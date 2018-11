Merkelig murring i Frp DÅRLIG STEMNING: Etter budsjettforhandlingene var det dårlig stemning hos i Helge Andre Njåstads Frp. Her med (fra venstre) finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad og finanspolitisk talsperson i Venstre, Abid Raja under pressekonferansen i vandrehallen i Stortinget i forbindelse med at KrF og regjeringspartiene er enige om en skisse til løsning i forhandlingene om neste års statsbudsjett. (Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix) LEDER: Det bobler angivelig av sinne i Frp-leiren etter at KrF har fått gjennomslag for noen av sine saker i budsjettforhandlingene og – ikke minst – at man ikke lenger skal kunne bytte ut tobakk med to flasker vin i taxfreebutikkene. 21.11.2018 kl 20:37 (Oppdatert 20:41)

Leder

– Det var et allment raseri! Og de sier de vil være samarbeidspartner i framtida, og så gjør de noe sånt, sa Carl I. Hagen til Dagbladet.

– Summen av taxfree-finta til KrF tidligere i dag, at tollfri netthandel nå ryker og at man gjør økninger i trinnskatten er svært krevende for mange av oss, sa «en kilde» til NTB.

Vi kan forstå at taxfree-trikset, som innebar å stemme for et Ap-forslag mens man forhandler om statsbudsjett og regjering, blir oppfattet som umusikalsk. Det framstår imidlertid som høyst underlig at et parti reagerer med det som beskrives som «raseri» og «sinne» i en helt naturlig og legitim forhandlingssituasjon. Dette er ikke mer komplisert enn at KrF vil ha noe igjen for å støtte – og eventuelt gå inn i – en regjering. Uten KrFs støtte må regjeringen gå av. Støtten har en kostnad.

KrF har, blant annet, fått gjennomslag for å fjerne tollfritaket for netthandel under 350 kroner. Dette er et høyst fornuftig vedtak som også har bred støtte i næringslivet. Vi tror heller ikke at de som tjener nesten million kroner oppfatter det som «svært krevende» å betale 900 kroner mer med økt trinnskatt. Det er ikke dette som gjør at formuer flagges ut til Sveits.

KrF får også gjennomslag for å øke barnetrygden, som ikke er blitt regulert siden 1996, nær 450 millioner kroner mer til kommunene for å finansiere bemanningsnorm i barnehage og grunnskole og 4.000 kroner ekstra til minstepensjonistene.

Endringene er høyst fornuftige og naturlige. «Raseri» og «sinne» er det ingen grunn til.

Tom Erik Thorsen

sjefredaktør