For noen dager siden tillot jeg meg å kommentere et leserinnlegg fra sokneprest Gunnar Thelin i Skien, noen dager tidligere.

Det vil si, han skifter etter eget utsagn mellom tre «forskjellige hatter» i sine leserinnlegg. Da er det ikke enkelt å vite om hans meninger er skrevet som sokneprest, bypatriot og turistguide, eller som markedsfører, som er titler han selv smykker seg med.

Mitt innlegg «La ikke kirkebygget hindre Skiens byutvikling» skrev jeg i den tro at dette var en relativt balansert og forsiktig kommentar til Thelins leserinnlegg. Der tok jeg åpenbart feil. Thelins svar oser av indignasjon og fordømmelse mot en politiker som våger å antyde at kirkens elite ikke alltid har rett i sine påstander. Likevel skriver han: «Litt meningsutveksling tåler vi»; selv om det er åpenbart at akkurat det tåler han ikke.

Uansett har jeg vansker med helt å ta hva Thelin egentlig forsøker å meddele meg og leserne. Han skriver: «Beklager, Bolstad, men du må nok gå langt grundigere til verks arkitektonisk, kulturelt, historisk og kunstmessig når du forsøker å plassere Skien kirke på linje med bykirker i verdens metropoler.» Hva i alle dager er det Thelin mener?

Jeg påpekte at noen av verdens mest berømte kirkebygg absolutt ikke nyter en tilværelse frittliggende på en stor plass med innsyn fra alle kanter. Jeg har ikke nevnt andre arkitektoniske elementer enn korskirke og basilika, og satt benevnelsen på Skien kirke som «katedral» i anførselstegn. Og jeg kunne nevnt en lang, lang rekke kirker i Europa og resten av verden, men det tjener ingen hensikt.

Jeg har ikke til hensikt å konkurrere med Thelin om å ha sett flest kirker i verden av oss to. Men jeg antar jeg ville ligget godt an. Han forsøker å imponere med å fortelle at han i fjor besøkte 35 kirker i Roma på en uke. Da kan det nevnes at Roma faktisk har over 1.000 aktive kirker. Jeg har besøkt en brøkdel av dem.

Thelin forteller at han samtidig med kirkebesøkene studerte M.de Caravaggio. Jeg antar at han da mener den berømte 1600-tallsmaleren som har utsmykket en rekke bygg, bl.a. en rekke kirker. Han virket i Roma, Napoli, Malta og Scicilia. Men til Thelins opplysning het han Michelangelo Merisi, og fikk senere tilnavnet Da Caravaggio etter byen der han var født.

Nå tilhører jeg den forhatte gruppen politikere. Et av Thelins anliggender er tydeligvis å fortelle hvor grenseløst udyktige Skiens politikere er generelt, og undertegnede spesielt. Dømmesyke er dessverre et av kristenfolkets største laster, og langt fra bibeltro.

Styrken til oss politikere er at vi sørger for å hente faktadokumentasjon og danner oss en mening ut fra fakta. I tillegg har noen av oss, selv vi uten teologisk embedseksamen, tilegnet oss noen små kunnskaper ved siden av, dannet fra andre fag og bransjer. Likevel, Thelin liker dårlig mine «omtrentligheter». Og «menighetsrådet arbeider alltid seriøst med slike høringer», som han skriver.

Hadde Thelin arbeidet seriøst med denne byggesaken, hadde han nok ikke nøyd seg med å svelge opplysningene han har lest i lokalpressen. Da ville han vært adskillig bedre orientert enn hva han faktisk er.

På gateplan mot Louisesgate skal det bli en Meny-butikk. Menykjeden har et absolutt krav om minst 50 parkeringsplasser utenfor butikken. Derfor kan ikke byggkroppen i det som blir betegnet som byggets 1. etasje trekkes ut til det som kalles «maksutbygging».

Det må være plass til to rekker med parkeringsplasser foran butikken. Dessuten når det gjelder boligetasjene, skal leilighetene være gjennomgående fordi det ikke er mulig å selge leiligheter som kun er østvendte. Det betyr at bygningskroppen for boligdelen vil bli relativt smal, og mye smalere enn hva som er maksimalt tillatt. Dette kunne Thelin funnet ut dersom han hadde satt seg inn i saken. Derfor er min påstand at bygget «ikke i noen betydelig grad vil hindre innsyn til kirken».

Det skal bygges bro over til Lietorvet som en gangforbindelse. Under broer er det gjerne luft eller vann, og derfor er det merkelig at Thelin mener han må «snike seg i en trang korridor langs Lietorvets østvegg».

Så er det faktisk mulig å være enig med Thelin i at det er en relativt tvilsom form for byutvikling kun å bygge leiligheter og legge til rette for den eldre, velsituerte befolknings-gruppen, mens unge nyetablerte holdes utenfor boligmarkedet av skyhøye priser.

Thor Arild Bolstad