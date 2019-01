«Mållova er gammeldags og trenger en oppdatering» Nynorsk: (ILLUSTRASJONSFOTO: Marius Knutsen ) Nylig kom det frem at den nye fylkesmannen i Vestfold og Telemark må bruke nynorsk som tjenestespråk, fordi flertallet av det nye fylkes kommuner er nynorskkommuner. 11.01.2019 kl 11:29 (Oppdatert 13:17)



Dermed sier mållova at fylkets ansatte må skrive på nynorsk. Det er vel egentlig greit? Man tenker kanskje det er rimelig når flertallet av kommunene er nynorskkommuner, at tjenestespråket skal være nynorsk?

Men det er her jeg opplever problemet. For selv om flertallet av kommunene har nynorsk som hovedmål, er det kun 22.000 personer som bor i nynorskkommunene. Samtidig er det cirka 250.000 innbyggere i Vestfold alene, som kommer fra kommuner hvor bokmål er skriftspråket.

Mållova er gammeldags, og trenger en oppdatering. Loven ble skrevet på 1930-tallet, og ble laget for et annet Norge. Et mindre Norge med små kommuner hvor kommuneantallet ga et klarere bilde av menneskene som bodde i fylket. Et Norge der forskjellene mellom kommunene var mindre, og befolkningstallene nesten like store. Dagens Norge er annerledes, kommunene har blitt større, og oppgavene har blitt flere.

Derfor har regjeringen jobbet for at flere kommuner skal slå seg sammen, for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Det blir helt feil at bokmål-kommunene i Vestfold blir «straffet» for å slå seg sammen, mens bakstreverske Telemark, hvor kun Sauherad og Bø klarte det, blir premiert for tvirringa.

Så kjære kommunal- og moderniseringsdepartement, la fylkesmannen få bestemme selv! La fylkesmannen få glede både nynorskbrukerne og bokmålsbrukerne. La det nye fylke bli språknøytralt.

Marius Roheim Johnsen

2. kandidat, Skien Høyre