vidåpne øyne, går inn for en løsning som, etter alt å dømme, ikke bare er lovstridig, men gammeldags og regelrett fæl. Dersom denne løsningen bygges, kan politikerne vinke farvel til prinsippet om universell utforming. Det er alvorlig og i strid med både lov og fornuft. Det gir ingen mening i at de som ikke kan gå selv må ta en omvei på en kilometer for å komme samme sted som de som kan gå med egne bein.

Vi forstår også at en undergang vil være kostbar. Så vidt vi forstår, er anslaget for en undergang 50 millioner kroner, mens overgangen vil koste 11 millioner kroner. Åpenbart en betydelig forskjell. Man kan like gjerne snu på det: Er det verdt å bruke 11 millioner kroner på en bru som så soleklart diskriminerer? Ja, mener politikerne som i samme møte også bevilget 1,2 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. Deriblant 150.000 kroner til «holdningsskapende arbeid».

Holdningen til universell utforming, er det åpenbart ikke noe galt med...

Tom Erik Thorsen

sjefredaktør