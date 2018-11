Nå hyller vi heltene og trenger ditt forslag Tid for kringle: Hvem skal få Vardens julekringle i 2018, spør sjefredaktør Tom Erik Thorsen og ansatte i avisen. (Foto: Bjørnar Larsen) Si­den 1983 har Var­den delt ut jule­kring­ler til folk som vir­ke­lig for­tje­ner det og si­den den gang har tu­sen­vis av for­slag til ver­di­ge vin­ne­re kom­met inn. Nå star­ter vi med en ny run­de der vi hyller hver­dags­hel­te­ne og nok en gang forventer vi en strøm med gode forslag. 16.11.2018 kl 12:07

Leder

Hvert år blir vi som jobber i Varden like overveldet av responsen og over hvor mange forslag som kommer inn. Dette er ikke bare en hyggelig tradisjon, men det er en fantastisk mulighet til å flytte fokuset over på alle telemarkingene som gjør en ekstra innsats for medmennesker. Et fel­les­trekk for hver­dags­hel­te­ne er ofte at de ald­ri har sett på sin egen inn­sats som spe­si­ell el­ler unik og de fleste blir svært overrasket over at noen i det hele tatt har tenkt på dem.

Blant de før­s­te som fikk kringla i 1983 var Kjers­ti Thom­mes­sen fra Skien barneteater. Jul­af­ten 2008 skrev Var­den om 12 år gam­le Anders som ble red­det av am­bu­lan­se­sjå­før Øy­vind Amundsen fra en dra­ma­tisk druk­nings­ulyk­ke da han var liten og i fjor om Ja­ni­ne som fikk unik hjelp av læ­rer­ne sine da hun ble syk. I alle dis­se åre­ne har det kom­met inn tu­sen­vis av for­slag fra dere te­le­mar­kin­ger og opp­ga­ven med å plukke ut hvem som får kringla er både hyg­ge­lig og kre­ven­de.

Vi lever i en verden der nyhetene strømmer inn over oss og der man lett kan bli overveldet av dramatisk hendelser. En kringle kan virke som en liten sak og en nyhetsside i en avis kunne opplagt vært brukt til andre ting. Vi mener at det å løfte fram hverdagsheltene i Telemark og gi oppmerksomhet til folk som virkelig fortjener det, er en flott ting å vise hele Telemark. Tusen takk til alle som står på for at andre skal få det bedre.