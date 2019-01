Her er løysinga på veg-problemet: «Så enkelt kan det gjerast» KORTER NED: Den nye veien skal være ferdig i juni 2021. På kartet kan du se hvor omkjøringsveien skal gå mens arbeidet pågår. (Foto: Statens vegvesen ) annonse

Eg las tilfeldigvis i Bø blad om problemet med utbetring av rv 36 på austsida av Seljordsvatnet. 25.01.2019 kl 12:02

Leserbrev

Eg las at det skulle lagast nye tunellar der, og i samband med dette må vegen stengast i periodar. Vegvesenet veit ikkje korleis stenginga skal gjennomførast - dei veit ikkje kor trafikken skal gå når vegen blir stengd. Kanskje trafikken må omdirigerast over Notodden og så til Hjartdal før bilane kan koma til Seljord?. Slik stoda er synest eg vegstyresmaktene har mista fullstendig gangsynet.

Kanskje dei tek i bruk den slitne og forelda vegen på vestsida av Seljordsvatnet? Den er svært smal og lite skikka for trafikk. Det er nødvendig med ei opprusting av denne vegen om den skal brukast for auka trafikk. Det er særleg to parti som må utbetrast – ved Buvika og nederst i Sandsdalsbakken. Det køyrer ikkje lenger rutebussar på denne vegen da den er uskikka for såpass store køyretøy. Dette skaper vanskar, spesielt for eldre menneske som bur langs denne vegen. Skal dei til Skien må dei ta drosje til Seljord for å kome dit med buss..

Litt historikk: Kan nemne at før 1930-talet var den einaste vegen frå Bø til Seljord nettopp på vestsida. Me veit at 30-åra var særs vanskelege økonomisk i Noreg. Då fann styresmatene i Seljord på noko «lurt». Dei starta nødsarbeid for arbeidslause, for å lage ny veg på autsida. Det hadde vore langt meir vetugt om dei hadde bruka slike midlar på vestsida sidan vegen gjekk der. Eg trur det var heilt bevisst at vegen kom på austsida. Dersom ein fekk ny veg på austsida, måtte all biltrafikk frå Bø til Seljord gjennom sentrum. Det ville styrkje Seljord sentrum og handelsnæringa.

Her er løysinga av problemet på austsida der som ein ynskjer utbetring av vegen der: dersom ein utbetrar vegen på vestsida før ein startar på austsida, vil problemet på austsida vere løyst. Så enkelt kan det gjerast.

Arne Garvik