«La oss håpe at dette ikke bare blir ord fra ministerens side, men at det følges aktivt opp»

Utdelingen av Nobels fredspris for 2018 gjorde et enormt inntrykk på meg og gjør det fremdeles, derfor dette innlegget 30.01.2019 kl 09:38

Det var en helt spesiell høytid over prisutdelingen, også relatert til innholdet i prisenes begrunnelse, noe som gjorde et stort inntrykk på alle som var til stede i Oslo rådhus.

Den ene prisvinner var Nadia Murad, en 25 årig kvinne fra jesidifolket i Irak, hun ble historiens nest yngste fredprisvinner.

Hennes historie handler om grusomme lidelser da hun var sexslave for terroristene i IS, etter at hun måtte rømme hjemmet da store deler av hennes familie ble drept.

Murud klarte å rømme fra IS og har siden brukt tiden etterpå til å fortelle om og å arbeide for ofrene av seksualisert vold.

Hun taler lavmælt og slår blikket ned når det klappes for henne og øynene er blanke under hele seremonien.

Den andre prisvinner er Denis Mukwege, en lege og gynekolog med sykehusvirksomhet i det østlige Kongo.

Han bruker språket i en kraftfull tale som i ettertid antagelig vil gå for å være den sterkeste i Nobelprisutdelingens historie.

Han sparer ikke på detaljene om hva han har opplevd som lege for kvinner og barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, makaber vold, voldtekter, massakre og tortur.

Begge prisvinnere forteller den samme historien om hvordan seksualisert vold ødelegger barn, kvinner, familier og samfunn og blir brukt som et våpen i krig og konflikter.

De sier begge at prisen er med på å hedre kampen mot seksuelle overgrep på kvinner og barn og at de skyldige må til ansvar for sine overgrep.

Begge prisvinnerne ble etter foredragene møtt med langvarig og stående applaus fra en fullsatt rådhussal med de kongelig på første rad.

Jubelen fra Oslo rådhus vil med tiden avta, slik den alltid gjør etter en prisutdeling, hva vil da stå igjen av årets fredspriser?

Og hva kan så vi som land gjøre for offere i seksualisert vold i krig og konflikter?

Mukwege ønsker en opprettelse av et globalt oppreisningsfond for ofre for seksualisert vold i væpnede konflikter.

Utenriksminister Eriksen Søreide svarer at Norge allerede har tatt utfordringen, blant annet har det vært kontakt med stiftelsen som Mukwege driver.

La oss håpe at dette ikke bare blir ord fra ministerens side, men at det følges aktivt opp.

Norge gir milliarder i U-hjelp til en mengde mottagerland rundt på hele kloden.

Dessverre så vet vi at mange kroner kommer på avveie grunnet korrupsjon, store beløp forsvinner som sandkorn i sanden.

For ikke lenge siden kunne vi lese om en president i et av landene i Afrika som hadde kjøpt et eget flott jetfly til privat bruk, her kan mange eksempler nevnes.

For å motvirke dette ønsker jeg at man kan ta en samlet millionsum av bistandsmidlene til konkrete og ideelle foretak og ulike prosjekter som skriker etter midler for å avhjelpe ulike hjelpepruppes arbeid best mulig.

Slik virksomhetene til Nadia Murad og Denis Mukwege trenger til.

Da først vet vi at bistandsmidlene kommer dem som trenger det mest, til gode.

