«Nå er jeg alvorlig bekymret for at hele ordningen skal bryte sammen i løpet av få år» Travle og lange dager: Det blir stadig mer for- og etterarbeid i tillegg til selve pasientbehandlingen, og fastlegene jobber betydelig mer enn før. 50-timersuke er vanlig, og det er lite attraktivt for unge, nyutdannede med familie. Fastlegeordningen ligger i stabilt sideleie ressurssmessig, mens resten av sektoren vokser raskt, påpeker artikkelforfatteren. 29.04.2017



Hver dag har jeg spennende dager på kontoret med fortrolige samtaler om livets ulike vansker, sykdom, liv og død. Jeg kjenner pasientene, og pasientene kjenner meg.

Representanter for mange land valfarter til Norge for å studere fastlegeordningen vår fordi den gir en unik kontinuitet i lege-pasientforholdet. I sentrale strøk er gjennomsnittlig varighet på lege-pasientforholdet over åtte år. I mer grisgrendte strøk er det dessverre kortere.

Men nå er jeg alvorlig bekymret for at hele ordningen skal bryte sammen i løpet av få år.

Fastlegene har bl.a. som følge av Samhandlingsreformen fått flere oppgaver uten at det har fulgt med ressurser. Pasienter skrives raskere og sykere ut fra sykehus enn noen gang, vi får stadig mer for- og etterarbeid i tillegg til selve pasientarbeidet, og de samlede forventningene til hva fastlegene skal gjøre øker for hver dag. På kontoret hvor jeg arbeider, er mange av legene på plass før klokka sju om morgenen, og holder gjerne på til seks -sju om kvelden.

De fleste av oss arbeider over 50 timer i uka, til tross for at vi har redusert pasientlistene de siste årene. Da vi startet opp for 16 år siden hadde vi 7500 listepasienter fordelt på fem leger. Nå er vi seks leger med 5800 pasienter. Og vi kommer tidligere, løper raskere og forlater kontoret senere enn noensinne.

Selv for en entusiast som meg blir dette for mye i lengda. Og for unge kolleger med barn som skal følges opp, er det en umulighet. Nye, unge leger kan ikke og vil ikke ha det slik. Ansvaret er for stort og uklart, og rammebetingelsene er for dårlige. Vi opplever derfor nå en alvorlig rekrutteringssvikt.

Sykehus og pleie- og omsorgstjenesten har hatt en betydelig vekst i både økonomi og antall ansatte de senere årene. Sykehusene koster nå ca 140 milliarder kroner i året, pleie og omsorgstjenestene 110 milliarder. Fastlegeordningen koster det offentlige om lag 5-6 milliarder årlig, og summen har vært konstant de siste 10-15 årene. Ressursmessig ligger fastlegeordningen i stabilt sideleie mens resten av sektoren vokser raskt. Slik har det vært i mange år.

Jeg fatter ikke at de sentrale helsemyndighetene ikke gjør noe med dette. Det virker som om fastlegeordningen er fanget i sin egen suksessfelle. Brukerundersøkelser har i flere år vist at ordningen med en fast, selvvalgt allmennlege er særdeles populær, bare slått av bibliotek og vinmonopol blant de offentlige tilbudene.

Departement og regjering har lang erfaring for at fastlegene bufrer for nye oppgaver med å arbeide mer og raskere. Det synes ikke å være interesse for å forebygge det sammenbruddet i ordningen som nå truer.

Vi vet at en helsetjeneste som er tuftet på en sterk og god primærhelsetjeneste med selvvalgt allmennlege, samlet er best, billigst og mest rettferdig. Kapasitet i allmennlegekorpset og kontinuitet i lege-pasientforholdet er de viktigste faktorene for å redusere henvisninger til sykehus og forbruk av spesialisthelsetjenester for pasienter med kroniske sykdommer. Dette er viktigere enn alt arbeid med retningslinjer og prosedyrer. Store tverrfaglige primærhelsevirksomheter som f. eks. svenske vårdcentraler, har vist seg ineffektive og uten nytte i denne sammenheng.

Fastlegenes portnerrolle med at det stort sett kreves henvisning fra fastlege for å komme til poliklinikker og sykehus, er bra for både økonomi og helse. Ordningen er kostnadseffektiv og bidrar til en helsetjeneste med et mer likeverdig tilbud til alle, med bedre resultater til en lavere pris for samfunnet.

Fastlegene har forskriftsfestet ansvar for diagnostikk og behandling, samt koordinering av helsetjenestene. Helseministerens svar på utfordringene har hittil vært å opprette primærhelse- og omsorgsteam. Det kommer stadig forslag om at annet helsepersonell kan «avlaste» fastlegene ved å få nye kliniske oppgaver som til nå er tillagt fastlegene. Fastlegene har dessverre mye erfaring for at jo flere yrkesgrupper som beiter seg inn på det som i forskrifter og samfunnsoppdrag er beskrevet som sentrale fastlegeoppgaver, jo mer blir det å gjøre for fastlegene. Ikke mindre.

Fastlegekorpset fortviler. Når skal sentrale politikere og helsebyråkrater våkne opp av dvalen og styrke fastlegeordningen i stedet for å demontere den?

Gisle Roksund, fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin