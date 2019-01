Nye Veiers ufarlige trusler Haster ikke: For lokalbefolkningen er Nye Veiers trusler om utsettelse vanskelig å ta seriøst, vi kan leve godt med nåværende E 18 så lenge den er åpen, skriver artikkelforfatteren. Å få en ny vei som tar hensyn til bl.a. støy for de som bor over Skjelsvikdalen (bildet) er viktigere enn å få veien raskt. (Foto: Per-Eirik Hekkelstrand) annonse Statens utbyggingsselskap Nye Veier AS står på kravene sine og uttaler at kommunens manglende samarbeidsvilje kan medføre at byggingen av E 18 må utsettes. Ja, og hva så? Vi kan leve godt med nåværende E 18. Og hvorfor lytte til lokaldemokratiet? 16.01.2019 kl 14:24 (Oppdatert 14:48)

Leserbrev

Dersom Nye Veier AS sier ja til å ta hensyn til lokaldemokratiet, kan de bygge en fremtidsrettet vei som også tar hensyn til de som skal leve med veien i all fremtid, og veien kan bygges etter en fornuftig tidsplan. Men vil de vise hensyn? Vil de ta til fornuften? Vi leser i lokalavisene at Nye Veier AS står på kravet om bro i Skjelsvikdalen, i stedet for å lytte til både Porsgrunn kommune, dets politikere og ikke minst velforeningene for den berørte lokalbefolkningen.

Videre leser vi at Statens vegvesen har fått Nye Veier AS til å endre tidligere vurderinger knyttet til krysset på Ås. Nå går Statens vegvesen og Nye Veier AS sammen om å mene at det må bygges et gigantisk kryss/rundkjøring på Ås, i stedet for å lytte til Porsgrunn kommune, dens politikere og ikke minst velforeningene for den berørte lokalbefolkningen.

Det kan jo være mulig å spare noen kroner i Skjelsvikdalen ved å stå på kravene om å bygge en bro. Da er lokaldemokratiets klare røst bare til bryderi.

Det kan også være mulig å bygge et gigantisk og flott veganlegg på Ås, som bygger ned store arealer i et populært friluftsområde, uten at vi som har studert kjøremønster og argumenter finner noen holdbare argumenter for en slik utbygging. Alternativet med en utbygging i redusert omfang, slik lokaldemokratiets røst så tydelig roper om, med et halvt kryss på Ås og Kjørholt, er meget godt både hva gjelder kjøremønsteret og hva gjelder påkjøring til og avkjøring fra nye E18.

Porsgrunn kommune, dens politikere og velforeningene for den berørte lokalbefolkningen står på sine krav om at E18 må bygges slik det fremkommer i det fremlagte planforslaget.

Men hva er reaksjonen fra Nye Veier AS når selskapet ikke får det som de vil? Jo, de truer med at byggingen av ny E18 gjennom Porsgrunn kan bli utsatt i mange år. Det er en trussel som det er vanskelig å ta seriøst, like mye som det er vanskelig å vite om vi skal le eller gråte. Det er staten og Nye Veier AS som ønsker å bygge E18, ikke Porsgrunn kommune. Og ikke lokalbefolkningen. Vi kan leve med dagens E18, så lenge den er åpen. Og dersom vi får en vei vi ikke ønsker, så er det fint at byggingen av den utsettes.

Det ligger svært mye prestisje i at Nye Veier AS skal bygge E18 så fort som mulig, og det fremstår som utenkelig at byggeprosjektet stopper opp i noen kilometer mellom ny firefelts vei fra Oslo til Langangen og ny firefelts vei fra Rugtvedt og sørover. Og dersom det likevel skulle skje, så ville det utvilsomt vært et gedigent nederlag for Nye Veier AS.

Og bare for å være tydelig på det: Velforeningene for den berørte lokalbefolkningen setter selvsagt lokalbefolkningens ve og vel først, og vil ikke ha noen problemer med å sette miljøhensynet som langt viktigere enn hvor raskt E18 bygges. Det er den berørte lokalbefolkningen som vil leve med de store negative konsekvensene dersom Nye Veier AS får lov til å ta «snarveier» i byggeprosjektet, og i vår tid er det langt viktigere å bygge en fremtidsrettet E18, med minst mulige ulemper knyttet til luftforurensning, støyforurensning og psykososiale forhold, og minst mulig nedbygging av verdifulle og populære rekreasjonsområder.

Vi henstiller Nye Veier AS om å ta til fornuften. Legg useriøse trusler i skuffen og lytt til Porsgrunn kommune, dens politikere og ikke minst velforeningene for den berørte lokalbefolkningen - bygg E18 slik den fremkommer i det fremlagte planforslaget fra Porsgrunn kommune.

Når veien er bygget håper vi at Nye Veier AS kan se seg over skuldrene og observere at prosjektet ble gjennomført på en god og hensynsfull måte, og ikke få en flau smak i munnen fordi man ved å overkjøre Porsgrunn kommune, dens politikere og ikke minst velforeningene for den berørte lokalbefolkningen klarte å spare en prosent eller to av den budsjetterte totalkostnaden for prosjektet.

Terje Bakke

på vegne av Hvalsåsen velforening, Fellesforum

for Heistad, Brattås og Skjelsvik, Skavrakåsen

velforening og Skjelsvik velforening