Kan det være at skolen produserer elever med ADHD?



Min mor yndet å fortelle i ettertid at jeg ofte ikke ville leke fordi jeg da måtte rydde etter meg når leken var slutt. Jeg foretrakk å sitte med en bok.

Det høres unektelig nerdete ut. Og jeg var vel det. Men jeg husker jo at vi lekte cowboy og indianer i skogen, og at vi var svært fysisk aktive i skolefri på skolen. Gutta mer enn jentene.

I dag diskuteres skolen ofte. Norske elever er ikke flinke nok, de skårer angivelig for dårlig i forhold hva elever i andre land vi liker å sammenlikne oss med, gjør. Og gutta sakker i økende grad akterut i forhold til jentene i skoleprestasjoner. Direktøren ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, skrev nylig i Morgenbladet at vi er i ferd med å skape et nytt kjønnsgap før vi har rukket å kvitte oss med det gamle. Forskning viser at jenter født tidlig på året biologisk sett kan være flere år «eldre» enn gutter født sent på året, likevel går de i samme klasse. Hun er klar på at noe må gjøres med skolen og utdanningssystemet.

Jeg leste nylig en ny bok som professor i sosiologi, Aksel Tjora, er redaktør for «ADHD og det disiplinerte samfunn». Det er en samling av artikler hvor man har foretatt sosiologiske studier og vurderinger av den økte forekomst vi ser av ADHD i Norge og i mange andre vestlige land.

Her hevdes det at skolen produserer elever med ADHD. Framveksten av en smal kunnskapsskole, kombinert med elevenes økte ansvar for å planlegge, gjennomføre, kontrollere, overvåke og evaluere egen innsats og læring, favoriserer elever som er tidligst modne på hvert klassetrinn. Det betyr i klartekst jentene og de guttene som er født tidlig på året. Han kaller ADHD for en kulturdiagnose.

Dette er en utvikling vi har sett i skolen i mange år, både etter Reform 94 og Kunnskapsløftet. Krav til teoretiske ferdigheter, nasjonale prøver og konforme mål forsterker denne utviklingen. Guttene ser ut til å ha tapt på tidligere skolestart, de er gjennomgående senere modne enn jentene.

Mange hevder at vi produserer tapere, noe som ytterligere kan forsterkes når lek skal erstattes med voksenstyrt læring i barnehagen, slik Regjeringen signaliserte i fjor.

Land hvor det er vanligere med senere skolestart (for eksempel Danmark) og land som har beholdt en sterkere lærerrolle (f.eks. Frankrike og Finland) ser ikke denne skjevutviklingen i samme grad.

MR-undersøkelser av hjernen viser at en rekke områder i hjernen hos barn som har fått diagnosen ADHD, modner med inntil tre års forsinkelse i forhold til gjennomsnittet for aldersgruppen. Dette er en modning som ofte innhentes senere. Barn med diagnosen ADHD har ofte en rask utvikling av de områder i hjernen som har med motorisk aktivitet å gjøre, mens områder som modererer adferd og fokuserer oppmerksomhet, ofte er forsinket i sin utvikling.

Når helsepersonell leter etter symptomer og individualiserer de sosiale og strukturelle problemene, står vi i fare for å rette baker for smed. Barn som fra naturens side er noe senere i utviklingen enn flertallet, risikerer å få medisinske diagnoser av mange slag.

Å oppleve tapssituasjoner i barnehage og skole fremmer verken selvfølelse og helse. Vi vet at livet går i kroppen. Store belastninger i barndom og oppvekst disponerer for mer sykdom av alle slag i voksen alder. Verdighet og mestring bidrar til helse. Avmakt og tapsopplevelser bidrar til sykdom.

Noen barn har selvsagt hjelp av både sykdomsdiagnoser og medisinsk behandling. Vi skal ikke kaste barnet ut med badevannet. Men utviklingen er ikke god. Vi skaper tapere og avvikere som følge av en uheldig innretning av barnehage og skole.

Forskere sier alltid at vi må ha mer forskning. Jeg tror vi vet mer enn nok til å handle: Skolene må ta inn over seg at barn modnes i ulikt tempo og må organiseres deretter. Læreren må gjeninnføres som en naturlig autoritet i klasserommet. Fagkretsen må utvides i retning av flere praktiske fag.

Tidligere var det noe som het valgfag. Jeg har sett på nært hold hvor viktig bare en ukentlig time med skruing og mekking har vært for gutter som var noe sent teoretisk modne.

Hvor er det blitt av sløyden?

Gisle Roksund, fastlege og spesialist i samfunns- og allmennmedisin