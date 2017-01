Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Bolstad og byutvikling Jeg viser til Thor Arild Bolstads leserinnlegg i torsdagens Varden. Litt meningsutveksling tåler vi, selv om du nok skriver langt mere i avisene enn jeg gjør: 30.01.2017 kl 10:57

Leserbrev

Leserbrev Beklager, Bolstad, men du må nok gå langt grundigere til verk arkitektonisk, kulturelt, historisk og kunstmessig når du forsøker å plassere Skien kirke på linje med bykirker i verdens metropoler. De fleste av disse har vanvittig mange type kirke- og kulturbygg som har sin historie rent bygningsmessig. Jeg var seinest i fjor innom 35 kirker i Roma på ei uke, og jobber med hvordan omgivelser og kirkebygg hadde påvirket hverandre, ved siden av å studere M.de Caravaggio. Skien har ett signalbygg som merkevare. Men du kan ta en tur til Oslo og se hvordan byen tenker når de nå bygger et monumentalbygg sammen med den verneverdige Vestbanestasjonen. At utbyggingen bak Lietorvet «ikke i noen betydelig grad vil hindre innsyn mot kirken fra nord», er svært vanskelig å forstå. Hvis din stemme som politiker bygger på dette, må du komme til mitt kontor, så skal vi ta oss en tur. Jeg går daglig i dette området og har selvsagt testet dette ut med tegningene foran meg. Menighetsrådet arbeider alltid seriøst med slike høringer. Og har IKKE protestert på at det bygges ut ved parkeringsplassen! Når du passerer Lie kirkegård i Louisesgate vil du stort sett bare se takkonstruksjonen og tårna. Jeg kan ikke se at jeg har skrevet noe om ubrukelighet med hensyn til kirken og arrangementene der. Jeg liker dårlig omtrentelighetene dine, Bolstad. De virker litt manipulerende. Dette kler deg ikke som politiker. Nå skal du gjøre en ny øvelse: Gå opp Kverndalen og sett dette bygget, som i areal blir like stort og høyt som Hotel Ibsen og Kverndalssenteret til sammen (maksutbbygging) og kjenn på korridorfølelsen. Den samme opplevelse vil du altså gi de som skal til sentrum fra Louisesgate via kirken: Snike seg i en korridor inntil Lietorvets østvegg. Ja,ja. Jeg trives best i öppna landskap. Jeg ber ikke om mye: jeg ber om at det blir en åpning på 23-24 meter fra Lietorvets østvegg og ingen glassbru. Det er vanskelig å forstå at ikke politikerne kan innrømme byens befolkning dette. Og Bolstad: jeg møter deg gjerne til debatt om hva byutvikling er: Å bygge svære bygg med masse kvadratmeter pr. beboer i disse byggene (ikke store familier som flytter inn) er tvilsom byutvikling. Men det kan vi diskutere i andre sammenhenger. Gunnar Thelin