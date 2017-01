Vennetur til feriebyen Minot LESERBREV: Fra Hedda Foss Five, ordfører i Skien. (Foto: Fredrik Nordahl) De siste månedene har det vært gjentatte oppslag om Skien kommune og Telemark fylkeskommunes tur til Minot og Minnesota i USA. 10.01.2017 kl 07:51 (Oppdatert 08:01)

Sist lørdag hadde Vardens sjefsredaktør Thorsen nok en sterk meningsytring vedrørende et par episoder som inntraff på denne nesten ukelange studieturen, blant annet denne berømte «morrapilsen», som Varden har valgt å kalle den. Et glass øl som ble inntatt av enkelte søndag morgen på en mellomlanding, før hele delegasjonen skulle sette seg på et fly til USA, et døgn før noen skulle på noe som helst jobboppdrag. Beklageligvis, og uten onde hensikter, ba altså delegasjonslederen om refusjon på dette, og fikk disse pengene da tilbake.

Med bakgrunn i medienes oppslag kunne man jo fått inntrykket av at politikerne selv har bedt om denne refusjonen. Det ble ikke gjort, og vi utarbeider også retningslinjer nå – slik at vi ikke skal komme i en tilsvarende situasjon en annen gang.

Sjefredaktør Thorsen skriver at Varden lager så mange gjentagende artikler om disse episodene fordi de var så «teite». Uttrykkene som verserer er «vennetur», «umoralsk», «politikere som rører seg inn», «teit», og lignende kraftuttrykk. En fri presse må naturligvis skrive og tenke det man har behov for. Men plassert midt i denne saken, som jeg er, oppleves det særdeles lite nyansert.

Det riktige er at Skien kommune har hatt et vennskapsbyforhold med Minot i over 20 år, som startet dengang vi hadde Handelsstevnet, som lignet på deres Høstfest. Thorsen kan imidlertid være trygg på, at ved at en ordfører (eller annen politiker) avsetter seks hele dager til en reise mener man det skal gi utbytte.

Jeg synes det er helt på sin plass at medier og journalister følger godt med på hva skattebetalernes penger brukes til, og slike studieturer koster en del, og derfor bør absolutt nytteverdien diskuteres.

Av den grunn drar jeg sjeldent i embedets medfør på utenlandsturer, fordi jeg er svært opptatt av nytteverdi og effekt, i tillegg til at det er svært belastende for familien.

Derfor ble også Varden invitert med på turen til USA, for å følge oss hver eneste dag, og dermed har større forutsetninger for å rette et kritisk blikk både på innhold og pengebruk.

Det må være lov å peke på at den kritiske dekningen av denne turen har vært nokså lettvint. Det er lett å finne reiseregninger i et transparent kommunalt system og blåse opp små hendelser. Verre er det med andre ting - som å finne ut hva de virkelig store pengene går til, og om denne pengebruken er hensiktsmessig for lokalsamfunnet og skattebetalerne.

Varden har jo flere ganger vært på tur i denne delen av USA før, blant annet med nåværende nyhetsredaktør Eirik Haugen og den dyktige fotografen Fredrik Pedersen i spiss. Den gang ble det skrevet interessante, og engasjerte artikler fra denne turen, som inneholdt deler av det samme programmet som Skien kommunes delegasjon gjennomførte i høst, med historien til telemarkingen Sondre Norheim som hovedfokus.

Men Varden takket nei til å bli med oss på tur. Visstnok av økonomiske årsaker, noe jeg synes er synd, med tanke på helhetlig og oppdatert innsikt i en sak som Varden åpenbart er meget interessert i.

Da hadde man i allefall sett at det ikke var mye rom for annet enn hektiske forberedelser, møter, finpussing på taler, bedriftsbesøk, ekskursjoner, representasjon, og mye mye mer. Og slett ingen morrapils. Da kunne man bedre vurdert om dette har noen verdi for Skien og Telemark.

I stedet velger avisa å etterlate inntrykk av at dette var en vennetur, ja, nærmest en fylletur, der man ikke oppnår noe som helst av verdi for distriktet vårt. Jeg har til gode å møte en eneste politisk kollega som vil dra på tur for turens skyld.

«Vaffel-Stine» ble benyttet som en viktig kilde for å avdekke mangelen på utbytte for fylkeskommunens internasjonale satsning. Nøyaktig samme tidspunkt året før, altså september 2015, gir hun i et intervju med Varden, uttrykk for takknemlighet i hvor mye hjelp og støtte hun HAR fått av næringsapparatet som Telemark fylkeskommune har vært med å bidra økonomisk til. Da må man spørre seg hva som skjer. Et betimelig spørsmål fra Varden burde i allefall vært; hvorfor mener du det motsatte nå enn hva du sa i vår avis for ett år siden? Har det skjedd noe? For øvrig kan jeg legge til at den dyktige kvinnen nylig redegjorde via «Green Voices» om bistanden fra «Sons of Norway», Centre of Innovation», «Norway House» - altså fylkeskommunens amerikanske næringskontakter.

Jeg har stor respekt for mediene i Telemark, for dyktige journalister, og for kritiske blikk på slike som meg og andre folkevalgte beslutningstakere.

Likevel er det en balansegang mellom å være kritisk, og det å etterlate et inntrykk som skaper hissige debatter i sosiale medier, men som ikke er dekkende for sakens realiteter.

Jeg har nevnt noen eksempler i dette innlegget som jeg håper underbygger det poenget. Ordbruk er for eksempler en viktig del av dette. Ord kan fort misbrukes og føre til politikerforakt og mangel på tillit. Det er ingen tvil om at det tas ukloke og sikkert også feilaktige beslutninger av og til av slike som meg og rundt meg, og der skal definitivt mediene ha sin viktige rolle som formidlere av dette, men rollen som påvirkningskraft og meningsmakt bør man også ha et bevisst forhold til.

Hedda Foss Five, ordfører i Skien