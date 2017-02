Ole (40): «Vi har det som best i starten og slutten. Jeg er altså akkurat nå i bunnen» Kriseløsning: Artikkeforfatteren er klar for sitt første triatlon, men løser det 40-årskrisa? (Foto: Ole M. Stamland(Illustrasjon) Jeg har blitt 40! Førti! Sånn er’e blitt. Det skal visstnok være krise. 02.02.2017 kl 09:14

Denne krisen omtales gjerne etter en «U-teori». Vi har det som best i starten og slutten av livet. Jeg er altså akkurat nå i bunnen av U’en. Kroppen forfaller i takt med forbrenningen, man undrer om de målene som ble satt for 20 år siden er nådd, helsa skranter, håret gråner, den fantastiske interrailen og loffeturen ble det aldri noe av, livet går stort sett med til å undre: Kunne man oppnådd noe mer? Kan jeg ikke få holde meg ung litt til?

Kanskje er det sånn for meg også? Jeg har fått meg trange bukser og artig sveis (vel det siste er kanskje å ta litt hardt i, noe særlig sveispotensiale er det nok ikke igjen). Jeg har fått meg ekspedisjonstelt og gått over Hardangervidda (hadde kanskje vært tøffere med Grønland?). Jeg har løpt ultraløp og gått Svanstulrennet (burde muligens vært Birken?). Og nå står jeg altså her i nyervervet våtdrakt, beredt til mitt første triatlon til sommeren.

Tenk det! Man mener altså at apene på et tidspunkt midt i livet opplever mer angst og mindre glede.

Jeg leste et sted at forskere hadde funnet ut at aper også får en midtlivskrise. Tenk det! Man mener altså at apene på et tidspunkt midt i livet opplever mer angst og mindre glede. Forskerne som kom med denne studien, hevder at biologiske faktorer kan være årsak til midtlivskrise. Kanskje det ikke er tankene om en tapt ungdomstid som plager oss allikevel? Håper uansett ikke jeg møter Kong Loui i mitt første triatlon!

Selv om denne U-teorien i forhold til en opplevd «midtlivskrise» er vitenskapelig bevist, er jeg ikke helt overbevist. «Livet er en jammerdal» er et sitat fra den danske dikteren Gustav Wied, som jeg også har brukt som tittel på et innlegg jeg har skrevet i Varden.

Det er tøft å være ung i dag. Man kan jo undre om jakten på det perfekte liv, oppnå sitt absolutte potensiale og likes på Facebook gjør noe med oss?

Er det virkelig slik at livet bare er rosenrødt når man er ungdom før det dundrer ned i bunnen av U-en i førtiåra for deretter å klatre oppover igjen utover i 50-åra? Jeg er ikke så sikker. Det er tøft å være ung i dag. Man kan jo undre om jakten på det perfekte liv, oppnå sitt absolutte potensiale og likes på Facebook gjør noe med oss? Mange eldre opplever ensomhet og depresjon, og noe av det skyldes kanskje min generasjons jag etter selvrealisering?

Det kunne vært skrevet flere bøker om sosiale medias påvirkning i forhold til vår opplevelse av eget liv og helse. Man kan for eksempel undre om det å ikke omgi seg med et stort antall venner eller prioritere å være tilstede på sosiale arenaer nødvendigvis betyr at man er ensom? Før sosiale medias tid, var det kanskje mer akseptert at noen valgte å gå egne veier? Det å trives i eget selskap eller være en einstøing betyr vel ikke nødvendigvis at man ikke har det bra?

Noen av mine beste opplevelser i livet har jeg når jeg er helt alene med hundene mine, langt inne i skogen og aller helst på jakt etter skogsfugl. Så sjekker jeg status på Facebook og ser at «resten av verden» har vært sammen og åpenbart hadde verdens beste helg i sosialt lag, i alle fall etter bildene å dømme. Hva gjør det med oss? «Her kommer vinteren» sang Jokke, «endelig fred å få»! Nå har Facebook sørget for sosial oppvarming og sommer hele året.

Det er kanskje ingen fasit på hva et godt liv er, men ser man på det hele i et større perspektiv er det vel slik at de fleste som bor i Norge allikevel lever relativt gode liv?

Livskvalitet blir brukt i mange debatter om dagen, og jeg har selvsagt stor respekt for den opplevelsen den enkelte har i forhold til forringet livskvalitet enten det dreier seg om dieselforbud, bompenger, ulv eller alt det andre som debatteres. Det er kanskje ingen fasit på hva et godt liv er, men ser man på det hele i et større perspektiv er det vel slik at de fleste som bor i Norge allikevel lever relativt gode liv?

Vi ser daglig forferdelige bilder fra krigsherjede land og reportasjer om desperate flyktninger på flukt. Jeg leste med beundring om Lill Ayse Tasalan som i stedet for egne ønsker fokuserte på hvordan hun kan bruke sin 40-års feiring til noe godt for andre. I stedet for bare å snakke om alt man burde ha gjort eller kunne ha gjort, er det noen som faktisk gjør det.

Selvsagt bør hver og en av oss gjøre det man har lyst til, det er nok en god investering i egen helsekapital. Samtidig tror jeg det er sunt at vi er inkluderende og oppmerksomme på de rundt oss. Om det å bli 40 kan kalles en av livets uunngåelige vanskeligheter er nok å ta litt hardt i. Jeg skal ikke klage og har det vel egentlig ganske så bra. Jeg gleder meg til triatlon til sommeren, men så var det denne forskningen da. Den sier at midtlivskrisa slår inn for fullt når man er 43,9 år, ikke 40.

Det var en strek i regningen for meg. Jeg trodde jeg skulle vært gjennom det verste når jeg forhåpentligvis kommer i mål etter triatlon til sommeren, men neida, 3,9 år til skal det gå! Hva skal jeg finne på i den tiden? Det kan bli dyrt, og slitsomt! Det er kanskje bare å krype til Autostrada og spørre etter den rødeste og råeste kabrioleten de har?

Ole Martin Stamland (40)