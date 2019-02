Bompengeregningen blir lavere med FrP vikre: Thorleif Vikre. (Foto: ARKIV) annonse

En av FrP`s seire i den nye regjeringsplattformen er at det skal innføres et fradrag for bompengeutgifter. Dette vil være kjærkomment for de som får en årlig høy bompengebelastning 11.02.2019 kl 06:30

Leserbrev

Jobbpendlere som må passere flere bomstasjoner har blitt hardt rammet i enkelte områder av landet. Den økonomiske belastningen kan nå bli mindre.

Det bygges mye ny vei i Norge i dag og i årene fremover og med FrP i regjering synker andelen bompenger. Dette fordi at regjeringen har satset stort på samferdsel som medfører at Staten nå tar et større ansvar for å finansiere vegbygging enn tidligere.

Andelen bompenger i finansieringen av nye veiprosjekter gått fra rundt 40 prosent under Ap, SP og SV regjeringen, til 28 prosent under denne regjeringen. Og det skal videre ned!

Bare i 2019 åpner det 104 km med ny trygg firefeltsvei. Hurra for det!



I Fremskrittspartiet mener vi at den mest effektive måten å finansiere veier på, er med statlig finansiering. FrP har dessverre ikke flertall på Stortinget for dette. Jeg mener at bompenger er ineffektivt innkrevingsmetode med høye omkostninger som kan slå inn svært urettferdig inn i din og min økonomi basert på hvilke bomstasjoner du må passere i dagliglivet.

Bilistene betaler allerede inn betydelige beløp gjennom blant annet veibruksavgift på drivstoff og trafikkforsikringsavgift.

I regjeringsplattformen er det nedfelt en dobling av kompensasjonsordningen for å redusere bomtakstene utenfor de store byene, fra 500 millioner kroner i året til en milliard. Det hjelper litt.



Vi mener at staten bør finansiere veibyggingen i sin helhet. Fordi bygging av infrastruktur er en nasjonal oppgave og at vi ikke burde hatt bompenger. Det er imidlertid kjøttvekta som rår i norsk politikk. Med 15,2 prosents oppslutning for FrP er vi dessverre ikke store nok til å få fullt gjennomslag for å fjerne ordningen med bompengefinansiering av vei. Vi er de eneste som kjemper for dette. Vi utgjør imidlertid en tydelig forskjell. Uten oss hadde aldri en fradragsordning kommet på plass, bompengeandelen i nye veiprosjekt hadde ikke gått ned, og vi hadde ikke fått på plass en ordning for reduserte bomtakster.





Thorleif Fluer Vikre

2. kandidat og Politisk nestleder Vestfold og Telemark FrP