En enklere hverdag for småbedriftene i Telemark Torbjørn Røe Isaksen: Torbjørn Røe Isaksen (Foto: ARKIV) annonse

99,4 prosent av alle norske bedrifter har under 100 ansatte. Redusert byråkrati og redusert skjemavelde er viktig for dem. 28.01.2019 kl 11:38 (Oppdatert 11:38)

Leserbrev

I den nye Granavolden-erklæringen vil regjeringen derfor gjøre hverdagen enklere for de små og mellomstore bedriftene. Vi er tydelig på at det skal bli enklere å starte, omstille, fornye og drive disse bedriftene. Arbeidet med å forenkle administrative kostnader har allerede spart næringslivet for to milliarder kroner i 2018. For 2019 er målet å forenkle for nye tre milliarder kroner.

Smartere løsninger

Små bedrifter har mindre kapasitet til å gjøre det som ligger utenfor kjernevirksomheten enn de store. Eksempler er rapporteringer til NAV og rapportering til Skatteetaten. Regjeringen har lenge vært opptatt av hvordan vi kan gjøre livet enklere for bedriftene. Vi har slått sammen rapporteringer, harmonisert tidspunkt for rapporteringer til de ulike instansene, fjernet overflødige rapporteringskrav og regelverk. Fremover vil vi også se på hvordan andre oppgaver kan løses på nye og smarte måter.

En av våre viktigste kanaler for kommunikasjon med næringslivet er gjennom Altinn. Altinn blir rangert som en av verdens fem ledende plattformer for offentlig digitalisering. Men vi sier oss ikke fornøyd med det. Vi skal videreutvikle Altinn som plattform, og vi har som mål at næringslivet kun skal behøve å rapportere den samme informasjonen til det offentlige én gang. Et godt eksempel er norske finansbedrifter, som sparer tid og penger når rutiner for å utveksle nødvendig informasjon med myndighetene blir digitalisert.

Godt i rute

Vi vet også at mange småbedrifter ser på HMS-regelverket som svært krevende. Vi skal derfor vurdere endringer i dette regelverket for å gjøre det lettere å etterleve for små og mellomstore bedrifter. Samtidig skal vi sørge for at standarden ikke senkes. Ansatte i små og mellomstore bedrifter skal selvfølgelig ikke ha dårligere arbeidsforhold enn ansatte i store bedrifter!

Vi er godt i rute med å nå målet om å kutte kostnader med ti milliarder kroner frem mot slutten av 2021. Samtidig skal vi holde oversikt over hvor store kostnader som nytt regelverk påfører bedriftene. Gjør vi jobben vår, skal hverdagen samlet sett bli enklere for bedriftene.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen