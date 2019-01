Foreldreundersøkelse i barnehager PÅLAGT: Skien kommune pålegger alle kommunale barnehager å gjennomføre en foreldreundersøkelse, skriver Åse Gro Bakke. ILLUSTRASJONS (Foto: NTB SCANPIX) annonse

DEBATT: Av 30 private barnehager er det bare 19 som gjennomfører foreldreundersøkelsen, skriver Åse Gro Bakke (SV). 27.01.2019

Visste du at:

Skien kommune pålegger alle kommunale barnehager å gjennomføre en foreldreundersøkelse.

I de private barnehagene i kommunen er ikke foreldreundersøkelsen obligatorisk

Av 30 private barnehager er det bare 19 som gjennomfører foreldreundersøkelsen.

Hvert år gjennomfører Utdanningsdirektoratet en stor foreldreundersøkelse i norske barnehager. Undersøkelsen blir ofte brukt til å underbygge at foreldre i private barnehager er mer fornøyde enn i de kommunale.

Det er frivillig for barnehagene å delta, men erfaring viser at mange kommuner pålegger sine barnehager å delta. De private barnehagene i de samme kommunene har frihet til å velge bort denne undersøkelsen.

Professor Ottar Hellevik er Norges fremste ekspert på spørreundersøkelser. Han sier det er problematisk at man ikke sjekker om det er skjevheter i utvalget av barnehager som velger å delta. Uten å sjekke det kan man ikke si om private barnehager har mer fornøyde foreldre, eller en slik undersøkelse er resultat av skjevheter i utvalg. Professor Hellevik er kritisk til at slike undersøkelser brukes i samfunnsdebatten. Han mener det er ukritisk bruk av forskningsresultat, der en ser bort fra at metodeproblemer kan forklare tendensen i resultatene.

Åse Gro Bakke

gruppeleder, Skien SV