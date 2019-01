Mellom 70 og 80 av julekortene skulle vært sendt til hver enkelt brannkonstabel Brann galleri osebro: Det var kvelden 3. mai det begynte å brenne i Galleri Osebro i Porsgrunn. (Foto: Varden-tipser) annonse Krevende og viktige måneder med hardt arbeid i Galleri Osebro har stått i veien for andre mer takknemlige oppgaver. Beklageligvis. For hundrevis av julekort burde for eksempel vært sendt fra oss til dere på tampen av 2018 – men vi håper å nå fram til dere alle her. Nå 16.01.2019 kl 14:38 (Oppdatert 14:52)

Mellom 70 og 80 av julekortene skulle vært sendt til hver enkelt brannkonstabel i Bamble, Porsgrunn og Skien som en takk for enestående innsats under den tragiske brannen i Galleri Osebro den 3. mai. Er dere klar over at dere reddet ut tusenvis av kunstverk for mange millioner kroner – i tillegg til å gjennomføre slukningsarbeidet? Er dere kjent med hvor takknemlige kunstnerne i galleriet er – for at deres årelange arbeider har latt seg bevare eller restaurere på bakgrunn av rask håndtering fra dere alle? Nei. Men det ville vi ha skrevet mye om i de julekortene.

Over 150 kunstnere rundt om i Norges land, og som er en del av galleriets portefølje, burde ha fått hvert sitt julekort også. Som takk for tålmodighet. Som takk for oppløftende hilsninger. Som takk for at dere ikke har nølt med å sende oss andre livsverk til galleriets oppbygging av ny varebeholdning, og at dere stiller opp til utstillinger med glede. En takk for at dere fortsatt har tillit til oss, og for at dere så tydelig uttrykker dette med ord og handlinger. Flere av dere har sendt oss julekort med rørende ønsker; om at galleriet overlever og kommer seg på beina igjen, at det er mye viktigere enn all verdens forsikringsoppgjør, at dere står sammen med oss på veien videre. Sånt gir oss ekstra krefter når det røyner på, og møtene med diverse utfordringer kan oppleves endeløse.

Mange julekort skulle også vært sendt til store og små oppdragsgivere; dere som forstår at galleriets kunstneriske kompetanse og faglige styrker ikke gikk opp i røyk i mai. Dere som hyrer oss inn til utsmykkingsoppdrag i ulik størrelsesskala. Mange av dere har holdt galleriet flytende de siste månedene; sikret oss økonomisk og forhindret permitteringer av dyktige og svært dedikerte ansatte i en sårbar gjenoppbyggingsfase. Vi håper dere ønsker flere av våre konsulent- og utsmykkingstjenester i 2019 – vi strekker oss langt for å imøtekomme alle forespørsler.

Så, kjære familie, venner, venners venner, naboer, kommuner, huseiere, næringsdrivende, faste og nye gallerikunder: Tusen, tusen takk! For hjelp til rydding, gulvsliping, kakebaking, maling, snekring, nedvasking, vinduspuss, bæring, kunsthandel, oppmøte til galleriets nyåpning 16. juni, deltakelse ved utstillingsåpninger, heiarop, klapp på skuldre, de utallige varme klemmene og gode orda.

Vi har børstet av oss aska. Det lukter ikke lenger brent.

Vi er der vi skal være: I Galleri Osebro - i Osebro-strøket.

Alt godt til dere alle for 2019 - vi håper å se deg i galleriet snart!

Beste hilsen fra Siv Gyri Skredtveit,Tone Oppsato,Torunn Beathe Johannessen,Trude Lyng, Lene Aspen Nilsen, Arne Lyng, Helge Pedersen og Karianne Torbjørnsen