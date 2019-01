«Å styrke tilgangen på fritidsaktiviteter vil bidra til integrering, folkehelse og glede» BARNE OG FAMILIEMINISTER: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) (Foto: ARKIV) annonse

Gjennom fritidsaktiviteter opplever barn og unge mestring, tilhørighet og utvikling. Vi må sikre at alle barn har mulighet til å utfolde seg gjennom idrett, kultur eller andre aktiviteter. 25.01.2019 kl 11:56

Leserbrev

Kadra Yusufs hjertesukk på Facebook om galopperende priser på fritidsaktiviteter satte i gang en debatt om et voksende samfunnsproblem: at fritidsaktiviteter og idrett kan bli arenaer kun for de som har råd, og ikke for alle. Regjeringen vil snu denne utviklingen.

Over 100.000 barn i Norge vokser i dag opp i familier med lav inntekt, og antallet har vært økende siden 2001. Disse barna skal ha de samme mulighetene og den samme friheten som alle andre. Vi må hindre at det å vokse opp i familier med lav inntekt fører til utenforskap. Som Yusuf viser så godt i sitt innlegg, er det helt avgjørende for en del barn å kunne møte trygge voksne utenfor sin egen familie som kan være rollemodeller og støttespillere.

Vi vet at fritidsaktiviteter spiller en utrolig viktig rolle for barn og unges utvikling. For meg var fotballen en arena hvor jeg tidlig fikk oppleve mestring, vennskap og lagfølelse. Jeg unner alle barn å få ta del i gleden av fritidsaktiviteter. Regjeringen har bestemt at det skal innføres et «fritidskort» for alle barn fra seks til 18 år som kan brukes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter. Denne ordningen lages etter mønster fra Island, hvor de har gode erfaringer med et slikt tiltak. Kortet skal være ubyråkratisk, og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal andel.

Utfordringen med at fritidsaktiviteter blir utilgjengelige på grunn av høye kostnader kan ikke løses av staten og kommunene alene. Vi skal gå i dialog med frivilligheten, næringslivet, idretten, trossamfunn og andre som tilbyr aktiviteter og utviklingsmuligheter for barn og ungdom. Et eksempel er samarbeidet mellom Coop og Røde Kors, der alle barn som deltar på Ferie for alle i regi av Røde Kors får en verdikupong på kontingent og treningsavgift betalt av Coop. Det finnes mange lignende gode eksempler rundt omkring i landet. Jeg er overbevist om at vi klarer å inkludere flere hvis vi jobber sammen for å løse denne utfordringen.

Vi går nå i gang med planleggingen av en barnereform for å gi alle barn like muligheter, og styrke økonomien til familier med lav inntekt. Vi vil også øke barnetrygden og sørge for at den skal komme familier som trenger det til gode. Å styrke tilgangen på fritidsaktiviteter for alle vil bidra til integrering, folkehelse og glede for mange barn og unge i Norge.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf).