«Miljøvern har dårlige kår om den forutsetter en oppvisning i fromhet og selvrettferdighet»

MDG: Miljøpartiet De Grønne har tre kvinner øverst på sin partiliste for høstens kommunevalg i Porsgrunn. F.v. Trygve Lyshagen Tømmerås (4. plass), Marit Schulstok (2. plass) og forfatter av kronikken, Huilde Forberg Andersen (1. plass) og Kjersti Myro (3. plass).

Miljø-engasjement er tidvis krevende. Din blotte eksistens som menneske er en trussel mot natur og klima. Du kan altids kjøpe mindre, kaste mindre, droppe flyreisene, dusje kortere, droppe kjøtt, selge bilen osv. 23.01.2019 kl 08:10 (Oppdatert 08:11)

Leserbrev

At det er en sammenheng mellom liv og lære - mellom det du snakker høyt om og hvordan du lever livet ditt - er viktig for alle politikere. På miljøfronten er det derimot aldri slutt på forbedringsmuligheter. Det holder ikke bare å la være å tafse på andre eller ikke snyte på skatten. Miljøpolitikere kan alltids gjøre det bedre.

Men - det er ikke bare de reneste og peneste av oss - de som klarer å samle alt avfallet sitt i et syltetøyglass hver måned, som bør og kan være opptatt av miljø. Det er viktig at så mange som mulig blir inspirert til å ta små og store skritt i riktig retning. Selv har jeg mange “guilty pleasures” (skamfylte gleder). Som å kjøre fort med dieselbil, for eksempel. Og som å bli ryggmargs-sur på mitt eget parti når jeg må følge miljøfartsgrensen i ringveien rundt Oslo. Jeg er utrolig glad i å reise og flyr mye mer enn det som er bærekraftig.

Likevel er jeg for å pålegge meg selv og medborgerne mine de gulrøttene og de piskeslagene som må til for å skape den gode framtiden. Å endre atferd er i starten masete og slitsomt. Personlig erfaring tilsier likevel at når en først er kommet i gang - og vanen er innarbeidet - er det ikke spesielt slitsomt lenger. Faktisk kan det gi glede også. Som å kildesortere, sykle til jobben, så insekts-vennlige planter, oppdage smakfulle, kjøttfrie retter eller velge kollektivt oftere enn bilen.

Uansett, vi redder ikke klimaet, havet og naturmangfoldet med individuelle, idealistiske valg alene. Systemendringer må til. Vi må stemme på politikere som vedtar reguleringer og støtteordninger, forplikter seg til kostbare teknologiløsninger, legger ned forbud og påbud, samarbeider med politikere verden over og ellers gjøre det de kan på raskest mulig tid for å få kontroll på et klima og en havforsuring som kan sende oss til marerittaktige steder.

Plastberget til havs er blant det som har skremt selv de mest hardføre av oss. Til og med Frp ønsker å profilere seg på miljø nå. Men i likhet med Høyre vil de bare gjøre tiltak som ingen blir sure av. Ikke la dere lure av det. Det er en illusjon at vi kan oppnå virkelige resultater av det. Tvertimot kom nettopp nyheten om at regjeringen deler ut rekordmange lisenser for leting av olje på norsk sokkel.

Ingen andre partier tør å ta grep som er omfattende og raske nok til å sikre overgangen fra en olje- og gass-avhengig økonomi til et aktivt, bærekraftig næringsliv som MDG. Foruten de åpenbare miljøfordelene, er dette også grep som kan plassere Norge i front av utviklingen og sikre velferdsgodene våre inn i framtiden.

MDG er den største garantisten for den gode framtiden. Da snakker vi om den framtiden der vi både forbruker mindre og gjenbruker de naturressursene vi har. Det er framtiden der fornybar energi har utkonkurrert fossil energi på pris og funksjonalitet. Det er framtiden der vi har kuttet plastbruken og der nye innovative løsninger rydder opp i det som kunne ha blitt enorme mengder mikroplast. Det er framtiden der vi samarbeider over landegrensene i stedet for å dyrke murer og konflikter. Millioner av mennesker er ikke på vandring over hele kloden for å finne en plass der det er mulig å leve og fø opp barna sine. I den framtiden blir privat initiativ heiet fram og ny miljøvennlig teknologi tatt i bruk. I den framtiden har klimaet stabilisert seg og naturen og artsmangfoldet er minst like rikt som i dag. Vi snakker om den framtiden der lufta du puster inn er friskt, vannet du drikker er rent og maten du spiser er næringsrik.

Dette er politikk som mer enn noe annet gagner de fattigste i samfunnet. Da er det ikke bare englene som kan bidra. Miljøvern har dårlige kår om den forutsetter en oppvisning i fromhet og selvrettferdighet. I stedet trenger den et bredt engasjement som inkluderer folk flest.

Marit Schulstok, Porsgrunn MDG