«Jeg er takknemlig for at fylkesmannen nyanserer bildet av hva det nye sykehjemmet skal være» Hedda Foss Five: Ordfører Hedda Foss Five (Ap) (Foto: Halvor Ulvenes)

Skien bystyre har vedtatt å bygge et nytt sykehjem i Skien sentrum. I ettertid har diskusjonene gått høyt. Mange frykter at livskvaliteten for de eldre blir dårligere, midt i et travelt byliv. Motstanderne følte at de fikk støtte da Fylkeslegen ble rådspurt og svarte med å komme med konstruktive råd vi burde følge når bygget skal planlegges. 06.02.2019 kl 07:48

Leserbrev

Da fylkesmann Per Arne Olsen, fylkeslegens overordnede, besøkte Skien kommune 16. januar, nyanserte han høringssvaret. Dette skrev han i referatet fra møtet:

«Fylkesmannen er positiv til at det planlegges for et bo- og dagsenter i et svært sentrumsnært område av Skien selv om det også medfører noen utfordringer. En lokalisering i sentrum bygger godt opp under statlige og regionale føringer om fortetting og transformasjon i sentrumsområder.»

Videre skriver han:

«Brevet fra 13. desember viser for øvrig til at det er planlagt flere dobbeltrom, samtidig som det tilføyes: det er vel stor sannsynlighet for at de vil bli brukt til plassering av to ukjente sammen». Fylkesmannen uttrykte i møtet med Skiens ledelse 16.01.19 full støtte til kommunens hensikt med dobbeltrommene – å kunne tilby gode sykehjemsplasser til ektepar og samboere, helt i tråd med Regjeringens program Leve hele livet.

Kommunen ga inntrykk av det jobbes grundig med å gi senteret en utforming som søker å ivareta sentrale faglige hensyn, noe som selvfølgelig er viktig når Husbanken behandler søknaden om finansiering. Vi har tillit til at kommunen gjennom planarbeidet framover vil prøve å ivareta de ulike hensyn som er pekt på så langt råd er. Vi forsikret samtidig at fylkesmannen fortsatt står til disposisjon for dialog og veiledning.»

Jeg er takknemlig for at fylkesmannen nyanserer bildet av hva det nye sykehjemmet skal være.

Ingen ønsker et sykehjem der de eldre ikke har det bra. Derimot satser vi på å legge alt til rette for et moderne hjem med den beste teknologien og menneskelig nærvær som gjør livet godt å leve, både for beboerne og de som jobber der. Nå jobber vi fram løsningene og henter inn råd fra mange andre norske byer som har bygget sykehjem i sentrum.

Det ER vanskelig å se for seg at dagens Kverndalen kan bli et hyggelig sted å oppholde seg slik det er nå. Men området er en del av en byutvikling der sentrum skal fylles av boliger og fler forretninger, biltrafikken skal reduseres og kollektivtrafikken styrkes, de asfalterte plassene skal erstattes av grønne flekker.

Det er også verdt å nevne at det er 40 km/t i hele sentrum, i motsetning til andre steder og veier der det ligger både sykehjem og sykehus. Sykehjemmet skal ha en trygg, stor og attraktiv hage, pårørende skal ha lett vei dit, og kan ta sine kjære ut på en bytur/trilletur om de ønsker det. De eldre skal bli passet på, like godt som om de hadde bodd på et annet sykehjem i Skien kommune.

Som folkevalgt og pårørende har jeg fulgt eldreomsorgen og sykehjemmenes utvikling i Skien veldig nært, gjennom mange år. Det siste sykehjemmet vi bygde, Lyngbakken, der det også var mange kritiske stemmer i forkant om lokaliseringen, har blitt et sted som får hyppig besøk fra andre kommuner og faggrupper i inn-og utland, pga sitt flotte arbeid og teknologiske nyvinninger.

Dette, og våre øvrige sykehjem, viser at Skien kommune har stor kompetanse på nettopp eldreomsorg. Slik vil også bildet av Kverndalen bli når det står ferdig i 2022; Moderne, trygt og brukervennlig.

Alle innspillene fra både fylkesmannen og mange andre instanser skal bli med når vi planlegger utseende og innhold i det nye sykehjemmet. Dette bygget skal ikke bare bygges på solid grunnlag i en flott by, men bygges på tillit til at vi skal gjøre det beste vi kan for våre eldre.

Hedda Foss Five

Ordfører i Skien