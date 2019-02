«SV vil bygge fylket – og vi vil bygge seriøst» Ådne Naper: Ådne Naper fra SV (Foto: Arkiv) annonse

Foredling, eller eksport av vannkraft? SV ønsker en best mulig strategisk bruk av fellesskapets naturressurser. 01.02.2019 kl 11:36

Leserbrev

I januar 2019 har vi hatt rekorddyr strøm. Den brå endringen i kostnader har vært vanskelig for mange husholdninger. Samtidig eksporterte Norge ni ganger så mye strøm ut av landet som vi importerte for å dekke etterspørselen fra norske kunder.

Er det klokt å rette så stor andel av norsk kraftproduksjon til eksport?

Selvom vi ikke har strøm nok til å forsyne norske husstander til en stabil pris når behovet er størst, bygges det flere kabler for å eksportere enda mer norsk vannkraft ut av landet. Økt eksport og økt forbruk, krever store investeringer på strømnettet. Til nå har Statnett kunne bruke noe av fortjenesten fra eksport til disse investeringene, noe som har holdt prisveksten på nettleie nede for norske forbrukere. Men det er tvilsomt om denne subsidieringen kan fortsette etter norsk tilknytning til EUs energiunion ACER. Derfor risikerer vi at regninga for kraftbransjens kommersielle eksport sendes hjem til norske forbrukere, på toppen av økte strømpriser.

Størsteparten av nye jobber som skapes i privat sektor er innen midlertidige og dårlig organiserte næringer. Det blir tilsvarende færre av de godt organiserte arbeidsplassene i industrien. Produksjon står nå kun for 8% av BNP, og aktiviteten innen industri taper til finanstjenester og petroleum.

Vi må gå fra spekulasjon til produksjon. SV er derfor kritisk til om økt eksport av vannkrafta.

SV vil:

Ha en grundig gjennomgang av samfunnsnytten fra planlagte og påbegynte eksportkabler til Storbritannia og Tyskland, og stanse North Connects eksportkabel

Ha en strategisk bruk av fellesskapets naturressurser for å øke verdiskaping og foredling på fastlandet

Øke andel fastlandsproduksjon på BNP på bekostning av finansnæringen og verdiskaping i oljesektoren

Vi må investere i framtida. SV ønsker å bruke de store pengene på de store oppgavene, på investeringer i skoleungdom, for klima og for et seriøst arbeidsliv.

Offentlig sektor er en stor markedsaktør, og utgjør omlag 85% av all etterspørsel I bygg og anleggsbransjen. Dette medfører stor makt og stort ansvar. Norske arbeidsplasser trues av sosial dumping og svekket organisasjonsgrad. Innen 2030 risikerer vi også å mangle over 100 000 fagarbeidere. Innen 2030 skal Norge også kutte minst 40% av klimagassutslipp. Dette må også gjelde for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Med andre ord må fylkeskommunen bruke sin makt og sine investeringer til å tjene både klima og framtidas arbeidsliv.

SV vil prioritere investeringer i skolene i Vestfold og Telemark, fordi ungdom fortjener gode omgivelser for opplæring. Vi vil bygge fylket, vi vi bygge klimavennlig og vi vil bygge seriøst. Gode løsninger for miljø, reduserte utslipp og styrket bærekraft skal vektlegges. Gode anbudsregler skal også sikre at fylkeskommunens investeringer fremmer rekruttering av lærlinger, fast ansatt fagarbeidere og lokal verdiskaping.

SV vil bygge fylket – og vi vil bygge seriøst!

Ådne Naper, SV