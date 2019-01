På tide med mobilfri skole Mobiltelefon: (Illustrasjonsfoto: Colourbox) Det finnes ingen nasjonale regler for hvorvidt det skal være lov eller ikke å ha med mobil i timen. 11.01.2019 kl 11:13 (Oppdatert 11:19)

Leserbrev

Det er skoleeierne som bestemmer og eierne er den enkelte kommune, som igjen kan delegere ordensreglementet til den enkelte skole.

Forskning viser at skoler som har innført strenge regler for mobilbruk, har fått bedre faglige resultater. En annen ting er at når elever gjemmer seg bak skjermene er det ikke lett for skolen å fange opp hvem som blir sosialt ekskludert og hvem som sliter sosialt. Først når telefonene er borte er det mulig å gjøre noe med det. Altså er mobilforbud et virkemiddel for å hindre digital mobbing som foregår daglig, men også en mulighet for lettere å fange opp elever som faller utenfor sosialt.

Alle skoler som har innført forbud mot mobilbruk i skoletiden, melder om positive erfaringer etter kort tid, noe flertallet av elevene også understøtter.

Argumentene for en mobilfri skole er veldig mange, og argumentene imot er veldig få.

Skien Senterpart vil innføre mobilforbud ved alle kommunale skoler.

Bård Naas

Leder Skien Senterparti