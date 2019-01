Foreldreundersøkelsen i barnehage og redaktøren OFFENTLIG: SV er for at det offentlige skal ta seg av velferdsoppgavene slik som barnehage, skole og helse og omsorg, skriver Åse Gro Bakke. ILLUSTRASJONS (Foto: NTB SCANPIX) annonse

DEBATT: Jeg tolker redaktøren i Varden slik at han har tatt sitt standpunkt og så raljerer han over mitt standpunkt med en hel side med tallmagi, skriver Åse Gro Bakke (SV). 27.01.2019 kl 13:34 (Oppdatert 19:22)

Leserbrev

En helside med tallmagi i «God Helg Varden» med bakgrunn i min lille ytring om foreldreundersøkelsen i barnehager fra redaktøren selv, må jeg si er overraskende. At min lille ytring avstedkommer så mange forbehold og ikke forbehold når det gjelder tolking av tallmaterialet, er i seg selv interessant for meg som leser av Varden.

Ytringen er en gjengivelse av en forespørsel jeg hadde i oppvekstutvalget i Skien sammenstilt med tilbakemelding fra kommunalsjefen og en kommentar til foreldreundersøkelsen gjengitt i bladet Utdanning. Kommunalsjefen sier at Skien kommune pålegger alle kommunale barnehager å gjennomføre foreldreundersøkelsen. I de private barnehagene i kommunen er ikke foreldreundersøkelsen obligatorisk. Av 30 private barnehager er det 19 som gjennomfører foreldreundersøkelsen. Noe redaktøren gir meg rett i!

Videre refererer jeg til professor Ottar Hellevik som er Norges fremste ekspert på spørreundersøkelser. Han sier det er problematisk at man ikke sjekker om det er skjevheter i utvalget av barnehager som velger å delta. Uten å sjekke det kan man ikke si om private barnehager har mer fornøyde foreldre, eller om en slik undersøkelse er resultat av skjevheter i utvalg. Professor Hellevik er kritisk til at slike undersøkelser brukes i samfunnsdebatten. Han mener det er ukritisk bruk av forskningsresultat, der en ser bort fra at metodeproblemer kan forklare tendensen i resultatet. Dette avstedkom altså en side med tallmagi fra redaktøren i Varden sin side

La det med en gang være klart: Jeg har aldri sagt at de private barnehagene er dårlige hverken på trykk eller i politiske sammenhenger. Barna trives i de private barnehagene og de ansatte er flinke. Det samme gjelder de kommunale barnehagene. Min ytring går på en undersøkelse som blir brukt i samfunnsdebatten der det blir slått fast at foreldrene er mer fornøyde i de private barnehagene enn i de kommunale.

La meg likevel slå fast at SV er for at det offentlige skal ta seg av velferdsoppgavene slik som barnehage, skole og helse og omsorg. Vi er for en omfordelingspolitikk der velferd skal være for de mange. Vi er ikke tilhenger av at private barnehager skal kunne ta utbytte. Vi kjenner til gjennom media, det vet også redaktøren i Varden, at barnehagekonsern tar ut store utbytte og gir seg sjøl høye styrehonorar. Vår agenda er at foreldrebetaling og overføringer fra det offentlige skal gå til barna.

Så tolker jeg redaktøren i Varden slik at han har tatt sitt standpunkt og så raljerer han over mitt standpunkt med en hel side med tallmagi. Greit nok! Mitt standpunkt er fortsatt at velferd er en offentlig oppgave.

Åse Gro Bakke

gruppeleder i Skien SV