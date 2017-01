«Uttrykket assosieres med manglende tiltak eller nøling. Og unnskyldninger, ikke minst» Trening: Det er slett ikke nødvendig å gå på Gaustatoppen hver dag, men det er viktig å finne en treningsform som en trives og har det gøy med, og som ikke fører til at en gir opp etter noen få uker. (Foto: Torstein Bøe, NTB scanpix) : Kine Antonsen Vernepleier og personlig trener (Foto: ) I disse dager er det en sunnhetens bølge over det ganske land. Samvittigheten etter de siste ukenes inntak av julekos har for mange blitt røsket godt i. 04.01.2017 kl 20:45 (Oppdatert 20:53)

Ved inngangen til et nytt år er det lett å legge store planer for hvor veien skal gå videre. Med champagneglasset i hånden og med humøret på topp er intensjonene ofte mange, og ikke minst gode. Det skal bli ordning i sakene. Det skal begynne å trenes!

Dagen derpå er det ikke alltid like stas å tenke på disse forsettene som kanskje dukket opp på tampen av året. Når kjolen stramma litt mer enn den gjorde på julebordet i slutten av november, eller når øverste knapp i dressbuksa måtte ofres. Klærne skal uansett ikke brukes på lenge, det er kaldt ute, det er lenge til sommer og mindre tøy. Det er mer fristende å bare fortsette i den samme tralten, det er jo uansett vanskelig å få det til. Det passer ikke akkurat nå, nyttårsforsetter holder ikke uansett, treningssentrene er fulle, det er mest sannsynlig glatt ute. Joggeskoene klemmer over tærne, det er en ny serie på TV, det er så mye som må gjøres hjemme.

Det er akkurat dette som er den velkjente dørstokkmila, den mila som er den aller tøffeste å beseire. På Wikipedia står denne forklaringen av begrepet: Dørstokkmil, oftere brukt i bestemt form «dørstokkmila», er et uttrykk for avstanden det kan føles å gå før en er ute av huset, altså over dørstokken, når motivasjonen mangler. Uttrykket assosieres med manglende tiltak eller nøling. Og unnskyldninger, ikke minst.

Alle har vi en tanke om hva trening er og hva det skal gjøre med kroppen. Som regel har vi med oss et sett av erfaringer knyttet til fysisk aktivitet, og kanskje er ikke alle disse erfaringene like oppløftende. Det er aldri stas å komme sist i enhver fysisk utfordring. Det er ikke gøy å føle at man er døden nær på vei opp til den minste titopper’n når andre passerer uanstrengte forbi.

Det er heller ikke så gøy å finne fram treningsbuksa som satt som et skudd tidligere, men som nå ikke kommer lengre enn til midt på lårene. Kanskje fikk du vondt i ryggen sist du trente, eller kanskje følte du deg utilpass? Vi har alle med oss forskjellig bagasje og for noen så setter dette kjepper i hjulene når det kommer til aktivitet.

Så, før du blir skikkelig bekymret over årets forsett som ikke har gått som først planlagt, eller du alt har begynt å tenke at trening ikke er for deg: Du må bare finne begynnelsen først! Det er gjerne ikke så mye som skal til bare du begynner i den riktige enden, og kanskje gjør ting litt enklere enn du først hadde sett for deg. Når treningen blir for vanskelig lærer kroppen veldig lite. Den har rett og slett nok med å komme seg igjennom og prøve å holde tritt. Når kroppen ikke forstår hva den blir utsatt for sier den gjerne i fra, og da i form av vondter. Vond rygg, vonde knær, vonde skuldre. Ofte gir den også signaler som gir vondt i vilja, og da er det lett å gi opp.

Hvordan løser du da denne dørstokkmila som virker så uendelig lang? Gi deg selv tid. Begynn i det små, og øk deretter når du er klar. Å gå ut for hardt ender alltid brått. Innse at du blir bedre på det du øver på. Blir du totalt utslitt av å gå en lang bakke er løsningen å finne en litt mindre bakke og trene i denne. Du blir ikke så mye bedre til å gå i bakker om du prøver å trene deg opp ved å gå på flatmark.

Trening krever som oftest noe av deg, men det trenger ikke alltid å være et slit. Kanskje kjenner du ikke alltid dette overskuddet av energi som stadig nevnes som en effekt av treningen, men det kommer etter hvert. Bruk litt tid på å teste ut hva du synes er gøy. Ikke tro at naboens spesialtilrettelagte treningsprogram er løsningen for deg. Det skal godt gjøres om hans og din startstrek er på samme sted. Viktigst av alt: Velg å ha trua litt lengre enn du helst vil.

Det er som gruppa «Tre små kinesere» på nittitallet fortalte oss:

«Dørstokkmila

Kan vær tung å gå

Men d kjæm ein vakker dag

Da du bærre må, forstå

At ska d skje nå må du vandre

Dørstokkmila»

Du må rett og slett bare bestemme deg.