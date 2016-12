Noen enkle juleønsker : (Foto: ) Jeg liker jo å tenke at jeg er en nokså enkel fyr. Som ikke stiller altfor store krav. Unntatt til meg selv, da. 24.12.2016 kl 09:56

Tom Erik Thorsen

Tlf: 35 54 32 18

Som leder er jeg pålagt å si sånne ting. Det er for øvrig en av de mest brukte lederløgnene. Min dør står for øvrig alltid åpen, som vi sier.

Åpne dører har det vært i forretningene den siste tiden. Både sent og tidlig, og folk har visst å benytte seg av dette. For å handle julegaver. Vi har løpt frenetisk rundt for å finne ting vi kan kjøpe til folk som ikke trenger tingene vi kjøper. Det er sånt vi driver med når det er jul. Helt uavhengig av hvor mange bomber som faller i hodene på barn i Aleppo og andre steder i verden. Sånn er det bare. Men kanskje vi kan ønske oss fred på jorda? Er det ikke blitt veldig mye mindre fred den siste tiden? Blir ikke alt bare verre og verre? Svaret er nei. Heldigvis.

Det vil si, det kommer an på hvordan man ser på det, definerer og regner, men trenden og utviklingen etter den andre verdenskrigen og den kalde krigen har vært klar: Det blir færre konflikter og er færre som er blitt drept. Sagt på en annen måte: Det var mer krig før. Det vi nå ser i Syria peker imidlertid i en annen retning. Det er fortsatt en god idé å ønske seg fred på jorda.

Skal vi fortsatt ønske oss færre fattige? Absolutt, for det er fortsatt 800 millioner mennesker som lever på under 1,25 dollar om dagen, men vi skal huske på at mer enn én milliard mennesker er løftet ut av ekstrem fattigdom siden 1990. FNs tusenårsmål om å halvere antall ekstremt fattige ble nådd i 2010, altså fem år før det opprinnelige målet. Det er fortsatt nesten 800 millioner mennesker som er underernærte, men andelen underernærte i utviklingsland er halvert siden 1990. Det er fortsatt 57 millioner barn som ikke går på skole, men stadig flere gjør det; andelen barn som går på skole i utviklingsland er økt fra 83 til 91 prosent fra 2000 til 2015.

Andelen unge mellom 15 og 24 som kan lese og skrive har utviklet seg helt likt, fra 1990 til 2015. Det blir stadig mer likestilling, selv om det er langt igjen. Barnedødeligheten er blitt halvert. Antall mødre som dør i barsel er halvert og antall nye hiv-tilfeller er redusert med 40 prosent fra 2000 til 2013. For å nevne noen tall fra FN. Mye er langt fra bra, men det går bedre med verden. Vi kan fortsatt ønske oss at ting skal bli bedre.

Vi kan fortsatt ønske oss mindre forskjeller og at færre skal ha det vanskelig. Også i vårt eget land. For mange faller utenfor. Vi kan fortsatt ønske oss bedre og mer miljøvennlige løsninger, lavere utslippstakt og likelønn. Vi kan fortsatt ønske oss lavere skatter og at Odd tar seriegull.

Vi kan ønske oss mer toleranse og respekt for andre mennesker. Og større respekt for at vi har noen tradisjoner her i landet. Som julefeiring. Samtidig som det er en god idé å ønske seg litt mer forståelse for andre kulturer og religioner.

Når vi ser hvilken komedie som stelles i stand når vår nye justisminister Per Willy Amundsen (Frp) blir utfordret på alt det hårreisende han har sagt, kan vi ønske oss politikere som i større grad svarer på spørsmålene de får. Noe som bare understrekes med to linjer under ved å spille av Dagsnytt 18-utgaven der Ap sendte den ukjente stortingsrepresentanten Torstein Tvedt Solberg for å forsvare partiets standpunkt i saken om etterlønn. Det er jo til å grine av at vi har partier og politikere som ikke evner å innse at de tok feil eller kan svare for seg når folk spør.

Vi kan kanskje også ønske oss politikere som ikke synes det er en god idé å drikke øl på skattebetalernes regning eller reise verden rundt uten å få noe annet ut av det enn bleike rapporter.

Det er heller ikke til å begripe at vi, i verdens rikeste land, kan ha en julefeiring med så få helligdager. Det er bare å ønske seg noe annet til neste jul. Og få ønsket oppfylt.

For egen del ønsker jeg meg flere timer i døgnet. Dette livet byr på så mange fantastiske muligheter at det er vanskelig å rekke over halvparten. Enten det er jobb eller privat. Jeg ønsker meg også en forståelse av hvor usannsynlig heldig jeg er. Hvordan jeg har vunnet i livets lotteri. Bare fordi jeg er født her i landet. Jeg tror imidlertid ikke at jeg trenger å ønske meg en bedre forståelse av at det ikke er flaks, men hardt arbeid som gjør at man lykkes. Enten det er hjemme eller på jobb. Og jo mer man øver, jo mer flaks har man, som en profesjonell golfspiller en gang sa.

Og det ser ut til at vi fortsatt må ønske oss snø til jul. I alle fall i lavereliggende strøk.

De aller, aller beste ønsker for en god og fredfylt jul overbringes herved. Måtte den bli god, enten du er ved fjorden eller fjellet. Eller et sted midt imellom.

Riktig god jul og god helg, fra alle oss i Varden!