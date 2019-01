Når svarene uteblir Når svarene uteblir: (Foto: Tegning av Ole Johnny Hansen. ) Lørdagskommentar. 05.01.2019 kl 08:37 (Oppdatert 08:46)



I begynnelsen av august 2013 ble Linn Madelen Bråthen funnet død i vannet ved Sandøya. Det vi kan være nokså sikre på, er at hun døde etter å ha falt fra Breviksbrua. Politiet i Vestfold, som etterforsket saken fordi den antatte gjerningspersonen var politimann i Telemark, ville ta ut tiltale for drap. Slik ble det ikke.

«Riksadvokaten har konkludert med at det ikke er bevismessig grunnlag for å ta ut tiltale for forsettlig drap. Det skal derimot utferdiges tiltale for å ha forlatt fornærmede i hjelpeløs tilstand med den følge at fornærmede omkom, subsidiært for å ha avgitt falsk forklaring som vitne i saken», skrev Riksadvokaten i en pressemelding i februar 2014.

Vi kan ikke vite nøyaktig hvorfor Bråthen døde. Det vi imidlertid vet, er at politimannen ble dømt til fengsel i 2,5 år for å ha forlatt kvinnen i hjelpeløs tilstand med døden til følge. Vi vet også at politimannen løy. Tingretten mente at «tiltaltes opptreden den første tiden etter at Linn falt fra brua framstår som hensynsløs» og «at man kan utelukke at tiltaltes forklaring – både om sitt forhold til Linn og om at det ikke var noen krangel på Breviksbrua før Linn falt i vannet – er riktig». Allerede før den første rettssaken ble politimannen avskjediget fra sin stilling fordi han ikke hadde snakket sant.

Det er ikke til å komme fra at det var vanskelig for mange å forstå – og særlig for Bråthens etterlatte – at rettssaken ikke handlet om et drap, men at en politimann hadde forlatt henne i «hjelpeløs tilstand». – Jeg forstår at man kan ha magefølelsen på at det her har vært et drap. Men det er ikke nok, vi må ha bevis, sa statsadvokat Kjell Omholt i tingretten.

Vi vet ikke om Linn Madelen Bråthen ble drept.

Kari Grønnestad forsvant i juni 2012. Den 19. april 2015 ble hun funnet. I et hundebur i havnebassenget i Skien. Riksadvokaten mente at Grønnestad «ble utvilsomt drept på de siktedes bopel den 4. juni 2012». De siktede var Grønnestads datter og daværende samboer. I fjor ble de dømt til åtte og seks måneders fengsel for likskjending. Politiet har erkjent at de ikke gjorde en god nok jobb i denne saken, og har beklaget. Til tross for dette vil det, for all framtid, være slik at det er usedvanlig krevende å forstå at ingen er dømt for å ha drept Kari Grønnestad.

For vi vet hvor Kari Grønnestad ble drept og at paret plasserte liket i et bur og dumpet det i havnebassenget, men ikke hvem som drepte henne.

I juli 2017 ble André Vollen funnet død i Odins gate i Skien. Han ble, etter alt å dømme, slått i hjel med øks. Riksadvokaten tok ut drapstiltale mot en 30-åring. Da saken var over etter to uker, konkluderte vår erfarne krimjournalist, Jon-Inge Hansen, med at «det er ikke til å fatte at det har vært mulig». Han beskrev rettssaken som «mer og mer uvirkelig»; det ble ikke lagt fram tekniske bevis som entydig knyttet den tiltalte til drapshandlingen og det ble ført vitner som knapt var til å forstå eller mente at en annen person hadde utført drapet. Riksadvokaten henla saken mot denne andre personen og rettssaken kulminerte med at aktor la ned påstand om frifinnelse for den tiltalte.

Vi vet ikke hvem som drepte André Vollen.

Hjalmar Johnsen forsvant på vei hjem fra et selskap den 15. september 2017. Fem dager senere ble han funnet død i havnebassenget i Skien. Torsdag kunne Varden fortelle at en 36-åring er tiltalt for brudd på veitrafikklovens paragraf 31 for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, straffelovens paragraf 288 for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse eller å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende hadde en plikt til å dra omsorg for, veitrafikklovens bestemmelser om hjelpeplikt når man er innblandet i trafikkuhell og veitrafikklovens paragraf 21 om å føre kjøretøy i ruspåvirket tilstand.

Det han ikke er tiltalt for, men som han var siktet for, er uaktsomt drap. På spørsmål fra Varden om hva som gjorde at tiltalen ble slik den ble, forklarer statsadvokat Håvard Kalvåg, som har tatt ut tiltalen, at «det er en helhetsvurdering av opplysningene som foreligger i saken» og at «da ser vi også på bevisbyrden og de strenge kravene til bevis som vi har».

I tiltalen framkommer det at 36-åringen «var ikke tilstrekkelig aktpågivende og varsom i det han syklet på Hjalmar Johnsen, født 6. februar 1955, som på grunn av påkjørselen falt over rekkverket og ned i Damfoss hvor han døde». Så vidt jeg forstår, skal den tiltalte ha fortalt at han trodde han hadde kjørte på «noe» med sykkel, uten å ha skjønt at det var et menneske – som døde som følge av kollisjonen. Tiltalte skal ha vært «full». Hans forsvarer, Tollef Skobba, mener det dreier seg om en ulykke.

Jeg kan forstå de som har problemer med å akseptere at en relativt storvokst mann faller over et 1,1 meter høyt gjerde etter å ha blitt påkjørt av en annen på sykkel. Endog etter at vedkommende som angivelig kjørte på ham ikke fikk med seg at det var en person han kjørte på. Det er sikkert mulig i teorien, men jeg er neppe alene om å stille meg undrende til at dette kan ha skjedd i praksis.

Vi kommer ikke til å få vite om Hjalmar Johnsen ble drept, om enn som følge av uaktsomhet. Det vil ikke rettssaken gi svar på, for systemet er bygget opp slik at en rettssak skal og må ta stilling til tiltalespørsmålene. En rettssak er ikke et ledd i etterforskningen.

Dermed vil vi kunne ende opp med å ikke få svar på det «alle» lurer på. Og at noen blir dømt for noe. I det minste.

Man må kanskje være jurist for å forstå dette fullt ut. For lekfolk, meg selv inkludert, er det vanskelig å begripe de juridiske spissfindighetene som fører til at en sak blir som den blir. Det er betimelig å påpeke at de som beskyldes for lovbrudd behandles på en ordentlig måte. Vi kan ikke dømme folk uten at det er «bevist utover enhver rimelig tvil». Og det er verdt å minne om at det ikke er alt det er mulig å finne svar på. Vi kan kanskje ikke forvente at politiet skal oppklare absolutt alle saker – ved å fjerne enhver rimelig tvil. Historien er full av saker der det har vist seg umulig å finne svar. Dessuten er det aldri to saker som er helt like, og med ulike utfordringer, men nå har det, i Grenland, vært flere saker, på kort tid, der vi sitter igjen med spørsmål som ikke er besvart.

Grønnestad- og Vollen-sakene er, helt ubestridt, drap og ingen er - i alle fall fram til nå - dømt for drapene. I perioden 2008-2017 var det 296 drapssaker i Norge, ifølge Kripos. Sju av dem er uoppklarte. Hvilket betyr at 97,6 prosent av alle drapssaker i Norge oppklares. Og at to drapssaker uten kjent gjerningsperson er ganske mange og nokså uvanlig. Selv om det «bare» er to.

Dette er ubehagelig, bør være svært ubekvemt for politidistriktet og gjør at det er mulig å reise spørsmål om hvorfor. Ikke bare fordi det er viktig i seg selv å oppklare svært alvorlig og brutal kriminalitet, men også fordi det er nødvendig for alle som, på en eller annen måte er involvert, å komme videre. I den grad det er mulig.

Bør det bli flere slike saker? Svaret på dette gir seg selv. Vil jeg anta.

God helg, Telemark!

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør