– Nå er jeg skuffet. Jeg synes ikke du er inkluderende som ordfører, Robin

SKUFFET: Eier av Dollhouse & Otto Linn Marie Dehli Nøringset.

LESERBREV:

Kjære Robin

For snart to år siden ble jeg invitert av Feste Landskapsarkitekter til å holde et innlegg på et folkemøte arrangert av dem og Porsgrunn Kommune på Kafe Elvebredden. Bakgrunnen for møte var utviklingen av Vessia og Franklintorget og både næringsliv, politikere og innbyggere var invitert. Jeg var høygravid og hadde akkurat gått ut i permisjon, men dette var viktig for meg å være med på så jeg takket ja. Nervøs og engasjert holdt jeg en kort presentasjon om hva næringslivet i Brustrøket mente var viktig i planleggingen for å tilrettelegge for videre drift og by-trivsel.

Vi hadde noen dager i forveien fått sett en skisse av planene og var positivt innstilt til denne. Denne skissen ble ikke vist frem på møte, det ble ingen skisser. Meningen var at vi alle skulle komme med ideer og løsninger, en god gammeldags brainstorming med næringslivet, politikere og innbyggere. Vi ble delt inn i grupper og fikk utdelt ulike områder av byen som vi skulle komme frem til gode løsninger. Etter en stund med drøfting skulle en fra hver gruppe legge frem for resten av forsamlingen det vi hadde kommet frem til. Folk var entusiastiske. Vi snakket sammen, diskuterte ulike alternativer, vi var med på å bidra.

Møtet ble rundet av med at du Robin kom frem og sa en del ord. Du takket for mange gode innspill. Du forklarte at vi ikke skulle være redd for parkeringsmuligheter. «Dere» slet allerede med det og at besøkende ved rådhuset ikke fikk parkering. Du sa at selv om det var mange ledige parkeringer på Kjølnes så hjalp ikke det for dem som skulle handle i byen eller ha møter på rådhuset. Jeg gikk ut glad. Jeg var stolt over at vi kunne sitte sammen, snakke og drøfte ulike løsninger på tvers av bakgrunn. Jeg syntes du var inkluderende Robin som åpnet opp for dialog og samarbeid om videre planlegging.

Nå er jeg skuffet. Jeg er skuffet over at vi ikke kan sitte sammen, snakke og drøfte ulike løsninger på tvers av bakgrunn. Jeg synes ikke du er inkluderende som ordfører Robin og dere har ikke vært interessert i dialog eller samarbeid om videre planlegging i Porsgrunn Sentrum. Den kvelden for snart to år siden hvor vi kom sammen, brukte tid på engasjere oss og prøvde å finne løsninger som skulle fungere for alle, den føles nå totalt meningsløs.

Mvh Linn Marie Dehli Nøringset

Eier av Dollhouse & Otto