Overgangsår for nybilene FORANDRINGER: En ny standard for å måle forbruk og utslipp på biler vil påvirke utvalget av nye biler. (Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix) Fra 2019 skal en ny målestandard legges til grunn for avgiftslegging av nye biler i Norge. Dette vil påvirke modellutvalget, sier importørene. 25.02.2018 kl 18:00

Morten Abrahamsen / NTB

I løpet av 2018 skal det fases inn en ny målestandard basert på det som kalles WLTP-syklusen (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), som skal erstatte NEDC (New European Driving Cycle). Den nye syklusen gjør at flere bilmodeller vil få helt andre utslippstall, siden WLTP har lengre kjøretid og større variasjon når det gjelder hastighet.

– 2018 blir et overgangsår, sier Marius Tegneby, kommunikasjonssjef hos den norske BMW-importøren.

Han skisser opp et marked der noen biler, som er mot slutten av sitt livsløp, vil selges til de ikke passer inn i det nye systemet. Andre modeller kan trekkes ut av markedet en periode før de dukker opp med nyere teknologi, mens de nyeste modellene allerede er tilpasset de nye systemene.

Utfordring

Tegneby sier at overgangen kan bli en utfordring både for bilselgere og kunder.

– Her vil Norge rammes i større grad enn mange andre land, siden vi har et avgiftssystem som baserer seg på utslipp. Dette gjør at selve utvalget av hybridbiler også vil være i en overgangsfase.

– Her vil jeg absolutt anbefale kundene å ta kontakt med forhandlerne, de skal ha oversikt, sier Tegneby.

– Overgangen til WLTP vil føre til at det i en periode blir et produksjonsopphold for flere av våre modeller, også A3 e-tron og Q7 e-tron. Samtidig har vi godt med biler både i bestilling og på lager, så inntil videre arbeider vi som normalt, sier Øyvind Rognlien Skovli hos den norske Audi-importøren.

– I løpet av 2018 må alle modeller over på WLTP, også de ladbare hybridene. Altså vil det skje suksessivt gjennom året. BMW reduserer ikke utvalget av ladbare hybrider som et resultat av WLTP, men livssyklusen til enkelte modeller vil påvirke modellutvalget, sier Tegneby.