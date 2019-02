«NAV gjør syke til sosialklienter» Gisle Roksund: Gisle Roksund, fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. (Foto: Reidar Peersen) annonse

Avdelingsdirektør Tone Størseth i NAV Vestfold og Telemark skriver 1. februar et tilsvar til min artikkel (N)avmakt i Varden 26. januar. Jeg takker for det, det gir meg en anledning til å utdype min kritikk av måten NAV forvalter Folketrygdloven på. 06.02.2019 kl 07:44 (Oppdatert 07:49)

Leserbrev

Størseth hevder at det er feil når jeg hevder at saksbehandlere uten medisinsk kompetanse underkjenner fastlegenes beskrivelser og vurderinger av sykdommer og plager som årsak til funksjonsnedsettelse og nedsatt arbeidsevne. Det får så være, jeg har eksempler på at det foregår.

Dessuten hevder hun at NAVs statistikk ikke påvirker veiledernes anbefalinger. Det finner jeg svært underlig. NAV er mål- og resultatstyrt. Da er vel intensjonen at ansatte skal oppnå målene som er satt?

At legers erklæringer er viktige dokumenter som grunnlag for NAVs beslutninger, er vi enige om. Leger bør bestrebe seg på å skrive utfyllende og gode erklæringer med gode funksjonsbeskrivelser. Det er vi skjønt enige om. Men dersom legeerklæringene er mangelfulle, ville jeg foretrukket å bli kontaktet for ytterligere opplysninger framfor at søknaden blir avslått.

Men min kritikk går ikke på de ansatte. De gjør så godt de kan innenfor de rammer som er gitt fra oven. Mitt hovedpoeng er at de nye retningslinjene og måten disse praktiseres på, går utover mange med alvorlige helseproblemer.

Og egentlig er situasjonen sannsynligvis verre enn jeg beskrev 26. januar. Jeg rettet kritikken mest mot ansvarlige politikere og Regjering.

Dagsavisen har hatt flere saker som beskriver endringene. Olav Lægreid, advokat og ekspert på Trygderett uttaler til Dagsavisen 30. januar at NAV praktiserer det nye regelverket for arbeidsavklaringspenger altfor strengt og at de aller fleste som har mistet ytelsen, kunne fått forlengelse. Han hevder at politikernes intensjon med nytt regelverk var en effektivisering av avklaringsløpet, at NAVs tiltak skulle bli mer treffsikre og at det skulle bli slutt på at mange går lenge uten oppfølgning. Dette er budskapet i forarbeidene til nytt regelverk.

Lægreid hevder at NAV i stedet har gjennomført innstrammingstiltak som fører mange ut i fattigdom fordi de settes i en situasjon der de må søke om sosialhjelp. Da må man ofte f.eks. selge boligen før hjelp vil bli gitt. Folketrygdytelser har ikke slike krav innebygget i seg.

Det skal skilles klarere mellom sosiale faktorer og sykdommer. Min opplevelse er at det parallelt med innstrammingene foregår en endring i sykdomsforståelsen i NAV. Plager og lidelser som har sin årsak i ulike belastninger og sosiale forhold blir, slik jeg erfarer det, tolket strengere i retning av det ikke dreier seg om sykdommer slik NAV definerer sykdom, snarere «bare» sosiale forhold. I en tid hvor forskningen i økende grad viser stadig sterkere sammenhenger mellom belastende livsforhold og sykdomsutvikling, virker det som om NAV tolker slike sammenhenger i pasientenes disfavør. Det blir vanskeligere å tilfredsstille den medisinske inngangsbilletten til ytelsene.

Dette går lett utover de svakeste, de som er blitt syke av fattigdom, av å ha slitt seg gjennom et langt liv med vanskelig oppvekst, overgrep og vanskjøtsel, tunge omsorgsbyrder for funksjonshemmede barn eller syke og pleietrengende foreldre, eller av et langt og hardt liv med tunge, manuelle yrker og liten frihetsgrad i arbeidet.

I en tid med innstramninger, er det lettest å ta fra de svakeste. Jeg gjentar derfor min kritikk: Måten NAV i dag behandler slike pasienter på, er etter min oppfatning uverdig og ikke i tråd med intensjonene i Folketrygdloven. Det går utover de svakeste og er en trussel mot velferdsstaten.



NAV gjør syke til sosialklienter.

Gisle Roksund

Fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin