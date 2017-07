10 mål svidd av i skogbrannen – må trolig etterslukke også onsdag SPRER SEG: – Den har spredd seg en god del sørover mot sentrum. Men er fremdeles lokalisert bare på toppen av Kollen, sier fotografen. (Foto: Tom Ivar Jørgensen) MYE RØYK: Det er mye røyk som stiger opp fra skogen. (Foto: Tom Ivar Jørgensen) annonse 10 mål skog har brent ned i skogbrannen i Skien. Nå mener brannvesenet å ha kontroll, men etterslukkingen kan ta tid. 03.07.2017 kl 12:53 (Oppdatert 04.07.2017 kl 12:04)

Det var mandag ettermiddag at Skien brannvesen rykket ut til et skogsområde ved Skådalsvegen, etter melding om røykutvikling.

Da brannmannskapene ankom stedet viste det seg at et større skogsområde sto i full fyr, og dermed måtte et skobrannhelikopter bli tilkalt.

Ikke vann i nærheten

Tom Ivar Jørgensen, som observerte brannen fra andre siden av dalen, nærmere bestemt Eriksrød langs Luksefjellvegen, opplyser mandag ettermiddag til Varden at han kunne se åpne flammer.

– Det er langt til nærmeste vann og brannvesenet må nok virkelig jobbe for å få inn vann, sier Jørgensen.

Vakthavende brannsjef, Thor Inge Dale, sier tirsdag at slukningsarbeidet ble svært krevende, men at de til slutt fikk kontroll.

– Det ble en tøff jobb fordi det ikke var noen vanntilførsel i området der det brant ved Bjordamskollen, men mannskapene fikk kontroll på flammene etter en intens innsats, sier Dale.

Lang etterslukking

Han anslår at det er rundt 10 mål skog som har brent, og tirsdag var fortsatt brannmannskapene på plass i skogen.

– Vi må fortsette med etterslukking en god stund framover. I løpet av ettermiddagen skal vi ta en ny vurdering, men sannsynligvis må vi også etterslukke i morgen (onsdag). Det er full kontroll i brannfeltets ytterkant, men inne i området ulmer det fremdeles, sier Dale.